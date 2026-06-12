OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Συνδέοντας το χθες με το σήμερα

«Αυτή την στιγμή η κεφαλαιαγορά μας έχει πάνω από 1800 εταιρείες, κεφαλοποίηση 7 τρισ. ευρώ και καθημερινή συναλλακτική δραστηριότητα 7 δισ.» σημείωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος.

«Η αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου και τώρα πια έχει γυρίσει σελίδα και έχει μπει σε μια καινούργια εποχή όπου οι επενδυτές και οι κεφαλαιαγορές βλέπουν πολύ περισσότερο την Ελλάδα, με οφέλη για τον Έλληνα επενδυτή».

«Με την ένταξή μας στη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα από τα βήματα τα οποία προσπαθούσαμε όντως κι εμείς να κάνουμε από μόνοι μας τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο CEO, αναφερόμενος στις πολλές πτυχές αυτής της μετάβασης.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, η ένταξη του ΧΑ στην πλατφόρμα Euronext βοηθάει και επιθετικά και αμυντικά.

«Ξαφνικά υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να επαναπατριστούν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως με την ναυτιλία, που αποτελεί πλέον ένα ισχυρό παράδειγμα για να προχωρήσουμε όλοι. Ενώ ως προς το αμυντικό στοιχείο, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον οι εταιρείες να σκέφτονται ότι η ελληνική αγορά είναι δύσκολη. Η μετάβαση στο Euronext προσφέρει ένα μεγαλύτερο άρμα, όπου υπάρχουν περισσότερες επιλογές και από πλευράς προϊόντων και από πλευρά επενδύσεων». «Έχουμε μείνει σε αφηγήματα του παρελθόντος και αυτό επιτέλους αλλάζει. Τα τελευταία 4 χρόνια από το 2022 μέχρι το 2025 σιγά σιγά χτίσαμε σημαντική άντληση κεφαλαίων – τελειώσαμε το 2025 τα 2,5 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε φτάσει τα 6», σχολίασε ο κ. Κοντόπουλος, επισημαίνοντας ότι «το διαδοχικό μομέντουμ συνεχίζεται».

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Παυλόπουλος: Δεν θεωρώ αναγκαία τη συνταγματική αναθεώρηση

«Δεν θεωρώ απαραίτητη αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, την θεωρώ αναθεώρηση αμηχανίας και είναι γεμάτη από πλεονασμούς» τόνισε με αιχμηρό τρόπο ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο κ. Παυλόπουλος υποστήριξε για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση, ότι γεμίζουμε το Σύνταγμα με τόσα περιττά πράγματα τονίζοντας με νόημα ότι αυτό που χρειάζεται είναι σεβασμό και εφαρμογή του συντάγματος.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή ισχύει το άρθρο 86 και έχουμε δρόμο μπροστά μας για να αλλάξει, που πρέπει να αλλάξει. Αλλά πρέπει να εφαρμοστεί. Ας πούμε αλλάζει. Θα έχει αναδρομικότητα; Υπάρχουν εμπόδια σημαντικά και αμφιβολίες στην επιστήμη εάν η αναδρομικότητα μπορεί να έχει εφαρμογή.

Πρέπει να το εφαρμόσουμε γιατί κινδυνεύουμε να δούμε ανθρώπους που δεν θα τιμωρηθούν.

Δικαιολογημένη είναι και η αναθεώρηση για το άρθρο 16. Αφού πανηγύρισε ένα νόμο που ψήφισε (σ.σ. η κυβέρνηση) και εφαρμόστηκε αναρωτήθηκε τι εξυπηρετεί η αναθεώρηση; Εγώ είμαι υπέρ όπως και το 2008. Έρχεται το ΣτΕ και λέει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός αλλά χωρίς να κάνει προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της ΕΕ.

Όταν αναθεωρούμε το Σύνταγμα πρέπει να βάλουμε εγγυήσεις τι εννοούμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Γιατί όταν το θέταμε λέγαμε ότι θα έρθουν πανεπιστήμια κοσμήματα. Εάν όλη αυτή η ιστορία έγινε για να δούμε αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει, δεν το θεωρώ τομή».

Ο κ. Παυλόπουλος στη συζήτηση που είχε στο 7ο OT FORUM έκανε εκτενή αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και αναρωτήθηκε πόσα καλοκαίρια υπήρχαν ήρεμα με την Τουρκία.

«Η Τουρκία είναι μία διαρκής απειλή. Έχουμε έναν γείτονα που δεν σέβεται τίποτα από πλευράς διεθνούς δικαίου. Έχουμε έναν γείτονα ο οποίος δεν εννοεί να εφαρμόσει τίποτα και το λέει. Είναι μία Τουρκία που πίσω της έχει αιώνες βαρβαρότητας όχι με ευθύνη του λαού αλλά των ηγεσιών της», είπε.

