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Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το νέο Τουρισμός για Όλους

Τουρισμός 03.08.2026, 18:00
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Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
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Στις 7 Αυγούστου πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στον νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», που αυτήν τη φορά θα περιλαμβάνει διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ειδικές προβλέψεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυξημένη επιδότηση για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

 «Τουρισμός για Όλους» και τα κριτήρια

Για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φθάσει έως και τις 58.000 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ένταξη σημαντικά περισσότερων νοικοκυριών στο πρόγραμμα, διευρύνοντας τη βάση των δικαιούχων.

Άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Τα voucher

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου αλλά και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση.

Επίσης, πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά, αυξάνοντας περαιτέρω το συνολικό ποσό της επιδότησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ταξίδια και στις διαμονές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού και εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και η στήριξη περιοχών που δεν αποτελούν παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ για όσους δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ψηφιακά θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί.

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