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ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατηγορεί τις εταιρείες ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης παχυσαρκίας -

World 01.08.2026, 20:27
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ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
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Οι μεγαλύτερες εταιρείες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στον κόσμο εμποδίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης της παχυσαρκίας μηνύοντας κυβερνήσεις που προσπαθούν να προωθήσουν πιο υγιεινές δίαιτες, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, κατηγόρησε τις παγκόσμιες εταιρείες τροφίμων ότι εμποδίζουν την υιοθέτηση ζωτικών μέτρων δημόσιας υγείας και κοστίζουν στις χώρες δισεκατομμύρια δολάρια σε υγειονομική περίθαλψη και νομικά έξοδα στη διαδικασία.

Ανθυγιεινή διατροφή

Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με παχυσαρκία και η ανθυγιεινή διατροφή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες καρδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου. Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων (Ultra-processed food companies – UPF) αυξάνεται στα ύψη και αποτελεί πλέον το ήμισυ της μέσης διατροφής σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ξυπνώντας για τις επιπτώσεις της κρίσης της παχυσαρκίας στην υγεία και την οικονομία, έχουν αρχίσει να εισάγουν μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν την πρόσληψη πρόχειρου φαγητού και να προωθήσουν πιο υγιεινές δίαιτες. Αυτά περιλαμβάνουν προειδοποιητικές ετικέτες στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, περιορισμούς μάρκετινγκ και διαφήμισης σε ανθυγιεινά προϊόντα και φόρους στο πρόχειρο φαγητό.

Δημοσίως, οι μεγαλύτερες εταιρείες UPF στον κόσμο επιμένουν ότι υποστηρίζουν τις πολιτικές, θέλουν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές και δεσμεύονται να είναι μέρος της λύσης.

Νομική εξόντωση

Ωστόσο, μια έρευνα του Guardian, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, το μη κερδοσκοπικό newsroom Lighthouse Reports και έναν συνασπισμό εταίρων μέσων ενημέρωσης σε τέσσερις ηπείρους, διαπίστωσε ότι πολλές από αυτές τις ίδιες εταιρείες οδηγούσαν τις κυβερνήσεις στα δικαστήρια για να ανατρέψουν, να αποδυναμώσουν ή να καθυστερήσουν τις πολιτικές.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 235 αγωγές για πολιτικές υγείας που στοχεύουν UPF στο Μεξικό, την Κολομβία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2010 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα.

«Τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας από τον Guardian και άλλους για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δεν αποτελούν έκπληξη, αλλά αντιμετωπίζονται με ζοφερή αναγνώριση», είπε ο Τέντρος. «Όταν η βλάβη και το κέρδος συνδέονται με το ίδιο προϊόν, αναδύεται ένα οικείο μοτίβο παρέμβασης της βιομηχανίας: σπορά αμφιβολιών και παρεμπόδιση της ρύθμισης».

Από τις επιλυμένες αγωγές, τα τρία τέταρτα χάθηκαν από τις εταιρείες τροφίμων. Αλλά ακόμη και οι ανεπιτυχείς υποθέσεις καθυστέρησαν την υιοθέτηση ζωτικών μέτρων δημόσιας υγείας για χρόνια, ενώ παράλληλα δέσμευσαν την κυβέρνηση και τους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας σε περίπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαφορές.

Ενώ οι περισσότερες αγωγές τελικά κερδήθηκαν από τις κυβερνήσεις, η επίμονη και εντατική δικαστική διαμάχη από τις εταιρείες UPF υποδηλώνει άλλους στόχους πέρα από τη νίκη: επιβράδυνση της εφαρμογής νέων νόμων και συντριβή της επιθυμίας και της ικανότητας άλλων χωρών και ρυθμιστικών αρχών να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές, επισημαίνει ο Guardian.

Κυρίως, οι αγωγές είχαν ως αποτέλεσμα την παράταση της θανατηφόρας και αυξανόμενης παγκόσμιας κρίσης παχυσαρκίας, κοστίζοντας στις χώρες δισεκατομμύρια δολάρια σε νομικά έξοδα και έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, είπε ο Τέντρος.

«Η έκθεση τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο η δικαστική διαμάχη έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιταχθεί ή να αποδυναμώσει τα μέτρα δημόσιας υγείας για την παχυσαρκία και την ανθυγιεινή διατροφή, που ανέρχονται σε σχεδόν 600 σωρευτικά χρόνια δαπανηρών νομικών μαχών, κατά μέσο όρο 2,5 χρόνια ανά υπόθεση, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ανεπιτυχείς.

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