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Στουρνάρας: Απαιτείται πολιτική συναίνεση

«Η απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων απο την ΕΚΤ ήταν ομόφωνη», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Οι νέες προβλέψεις δείχνουν αρκετά αυξημένο πληθωρισμό. Τον Δεκέμβριο προβλέπαμε 1,6%, τώρα προβλέπουμε 3% και για του χρόνου 2,3% και μετά 2% κι αυτό προς το τέλος του έτους. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες έχουν σφίξει για τον πληθωρισμό. Οπότε δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από το να αυξήσουμε τα επιτόκια», σημείωσε.

«Ωστόσο, εάν υπάρξει συμφωνία όπως ακούστηκε σήμερα το πρωί στη Μ. Ανατολή, τίποτα δεν μας εμποδίζει για το μέλλον», τόνισε ο κ. Στουρνάρας. «Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο ούτε για τον Σεπτέμβριο».

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, «πιστεύω ότι εάν υπάρξει συμφωνία που θα τηρηθεί από όλα τα μέρη, θα υπάρχει μια περίοδος αισιοδοξίας. Μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά και οι προσδοκίες είναι «πνεύματα των ζώων», όπως είπε ο Κέινς. Βιώνουμε από το 2020 και μετά κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς που έχουν δυσκολέψει πολύ τη δουλειά της νομισματικής πολιτικής».

Αναφερόμενο στο μίνιμουμ της συναίνεσης του πολιτικού συστήματος, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως «θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική πολιτική που είναι η βάση της ανάπτυξης, την πρόοδο στις τράπεζες και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις».

Στη σχέση άμεσων – έμμεσων φόρων, «νομίζω ότι ορθά πράττει η κυβέρνηση με τους έμμεσους φόρους γιατί τώρα βγήκαμε από την κρίση. Οσο πατάσσεται η φοροδιαφυγή υπάρχει περιθώριο να το δούμε και αυτό», είπε ο κ. Στουρνάρας.

Επειδή το δημοσιονομικό πρόβλημα παραλίγο να γίνει αιτία καταστροφής της Ελλάδα αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο πρόσφατο παρελθόν,«θα έλεγα ότι σωστό θα ήταν να προβλεφθεί στο Σύνταγμα κάτι λογικό για αυτό. Ούτως ή άλλως κανείς δεν διαφωνεί σήμερα με το νέο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Ας γίνει συνταγματική επιταγή».

«Εάν υπάρξει ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων ή αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, φυσικά και θα υπάρξει πρόβλημα στην οικονομία. Γι’ αυτό απαιτείται η συναίνεση στα τρία σημαντικά στοιχεία που η ΤτΕ θεωρεί ως τα μίνιμουμ θέματα για πολιτική συναίνεση των κομμάτων.

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Κοκκόλης (ElvalHalcor): Η βιομηχανία παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας

«Η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί, έχει καταλάβει ότι η βιομηχανία είναι κάτι απαραίτητο και δίνει μια ανθεκτικότητα, η οποία δεν δίνεται από κάποιον άλλο τομέα, είναι παράγοντας ανθεκτικότητας, ασφάλειας, καθώς και στρατηγικής αυτονομίας» τόνισε ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα, ευτυχώς έχει αλλάξει, επισήμανε, και από το Green Deal περνούμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, το Clean Industrial Deal, το οποίο τονίζει και την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Επίσης εστίασε και σε «θετικές πρωτοβουλίες» που υπάρχουν όπως το Steel and Metals Action Plan, τα Critical Raw Material Act, η συζήτηση για ρήτρες ευρωπαϊκής προέλευσης, εκτιμώντας ότι θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.

Ειδική αναφορά έκανε στο πρόβλημα της διαρροής του scrap προς το εξωτερικό σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η αυτονομία στις πρώτες ύλες και το scrap είναι πρώτη ύλη η οποία χρειάζεται λιγότερο εξόρυξη και πρωτογενή παραγωγή, χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Ο Σπ. Κοκκόλης έθιξε και άλλα θέματα που δεν έχουν λυθεί όπως είναι το ενεργειακό κόστος καθώς οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες καλούνται να ανταγωνιστούν άλλες εταιρείες από Κίνα και ΗΠΑ με πολύ φθηνότερη ενέργεια. «Άρα γενικώς χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ισχυρά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν φυσικά και από τις εθνικές κυβερνήσεις για τον ενεργειακό, χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδύσεις», τόνισε.

Ο Σπ. Κοκκόλης πρόσθεσε πως αν θέλουμε να αλλάξουμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα, πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία και να έχουμε, εκτός από το ενεργειακό κόστος, να έχουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις και κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, αδειοδοτήσεις ταχύτερες καθώς και μια μακροχρόνια και σταθερή βιομηχανική πολιτική. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα, γιατί η βιομηχανία δεν έχει βραχύ ορίζοντα, έχει πολύ μακρύ ορίζοντα.

