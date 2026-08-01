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Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά

H GM, η εταιρεία που κάποτε έδωσε την μεγαλοπρεπή υπόσχεση να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2035, τώρα μιλά λιγοτερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

World 01.08.2026, 20:46
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Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
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Μπορεί οι ευρωπαίοι να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανιες να καταγράφουν ρεκόρ πωλήσεων αλλά η… συζήτηση για τα EV έχει αλλάξει. Τουλάχιστον στο επίπεδο ορισμένων απο τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, όπως η General Motors και η Ford.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η General Motors και η Ford ασχολούνταν αποκλειστικά με τα ηλεκτρικά οχήματα, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτές τις προσπάθειες. Τώρα, οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες σπάνια συζητούν για τα ηλεκτρικά οχήματα με τους επενδυτές τους.

Η TechCrunch συνεργάστηκε με την Hudson Labs, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών ερευνών με έδρα τη Νέα Υόρκη, για να αναλύσει τα τελευταία επτά χρόνια των τριμηνιαίων ανακοινώσεων κερδών της GM και της Ford και διαπίστωσε ότι και οι δύο εταιρείες συζητούν για τα ηλεκτρικά οχήματα με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι πριν από την πανδημία.

Αυτό δεν θα έπρεπε να σοκάρει κανέναν από όσους παρακολουθούν τις ειδήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Και οι δύο εταιρείες έχουν τροποποιήσει, καθυστερήσει ή εγκαταλείψει εντελώς τα σχέδιά τους για νέα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας απολύσεις και μείωση των εργοστασιακών σχεδίων. Και ενώ η GM και η Ford εξακολουθούν να πωλούν ηλεκτρικά οχήματα και να έχουν νέα μοντέλα στα προϊόντα τους, η συλλογική τους εστίαση έχει μετατοπιστεί, και αυτό φαίνεται στα δεδομένα.

Ο Τζιμ Κέιν, εκπρόσωπος της GM, δήλωσε ότι «η ποιότητα μετράει περισσότερο από την ποσότητα».

«Ήμασταν πολύ σαφείς και συνεπείς στην επικοινωνία της άποψής μας ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο τελικός στόχος, η δύναμη του χαρτοφυλακίου μας σήμερα, η αφοσίωση των πελατών ηλεκτρικών οχημάτων στην τεχνολογία, τα βραβεία που έχουμε κερδίσει, το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων μας και η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες όπως η LMR (πλούσια σε λίθιο-μαγγάνιο) για τη βελτίωση της κερδοφορίας», ανέφερε σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Ford, Ντέιβιντ Τόβαρ, επεσήμανε την προγραμματισμένη κυκλοφορία της νέας πλατφόρμας «Universal Electric Vehicle» από την εταιρεία τον επόμενο χρόνο. «[Π]ιστεύουμε ότι το πρώτο προϊόν που θα κυκλοφορήσει, ένα μεσαίου μεγέθους pickup, θα φτάσει στο ιδανικό σημείο της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων σε σχέση με το κόστος, την τιμή και την τεχνολογία», είπε.

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