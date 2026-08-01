Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025

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Την αύξηση της συνολικής περιουσίας του Βατικανού – χάρη στα κέρδη από τον χρυσό, τα ακίνητα και τις επενδύσεις- ανακοίνωσε ο φορέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Αγίας Εδρας παρα το γεγονός ότι το λειτουργικό του πλεόνασμα μειώθηκε κατά περισσότερο από 60% το 2025.

Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τη μετάβαση από τον Πάπα Φραγκίσκο στον Πάπα Λέοντα, το λειτουργικό αποτέλεσμα του Βατικανού ανήλθε συνολικά σε 22,8 εκατομμύρια ευρώ (26,2 εκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας πτώση από τα 62,2 εκατομμύρια ευρώ του 2024, ενώ τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 89 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 2,686 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Διοίκηση της Περιουσίας της Αγίας Έδρας, η οποία διαχειρίζεται τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Βατικανού, ανέφερε σε δήλωσή της ότι είχε μεταφέρει 22,7 εκατομμύρια ευρώ για να συμβάλει στη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Αγίας Έδρας.

Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν νέα εικόνα για τα οικονομικά του Βατικανού, καθώς ο Λέων, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου, αντιμετωπίζει την πρόκληση να ξεπεράσει τα χρόνια δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Οι επενδυσεις που έχει το Βατικανό

Το Βατικανό είχε αναφερθεί σε αύξηση 35,5% των κερδών από τα αποθέματα το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά είχε διευκρινίσει ότι τα αποτελέσματα εκείνης της χρήσης είχαν ενισχυθεί από μια εφάπαξ αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του.

«Αντίθετα, το 2025 αντιπροσωπεύει μια επιστροφή στις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Τζιορντάνο Πιτσινότι, πρόεδρος της APSA, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά η διατήρηση και η ενίσχυση της κληρονομιάς της Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Βατικανό απέφυγε τα υψηλά επίπεδα κινδύνου, με περίπου το 17% των επενδύσεών του να είναι δεσμευμένο στις αγορές μετοχών το 2025, το 32% σε ομόλογα και το 29% σε φυσικό χρυσό. Διαθέτει επίσης ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, διαχειριζόμενο σχεδόν 5.500 ακίνητα σε όλο τον κόσμο.