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Το τρίπτυχο που χτίζει ανθεκτικούς οργανισμούς

Καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη διάρκεια του χρόνου διαδραματίζει το τρίπτυχο καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό και η «επιστροφή κεφαλαίου» στην κοινωνία, όπως τόνισαν οι κ.κ. Δημήτρης Χανής CEO ομίλου Ηρακλής και Γιάννης Μητρόπουλος γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελλάδος.

Για τον κ. Δημήτρη Χανή, CEO του ομίλου Ηρακλής, που έχει 116 χρόνια παρουσίας στην αγοράς, το μυστικό για να εξασφαλίσει μία επιχείρηση συνεχή και επιτυχημένη πορεία εδράζεται στην καινοτομία και την προσαρμοστικότητα και φυσικά στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως είπε δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία επιχείρηση στον δρόμο προς την ανθεκτικότητα: Το πρώτο είναι η καινοτομία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε εξελίξεις και προκλήσεις χωρίς ο οργανισμός να παρεκλίνει από τις αξίες και στρατηγική του. Μία δεύτερη παράμετρος που συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα είναι οι εργαζόμενοι, «η ψυχή του οργανισμού» και έχουμε μία ευθύνη απέναντι στις παλαιότερες γενιές αλλά και στις επόμενες, είπε και συμπλήρωσε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ενισχύει την εταιρική μνήμη.

Ερωτηθείς για την απόκριση των επιχειρήσεων στις συνθήκες που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα χτίζεται σε περιόδου μη κρίσης, τονίζοντας ότι «είναι ευτυχείς», που όμιλος Ηρακλής ανήκει σε πολυεθνικό οργανισμό. Σημείωσε ότι ο όμιλος έχει δρομολογήσει από 2019 ένα πολύ σοβαρό επενδυτικό πλάνο, προχωρά η διεύρυνση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου, η γεωγραφική διεύρυνση και προανήγγειλε ότι οι εξαγορές θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελλάδος, κ. Γιάνης Μητρόπουλος, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας η διαδρομή της οποίας διαπερνά τρεις αιώνες, καθώς ιδρύθηκε το 1857, σημείωσε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας στους πελάτες και τη συνεισφορά στην κοινωνία.

Τόνισε ερωτηθείς για τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες ότι όταν έχεις ξεκάθαρο όραμα και σκοπό ό,τι κι αν έχεις να αντιμετωπίσεις, έχεις πάντα ένα φάρο, μία πυξίδα.

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Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια

«Τόσο η ζήτηση όσο και η υπερκάλυψη της ΑΜΚ ήταν μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στη μακροπρόθεσμη επενδυτική μας πρόταση», τόνισε η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ.

«Το πιο σημαντικό ήταν πως προσελκύσαμε μεγάλους επενδυτές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στη ΔΕΗ προκειμένου να εκτεθούν στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής μας. Αυτό σημαίνει πολλά και για την πορεία της αλλά και για την εξέλιξή της σε power παίκτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», σημείωσε η κα. Γιαννακοπούλου.

Η κα. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Επίσης, επεσήμανε ότι το γεγονός πως ο όμιλος της ΔΕΗ δρστηριοποιείται σε μεγάλες αγορές, καθώς υπάρχει μεγάλη συμπληρωματικότητα πηγών ενέργειας σε Βορρά και Νότο, «σημαίνει πως τα αιολικά είναι αποδοτικά στον Βορρά, ενώ τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ ισχυρά στο Νότο. Εκμεταλλευόμαστε τις υποδομές μέσω του διασυνοριακού εμπορίου και τις οικονομίες κλίμακας», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Η πράσινη μετάβαση για μας βρίσκεται στην καρδιά τους στρατηγικού μας μετασχηματισμού μας», υπογραμμίζει. «Η Ευρώπη δεν έχει ικανά αποθέματα φυσικού αερίου. Εχουμε ήλιο, άνεμο, τις διασυνδέσεις που μας ενώνουν. Αρα για εμάς οι ΑΠΕ είναι και πιο οικονομικό αλλα εγγυάται και την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό θα μας πάει σε ένα βιώσιμο μέλλον και θα δώσει πιο φθηνό ηλεκτρισμό στο σύστημα των καταναλωτών. Αρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι στην πράσινη μετάβαση», τόνισε.

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Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρών δικτύων απέναντι σε πιθανές εξωτερικές απειλές, αλλά και στην προώθηση της εγκατάστασης μπαταριών αποθήκευσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Ερωτηθείς για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ο κ. Μανουσάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι ιστορικό ορόσημο για τον διαχειριστή που χρειαζόταν για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια κεφάλαια για να συνεχίσει το έργο των διασυνδέσεων, έχοντας μέχρι τώρα διαθέσει 4 δισ. .

