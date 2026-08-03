FAO: Σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζωικών ασθενειών

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Σχέδιο για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών ασθενειών των ζώων παρουσίασε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Οι ασθένειες αυτές εάν αφεθούν ανεξέλεγκτες μπορούν να υπονομεύσουν γρήγορα τα μέσα διαβίωσης, την κτηνοτροφία και το εμπόριο, να πλήξουν περισσότερο τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και να επεκταθούν στους ανθρώπινους πληθυσμούς με καταστροφικές συνέπειες.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συνεργασίας του FAO για τις Διασυνοριακές Ασθένειες των Ζώων (GPP-TAD) είναι μια πρωτοβουλία που καθοδηγείται από κάθε χώρα, στην οποία η πρόληψη και ο έλεγχος των ασθενειών με προτεραιότητα ενισχύονται μέσω Εθνικών Πλατφορμών Συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, παραγωγούς, ιδρύματα, οργανώσεις αγροτών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ένα εθνικό πλαίσιο.

«Η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την αδράνεια»

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επόμενο κεφάλαιο της παγκόσμιας υγείας των ζώων δεν ορίζεται από την κρίση, αλλά από τη συνεργασία, την ευθύνη και την κοινή επιτυχία», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO, QU Dongyu, σε μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου στην οποία παρευρέθηκαν υπουργοί και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Σημείωσε ότι οι διασυνοριακές ασθένειες των ζώων (TAD) παραμένουν μια από τις πιο επείγουσες απειλές για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, τα μέσα διαβίωσης και την υγεία.

Ο αντίκτυπος στις οικονομίες

Τα κρούσματα υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, αφθώδους πυρετού, αφρικανικής πανώλης των χοίρων και ινομυαλγίας του Νέου Κόσμου, μεταξύ άλλων, καταδεικνύουν ότι οι λοιμώξεις του αφθώδους πυρετού «εξαπλώνονται ταχύτερα, περαιτέρω και με μεγαλύτερο αντίκτυπο στις οικονομίες και τα μέσα διαβίωσης από ποτέ», πρόσθεσε ο Qu.

Ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την αδράνεια, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη εισαγωγή του ορότυπου SAT1 του αφθώδους πυρετού στην Ασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσιες απώλειες 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων του FAO , και ότι η επένδυση στην πρόληψη μέσω μιας προσέγγισης «Μία Υγεία» είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι κρίσεις κατάντη.

«Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για ζωονόσους. Χρειαζόμαστε μια σωστή ερμηνεία μιας ολιστικής προσέγγισης «Μία Υγεία» που να περιλαμβάνει την υγεία του εδάφους, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών, την ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική υγεία», πρόσθεσε.

Στην 44η Σύνοδο του Συνεδρίου του FAO τον Ιούλιο του 2025, τα μέλη αναγνώρισαν την κρίσιμη σημασία της πρόληψης, της ανίχνευσης και της αντιμετώπισης της εξάπλωσης των λοιμώξεων του αφθώδους πυρετού και έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα για να διασφαλιστεί ότι το έργο του FAO διαθέτει επαρκείς πόρους. Έκτοτε, έχουν οργανωθεί εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα Μέλη, σε περιφερειακά συνέδρια και στα κεντρικά γραφεία του FAO, με σκοπό την προώθηση ενός ανανεωμένου μοντέλου χρηματοδότησης, συνεργασίας και αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των ζωικών ασθενειών με υψηλό αντίκτυπο. Αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη για τη συλλογή σχολίων και τη βελτίωση του εξελισσόμενου σχεδίου.

Επί του παρόντος, 110 χώρες έχουν υποβάλει επίσημες επιστολές στον Γενικό Διευθυντή του FAO εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο GPP-TAD, καταδεικνύοντας το βάθος της πολιτικής και οικονομικής δέσμευσης για έναν βιώσιμο τρόπο διαχείρισης των πιο επίμονων και δαπανηρών απειλών.