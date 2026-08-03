Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κατέκτησε» και τις 2.600 μονάδες

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Μπορεί να δυσκολεύτηκε ελαφρώς ενδοσυνεδριακά στις 2.600 μονάδες, τα υψηλότερα επίπεδα από τις 12 Νοεμβρίου του 2009, αλλά στο κλείσιμο το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε ισχυρή δυναμική, κρατώντας το ψυχολογικό επίπεδο, με το εύρος της ανόδου μάλιστα να μην αφήνει πολλές αμφιβολίες για τη συνέχεια.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,64% στις 2.611,77 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.581,91 μονάδων (+0,47%) και 2.612,21 μονάδων (+1,65%). Ο τζίρος ανήλθε στα 295,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 44,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,2 εκατ. τεμάχια αξίας 25,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,77% στις 6.666,39 μονάδες, ενώ στο +0,20% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.081,08 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,43% στις 3.036,96 μονάδες.

Ισχυρή εκκίνηση

Ο Αύγουστος άρχισε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων με το Euronext Athens να ακολουθεί το θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα στροφή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καταλύτης ήταν η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αλλά και η αποκάλυψη ότι ακυρώθηκαν οι στρατιωτικές επιθέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων, βελτιώνοντας αισθητά το επενδυτικό κλίμα και ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισε την ανοδική του πορεία, διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών, σε μια περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά η αγορά κινείται με χαμηλούς όγκους συναλλαγών λόγω της θερινής περιόδου.

Τεχνικά, ο γενικός δείκτης επιχειρεί να εδραιωθεί πέριξ των 2.600 μονάδες και να ανοίξει τον δρόμο προς τον επόμενο τεχνικό στόχο των 2.650 μονάδων. Η περιοχή των 2.530 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη, ενώ οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.638 και στις 2.678 μονάδες, σύμφωνα με τη Fast Finance.

Παρά τη θετική τεχνική εικόνα, ο επικεφαλής της Fast Finance, Ηλίας Ζαχαράκης, επισημαίνει ότι μια πιο ήπια και σταδιακή ανοδική κίνηση, με μεγαλύτερη συμμετοχή του συνόλου της αγοράς, θα αποτελούσε πιο υγιή εξέλιξη. Όπως σημειώνει, η υπερβολικά επιθετική προσέγγιση των στόχων αυξάνει τις πιθανότητες μιας ταχύτερης ολοκλήρωσης του ανοδικού κύκλου και, κατ’ επέκταση, μιας πιο έντονης διορθωτικής κίνησης.

Στο μεταξύ, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τον κύκλο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του, η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον στις ενεργειακές μετοχές. Η εβδομάδα ανήκει στη ΔΕΗ και τη METLEN, οι οποίες ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, με την αγορά να αναζητά νέους καταλύτες για τη συνέχεια της ανόδου.

Για τη ΔΕΗ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ενδείξεις που θα δώσει η διοίκηση για τα επόμενα επιχειρηματικά της βήματα. Μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να εξετάσει νέες επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις.

Από την πλευρά της METLEN, οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές, καθώς η αγορά εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου ενδέχεται να αποτελέσουν θετική έκπληξη και να επιβεβαιώσουν ότι η μετοχή αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο σχετικής αδυναμίας που είχε προηγηθεί.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Aktor, Πειραιώς, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο σημείωσαν άλμα άνω του 4%, με την Jumbo να κλείνει στο +3,06%. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Motor Oil, Alpha Bank, Aegean, Metlen, Cenergy, Allwyn, Εθνική και Κύπρου.

Τα κέρδη σε ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τιτάν, Λάμδα και Eurobank ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Optima Bank, Credia Bank, ΕΥΔΑΠ και ΔΑΑ. Ήπιες απώλειες για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Helleniq Energy, ενώ η Coca Cola έκλεισε με απώλειες 1,37%.