«Θεωρούμε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης το γεγονός ότι το δημόσιο συμμετέχει σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας την οποία ελέγχει. Σε δεύτερο επίπεδο είναι ψήφος εμπσιτοσύνης ότι τα χρήματα αυτά τελικά έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να έχει ακόμη μεγαλύτερη απορροφητικότητα των πόρων η χώρα, που σημαίνει ότι εμπιστεύονται τον ΑΔΜΗΕ και για το ότι το περιεχόμενο των έργων ευνοεί την πράσινη μετάβαση καιγια το ότι θα μπορέσει να κάνει αυτές τις διασυνδέσεις που έρχονται όπως έκανε και με τις προηγούμενες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Στην Ελλάδα έχουμε ένα πραγματικό success story στις ΑΠΕ, είπε ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ. Τώρα είναι η ώρα των αναγκών της αποθήκευσης, πρόσθεσε. «Επειδή έχουμε περίσσεια η ηλεκτρική ενέργεια εξάγεται. Θα μπορούσαμε όμως και να αποθηκεύουμε για να μειώνεται η ακριβότερη ενέργεια το βράδυ από ορυκτά καύσιμα», εξήγησε. Για να γίνει αυτό, είπε, χρειαζόταν αλλαγές το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο και αποκάλυψε, κλείνοντας, ότι «ξέρω πως σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας είναι πάνω από το θέμα, οπωσδήποτε θα επιταχυνθεί η αποθήκευση, και θα έχουμε ένα success story και στην αποθήκευση», είπε χαρακτηριστικά.

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Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για τη βιομηχανία που ενσωματώνει καινοτομία σε συνδυασμό με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα μίλησε ο Νίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CΕΟ Imperial Brands Hellas.

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης αφού σημείωσε ότι η εταιρεία έχει μία ιστορία 45 χρόνων στην αγορά, επισήμανε ότι τίποτα δεν μένει στατικό, καθώς το περιβάλλον αλλάζει και πλέον αλλάζει με ρυθμούς δομικούς, υπογραμμίζοντας πως «για εμάς είναι πολύ σημαντικό πώς με την αγορά θα διαμορφώσουμε το αύριο, σήμερα».

Ο μετασχηματισμός της καπνοβιομηχανίας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, είπε και συμπλήρωσε ότι για την Imperial Brands Hellas «ο μισός κύκλος εργασιών είναι από τα προϊόντα νέας γενιάς».

Αφού εκτίμησε ότι το μέλλον θα φέρει αρκετές αλλαγές, ανέφερε πως σε επίπεδο ΕΕ συζητούνται αυτή την ώρα τροποποιήσεις στο νομοθετικό και στο φορολογικό πλαίσιο που θα διαφοροποιήσουν το τοπίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Είναι μια δομική αλλαγή. Η επιχείρηση για να λετουργήσει χρειάζεται σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Αυτές είναι δυο περιοχές σημαντικές που πρέπει να χτίσουμε σταδιακά με την αγορά, ώστε να εφαρμοστούν και οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν και οι πολλές μκρές ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να επιβιώνουν», υπογράμμισε.

Μιλώντας για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων ανέφερε ότι πριν από πολλά χρόνια είχαμε ένα ποσοστό 3% παράνομου εμπορίου και «στην αρχή της κρίσης βάλαμε 5 φορολογίες και φτάσαμε το 25% να είναι λαθραίο. Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι αυτό έχει μειωθεί στο 15%».

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης τόνισε ότι η υπέρμετρη φορολογία δεν βοηθά κανέναν και αναφέρθηκε στην προσπάθεια των χωρών του Βορρά που επιμένουν για μεγάλες αυξήσεις.

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Θεοχάρης – Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της

«Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτή τη νέα γεωπολιτική κρίση έχοντας θέσει τα θεμέλια μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ότι η ευρωπαϊκή, έχοντας μειώσει τις παθογένειές της, τις ανισορροπίες της, την ανεργία της και μια σειρά από δείκτες» τόνισε ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος», προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα μας πρέπει να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της και οι επιχειρήσεις της να μεγαλώσουν και να ενδυναμωθούν ώστε να αντέξουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Στα τέσσερα μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη σημερινή γεωπολιτική κρίση αναφέρθηκε ο Σπύρος Γιούργας, Εxecutive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF.

Όπως είπε, το πρώτο πολύ βασικό είναι το κόστος και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας, το δεύτερο είναι το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, τρίτο είναι η αβεβαιότητα με τις αγορές στόχους που έχουν οι επιχειρήσεις και τέταρτο, οι ΜμΕ καθώς εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας που αποφασίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής και το οποίο υλοποιείται όπως είπε, προθέτοντας ότι χρειαζόμαστε μια διαφοροποίηση των εξαγωγών μας.

