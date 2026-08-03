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Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς αντικατάσταση τα αμερικανικά cloud και AI στο νέο ψηφιακό εργαλείο προσλήψεων

Η ΕΕ εξετάζει ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις cloud και AI

Tεχνητή νοημοσύνη 03.08.2026, 18:02
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Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς αντικατάσταση τα αμερικανικά cloud και AI στο νέο ψηφιακό εργαλείο προσλήψεων
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης της αμερικανικής τεχνολογίας σε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο προσλήψεων, με ευρωπαϊκές υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της στο Euractiv.

Το εργαλείο, γνωστό ως Job Matching Application (Εφαρμογή Αντιστοίχισης Εργασίας), βρίσκεται στα τελικά στάδια ανάπτυξης.

Το Euractiv αναφέρει ότι θα φιλοξενείται στο Amazon Web Services (AWS) και θα χρησιμοποιεί το μοντέλο μεγάλης γλώσσας Claude (LLM) της Anthropic με έδρα τις ΗΠΑ.

Η επανεξέταση έρχεται μετά από εσωτερικό υπόμνημα της επιτροπής προσωπικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αμφισβήτησε τη χρήση ενός αμερικανικού παρόχου cloud για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υποψηφίων.
Ερωτηθείς από το Euractiv, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η εκτελεστική εξουσία εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης των υποκείμενων αμερικανικών ψηφιακών υπηρεσιών με ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις.

«Το αποτέλεσμα της διαδικασίας προμηθειών για το cloud ανοίγει νέες ευκαιρίες τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο πλαίσιο cloud ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ που χορήγησε η Επιτροπή τον Απρίλιο για να υποστηρίξει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ στην προμήθεια ευρωπαϊκών υπηρεσιών cloud.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τη μεταφορά της Αίτησης Αντιστοίχισης Εργασίας σε «μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές κυρίαρχες εναλλακτικές λύσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι τέσσερις επιτυχημένοι πάροχοι στο πλαίσιο αυτό είναι η γερμανική StackIT και οι γαλλικές OVHcloud, Scaleway και S3NS.

Το Euractiv ρώτησε και τους τέσσερις παρόχους εάν η Επιτροπή τους είχε προσεγγίσει σχετικά με τη φιλοξενία της Αίτησης Αντιστοίχισης Εργασίας, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αντικατάστασης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic με μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση.

«Προς το παρόν, το Anthropic Claude είναι το LLM που χρησιμοποιείται», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Ωστόσο, η Επιτροπή σχεδιάζει να δοκιμάσει εναλλακτικές λύσεις για το ευρωπαϊκό LLM… Είναι πιθανό, τους επόμενους μήνες, το τρέχον LLM να αντικατασταθεί από μια πιο κυρίαρχη λύση».

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