«Οι Έλληνες επχιειρηματίες έχουν κάτι μοναδικό καθώς από το 2008 μέχρι σήμερα είμαστε συνέχεια σε κρίσεις», επισήμανε ο Σπ. Γιούργας, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μερικώς προσαρμοστεί και χρησιμοποιούν νέα εργαλεία. Στις μικρότερες επιχειρήσεις εκεί έχουμε περισσότερα θέματα. Εκεί δεν έχουμε προσαρμοστεί. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση των ατομικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εκεί έχουν πολλά βήματα να γίνουν.

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Το στοίχημα των Coca Cola και Nespresso για την ελληνική αγορά

Μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων, ενεργειακών προκλήσεων και ταχύτατων αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους και να επενδύσουν στο μέλλον. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που ανέδειξαν ο General Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov και ο CEO της Nespresso Hellas Αντώνης Αυγερόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους στο 7ο OT FORUM.

Ο κ. Atanasov μίλησε για την σταθερή επενδυτική στρατηγική της Coca-Cola, αναφέροντας ότι η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε επένδυση 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου για νέα γραμμή παραγωγής PET, η οποία διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας. Παράλληλα, ανακοίνωσε επένδυση 31 εκατ. ευρώ στο κέντρο διανομής της Αθήνας, που εξυπηρετεί περίπου το 45% της ελληνικής αγοράς. Όπως είπε, οι επενδύσεις της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια σε υποδομές, ψηφιοποίηση και ανάπτυξη της αγοράς ανέρχονται σε 180 εκατ. ευρώ. «Η ανάπτυξη ξεκινά από το όραμά μας να είμαστε ο 24/7 συνεργάτης ποτών για τους πελάτες μας. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν».

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγερόπουλος απέδωσε τη διαχρονική επιτυχία της Nespresso σε δύο βασικούς πυλώνες: τους ανθρώπους και την καινοτομία. Όπως ανέφερε, η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της εταιρείας από την ίδρυσή της, έχοντας αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζεται, διατίθεται και καταναλώνεται ο καφές. «Η κουλτούρα καινοτομίας είναι εκείνη που επιτρέπει σε μια εταιρεία να εντοπίζει ευκαιρίες νωρίτερα από την αγορά και να εξελίσσεται συνεχώς. Το μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρείς αυτή τη νοοτροπία ακόμη και όταν η εταιρεία μεγαλώνει», σημείωσε.

Το κοινό συμπέρασμα των δύο στελεχών ήταν σαφές: σε μια περίοδο έντονων μεταβολών, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία, στους ανθρώπους και στην τεχνολογία είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης.

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Το νέο παραγωγικό μοντέλο με ολιστική προσέγγιση

Για το νέο παραγωγικό μοντέλο, την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την ενεργειακή κρίση, μίλησαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Γιάννης Μπρατάκος (ΕΒΕΑ), Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ) και Αλέξανδρος Θάνος (ΣΕΤΕ).

Οι ομιλητές επισήμαναν τις επιπτώσεις που έχει το ενεργειακό κόστος σε όλη την παραγωγική αλυσίδα με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή, την ανάγκη μακροθέσμου σχεδιασμού που να αγγίζει όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και στους τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρωθούν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπρατάκος ανέδειξε το ενεργειακό κόστος ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι λειτουργεί ως τροχοπέδη για νέες επενδύσεις, την υιοθέτηση τεχνολογιών και την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Τόνισε την ανάγκη μόνιμων λύσεων στην ενέργεια, καθώς και τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η πρόεδρος του ΣΒΕ κα. Σαράντη υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας προϋποθέτει ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος, τις υποδομές και την πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όπως ανέφερε η κα. Σαράντη, η μεταποίηση χρειάζεται ένα σαφές πλάνο δεκαετίας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις επενδύσεις τους με ασφάλεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο απαιτεί συντονισμένη εθνική στρατηγική, στήριξη της βιομηχανίας και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ κ. Θάνος, ανέδειξε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις, σημειώνοντας ότι η δυναμική του κλάδου παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συζήτηση πρέπει να μετατοπιστεί από τα ρεκόρ αφίξεων στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας, με οφέλη που θα διαχέονται σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας.

Όπως τόνισε, η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των υπόλοιπων παραγωγικών κλάδων, την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και την αναβάθμιση των υποδομών. Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και μεταρρυθμίσεων, θέτοντας ως βασικούς πυλώνες για το μέλλον τα κεφάλαια, την παραγωγικότητα και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

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Χατζημηνάς-Ντόκος: Το SAFE περνάει το μήνυμα της συνεργασίας στην Ευρώπη

Για τη μορφή του σύγχρονου πολέμου, τα αμυντικά προγράμματα και το SAFE μίλησαν ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής EFA Group, ιδρυτής και CEO Theon, πρόεδρος ΕΕΝΕ και ο Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.

«Περάσαμε μια μακρά περίoδο γεωγραφικής αφέλειας ή ρομαντισμού», σχολίασε ο κ. Ντόκος, μιλώντας για όσα έμαθε η Ευρώπη από τις τελευταίες κρίσεις. «Συνέβησαν πολλά τα τελευταία 15 χρόνια και υπήρξαν πολλά καμπανάκια, η Ευρώπη έλεγε ότι το μήνυμα ελήφθη αλλά δεν έγινε αυτό μέχρι πρότινος που τελικά δημιουργήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία για τον τομέα της άμυνας».

«Πράγματι η Ευρώπη αντιδρά συνήθως όταν βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού», συμφώνησε ο κ. Χατζημηνάς. «Ο,τι έγινε με τον Τραμπ ήταν ένα καλό μάθημα αφύπνισης. Αυτά που μάθαμε είναι ότι από αυτούς τους δύο πολέμους, το πιο σημαντικό είναι η αυτονομία. Πρέπει να υπάρχουν κοινές προμήθειες ώστε να είναι βιώσιμο το χτίσιμο. Επίσης ότι χρειάζεται να σταματήσει ο κατακερματισμός της αμυντικής βιομηχανίας και οι εξελίξεις βοηθούν προς τα εκεί».

Όπως επισημάνθηκε, ο σύγχρονος πόλεμος μετασχηματίζεται με αιχμή τις ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα συστήματα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, το οποίο, όπως τονίστηκε, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος.

«Το SAFE θα μεγαλώσει, η Ελλάδα – εάν δοθεί κάποια ευελιξία στον δημοσιονομικό χώρο- θα το αξιοποιήσει αυτό και περνάει το μήνυμα σε όλους τους Ευρωπαίους ότι πρέπει να συνεργαστούμε και αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι κάτι που γίνεται», επισήμανε ο κ. Χατζημηνάς.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής και ποιοτικής συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγική βάση και η τεχνολογική της ανάπτυξη.

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Πώς θα αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν – Στο επίκεντρο οι υποδομές

Για τη σημασία των κατάλληλων υποδομών στην ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μίλησαν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα και ο Θανάσης Καρλής, Marketing Manager ΟΛΠ.

Αναφερόμενος στη σημασία των υποδομών για την περαιτέρω αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού, ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι σε μια κρουαζιέρα παίζει σημαντικό ρόλο το σύνολο των υποδομών, όπως π.χ. η ύπαρξη μεταφορικών μέσων στο λιμάνι και η διαθεσιμότητα ξεναγών.

Ως προς τις λιμενικές υποδομές, ίδιος ανέφερε ότι απαιτείται συντονισμένη δουλειά από τα υπουργεία και τους τουριστικούς φορείς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες ανά την Ελλάδα. «Σήμερα το 55% των επισκέψεων σε κρουαζιέρα γίνεται σε Πειραιά, Σαντορίνη και Μύκονο. Είναι αδιανόητο ότι ένας τέτοιος όγκος κατευθύνεται μόνο εκεί όταν στην Ελλάδα έχουμε 142 θαλάσσιους προορισμούς», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν η ζήτηση σε κρουαζιέρες με προορισμό τον Πειραιά έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Θανάσης Καρλής απάντησε ότι παρότι η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή γεωπολιτικά, τα στοιχεία από τον Μάιο δείχνουν ότι «ο κόσμος έχει αρχίσει να ξεπερνάει τους φόβους του».

Όπως τόνισε με νόημα, «δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κρίση, γι’ αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο έτος θα είμαστε ακόμη καλύτερα, γιατί ο κλάδος έχει πολλά να προσφέρει».

Για τα επόμενα στρατηγικά σχέδια της MSC Cruises μίλησε έπειτα ο Κυριάκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει αποφασίσει να επενδύσει στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει ήδη σε διαγωνισμούς για την απόκτηση δύο λιμανιών. Παράλληλα, σχεδιάζεται το άνοιγμα νέων προορισμών.

Από την πλευρά του, ο κ. Καρλής τόνισε ότι ήδη ο ΟΛΠ προετοιμάζει με ορίζοντα τριετίας δύο νέες θέσεις που θα εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια υψηλής αξίας, άνω των 400 μέτρων.

Πέρα από τη σημασία των επενδύσεων, ο ίδιος υπογράμμισε και τον ρόλο του προγραμματισμού στα τιμολόγια αλλά και στις θέσεις των κρουαζιερόπλοιων.

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Ιωάννα Δρέττα (REDS): Ο τουρισμός δοκιμάζεται αλλά αντέχει

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις, αλλά και η ανάγκη ουσιαστικής διασύνδεσης του με τον πολιτισμό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιωάννας Δρέττα, CEO της REDS, μέλους του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και προέδρου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Όπως επισήμανε η κα Δρέττα, ο κλάδος έχει ήδη αποδείξει την ανθεκτικότητά του, έχοντας διαχειριστεί αλλεπάλληλες κρίσεις, με κορυφαία αυτή της πανδημίας. «Ο τουρισμός έχει υποστεί πολλές κρίσεις, με τον COVID-19 να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ωστόσο, έχει επιδείξει σημαντικές αντοχές», σημειώνει, προσθέτοντας ότι σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση έχει αποκατασταθεί και μετά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η ανθεκτικότητα αναδεικνύεται ως κεντρικό ζητούμενο για το μέλλον του κλάδου, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια, τόνισε η κα. Δρέττα.

Η στρατηγική ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εμπειρία, αλλά και την ιδιαίτερη «τουριστική κουλτούρα» της χώρας, συνθέτουν ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, είπε η ίδια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των υποδομών, όπου, σύμφωνα με την ίδια, παρατηρείται σαφής υστέρηση του δημόσιου τομέα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει η κα Δρέττα αφορά την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στο τουριστικό προϊόν.

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Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification

Στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας και στον μεγάλο στόχο του electrification αναφέρθηκαν οι Κατερίνα Καραλή, διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού και ρυθμιστικών θεμάτων στην Enerwave, Γιώργος Στάμτσης, γενικός διευθυντής Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος, πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ (εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας).

Η Κ. Καραλή εξηγώντας τη σκοπιμότητα του εξηλεκτρισμού εστίασε σε τρία ζητήματα. «Πρώτον, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει προτεραιότητά της τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, συνεπώς ο εξηλεκτρισμός είναι ένα βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις διάφορες ενεργειακές χρήσεις της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θα μεταβεί σε καθαρότερες τεχνολογίες. Δεύτερον, για την ασφάλεια τροφοδοσίας, αφού τα προηγούμενα χρόνια προφανώς η ΕΕ ένιωσε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να εξαρτηθεί από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους ο εξηλεκτρισμός και η αντικατάσταση αυτών των πόρων με εγκαταστάσεις και δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Και τρίτον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της βιομηχανίας».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς ανταποκρίνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί φυσικού αερίου σε αυτό το mega trend, ο Γ. Στάμτσης σημείωσε ότι «οι εταιρείες οι οποίες έχουν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα και οι εταιρείες που είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές και τώρα στις μπαταρίες, στις μονάδες αποθήκευσης που έρχονται, άρα και στο νέο περιβάλλον οι εταιρείες αυτές θα είναι αυτές που θα δώσουν το νέο μείγμα ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα όμως σε όλη αυτή τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης προκειμένου να μη σβήνουν τα φώτα μας κάθε μέρα και προκειμένου να μπορούμε να έχουμε τα κλιματιστικά να λειτουργούνε στο φουλ όσο χρειάζεται και το καλοκαίρι και τον χειμώνα, χρειάζεται να ξέρουμε ότι είτε φυσάει είτε δεν φυσάει είτε έχει ήλιο είτε περνάνε σύννεφα, το ρεύμα θα περνάει από τα καλώδια.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αιολικών αναφέρθηκε διεξοδικά ο Π. Λαδακάκος της ΕΛΕΤΑΕΝ. Οπως είπε, «ο εξηλεκτρισμός δεν έχει κανένα νόημα άμα δεν μετασχηματίσουμε το ηλεκτρικό μας σύστημα να παράξει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την υποστήριξη αποθήκευσης πάντα. Γιατί πλέον από ένα σημείο διείσδυσης ΑΠΕ και παραπάνω χωρίς αποθήκευση αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία ήδη τα ζούμε στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Σίγουρα το φυσικό αέριο χρειάζεται ακόμα για κάποια χρόνια, αλλά είναι ένα καύσιμο το οποίο ο στόχος είναι σιγά-σιγά να κάνει αυτό που λέμε phase out και να φύγει από το ηλεκτρικό σύστημα. Και από κει και πέρα πρέπει να δει κανένας από τις εμπορικά αξιοποιήσιμες ΑΠΕ ποιες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μαζικά σε ηλεκτροπαραγωγή που να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Εκεί πράγματι είναι κρίσιμος ο ρόλος της ολικής ενέργειας.

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Νίκος Λούλης – Η βιομηχανία πρέπει να γίνει βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας

Την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει σε ένα πιο ισορροπημένο και πολυδιάστατο παραγωγικό μοντέλο, με ισχυρότερη παρουσία της βιομηχανίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, Νίκος Λούλης.

Τόνισε ότι η χώρα δεν πρέπει να επαναπαυθεί στην πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά να θέσει τις κατάλληλες βάσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Σύμφωνα με τον κ. Λούλη, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται σε μία «μονοθεματική» οικονομία, αλλά χρειάζεται πολλούς και ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης ώστε να είναι πιο ανθεκτική απέναντι σε κρίσεις και τεχνολογικές ανατροπές.

Ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients επισήμανε ότι η μεταποίηση στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 9% του ΑΕΠ, έναντι 14% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό έλλειμμα που εξακολουθεί να υπάρχει.

Παράλληλα, έκανε λόγο για φαινόμενα αποβιομηχάνισης, τα οποία, όπως είπε, απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο κοινωνικής αντίληψης.

Τόνισε ακόμη ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί ζήτημα οικονομικής ανθεκτικότητας, καθώς η απουσία εγχώριας παραγωγής οδηγεί σε αυξημένες εισαγωγές και μεγαλύτερη έκθεση της χώρας σε διεθνείς κρίσεις και διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιομηχανία και συνολικά για την ελληνική οικονομία.

Εξηγώντας πώς η εταιρεία παρέμεινε ανταγωνιστική, είπε ότι βασική ικανότητα ήταν η προσαρμοστικότητα.

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Κανελλόπουλος-Μπαλούμης: Η Ελλάδα είναι ένα hub καινοτομίας

Για το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανίας και για τη συμβολή του R&D στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μίλησαν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, γενικός διευθυντής ΟΒΙ και ο Βασίλης Μπαλούμης CFO της Lavipharm.

«Η δυνατότητα να κατοχυρώσεις την ιδέα σου, να την προστατεύσεις και μετά να την αξιοποιήσεις εμπορικά είναι μια αλυσίδα αξίας η οποία έχει αρχή, συγκεκριμένη διαδικασία αλλά άγνωστο προορισμό», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος, εξηγώντας τη σημασία του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις δυνατότητες που ανοίγονται για όσους κατοχυρώνουν την καινοτομία τους.

«Προφανώς και ως κλάδος του φαρμάκου είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την καινοτομία», σχολίασε ο κ. Μπαλούμης για τη βιομηχανία φαρμάκου στη χώρα μας που έχει εντυπωσιακό αποτύπωμα: 12% της παραγωγής φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27 ερευνητικά κέντρα και τμήματα, έρευνητικλα προγράμματα 1,8 δισ. και 10 νέα εργοστάσια στα σκαριά. «Η Ελλάδα είναι ένα hub καινοτομίας όχι τόσο σε επίπεδο χρημάτων, αλλά βελτιώσεων σε διαδικασίες και μηχανήματα. Καινοτομία είναι να αλλάζεις την καθημερινότητά σου κι εκεί επενδύει κάθε καινοτομία, νέα ιδέα και πατέντα στο φάρμακο».

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Μακέδος – Αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής ο κλάδος υποδομών και κατασκευών

Για τη δυναμική πορεία του κατασκευαστικού κλάδου και την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης μίλησε o Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ.

Άμεσα συνδεδεμένος με την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι ο κλάδος των κατασκευών, σύμφωνα με τον ίδιο, καθότι η αξία του διπλασιάστηκε από τα 7 δισ. το 2018 στα 15,5 δισ. το 2025.

Όσον αφορά την ενίσχυση που έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης στις κατασκευές, ο Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε ότι το Ταμείο λειτούργησε ως «χρηματοδοτικός επιταχυντής», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έδειξε ότι έχει την ικανότητα να απορροφά μεγάλα κεφάλαια και να τα επενδύει σε ουσιαστικά έργα για τη χώρα.

«Αυτά τα χρήματα μπήκαν με μια απότομη διαδικασία. Σήμερα πρέπει να περάσουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο, στη λογική του συνδυασμού των υποδομών με την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια των πολιτών και τις ψηφιακές υποδομές, καθότι μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο» συμπλήρωσε.

Για την στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ υποστήριξε ότι πρέπει αν υπάρξει σχεδιασμός σε ενεργειακές υποδομές και στις μεταφορές, καθώς οι κίνδινοι που ελλοχεύουν είναι σημαντικοί.

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Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο

Η επίδραση της ΑΙ στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά στις ανατροπές που αυτή επιφέρει σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα κυριάρχησε σε συζήτηση στο πλαίσιο του 7oυ OT FORUM με τον Θεόδωρο Σκυλακάκη οικονομολόγο, βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ και πρώην υπουργό και τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη επίκουρο καθηγητή Παν. Κρήτης και πρ. συντονιστή Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή