Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη METLEN στα 64,40 ευρώ – «Κλειδί» η επένδυση στο γάλλιο

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Στα 64,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο της METLEN η Piraeus Securities, επικαιροποιώντας το μοντέλο αποτίμησής της και βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 40% από τα τρέχοντα επίπεδα. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση «Outperform» για τη μετοχή.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ο βασικός λόγος της αναβάθμισης είναι η επένδυση της εταιρείας στην παραγωγή γαλλίου (Gallium), η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η METLEN έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι, ακόμη και μετά τη βελτίωση των προβλέψεών της για το συγκεκριμένο έργο, η έκθεση της METLEN στις κρίσιμες πρώτες ύλες εξακολουθεί να προσφέρει πρόσθετα περιθώρια ανόδου στην αποτίμηση της εταιρείας.

Συντηρητικότερες εκτιμήσεις για την Ενέργεια, αναβάθμιση στις Υποδομές

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι, μετά την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του ενεργειακού τομέα, η METLEN αποχώρησε από συγκεκριμένες δραστηριότητες EPC υψηλού κινδύνου και αναπροσάρμοσε το επενδυτικό της σχέδιο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας, με επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης (BESS) άνω των 2 GW που βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Ως αποτέλεσμα, η Piraeus Securities υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές για το συμβατικό EPC, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τις προβλέψεις και την αποτίμηση του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων.

Συνολικά, οι αναλυτές της Piraeus Securities εκτιμούν ότι η αποδεδειγμένη ευελιξία της διοίκησης στην κατανομή κεφαλαίων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC), σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές στην αγορά μετάλλων, θα επιτρέψουν στη METLEN να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπουν ότι οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flow) θα επιταχύνουν τη μείωση του καθαρού δανεισμού μέσα στο 2026, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης.

Το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα

Η Piraeus Securities υπενθυμίζει ότι η METLEN ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας για την προμήθεια περίπου του 25% της προγραμματισμένης ετήσιας παραγωγής γαλλίου, η οποία θα ανέρχεται σε 50 τόνους, με την παραγωγή να ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Παρότι οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, η χρηματιστηριακή εκτιμά, με βάση προηγούμενες αναφορές της διοίκησης, ότι:

η σύμβαση περιλαμβάνει κατώτατη τιμή πώλησης (floor price), την οποία τοποθετεί περίπου στα σημερινά επίπεδα της αγοράς, δηλαδή στα 3.200 δολάρια ανά κιλό,

το αρχικό κόστος παραγωγής διαμορφώνεται περίπου στα 200 ευρώ ανά κιλό, ή περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως σε πλήρη δυναμικότητα, γεγονός που μεταφράζεται σε λειτουργικό περιθώριο κοντά στο 90%,

η METLEN βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με αρκετές μεγάλες διεθνείς εταιρείες για τη διάθεση ολόκληρης της παραγωγής μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, με το έντονο ενδιαφέρον να δημιουργεί προσδοκίες για νέες συμφωνίες στο άμεσο μέλλον.

Στα 236 εκατ. ευρώ τα EBITDA από το γάλλιο το 2031

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι η δραστηριότητα του γαλλίου θα συνεισφέρει EBITDA 26 εκατ. ευρώ το 2027, όταν θα παραχθούν περίπου 10 τόνοι, ενώ το 2028 η παραγωγή θα φτάσει τους 50 τόνους, οδηγώντας το EBITDA στα 135 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 100 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις της.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά, καθώς η ζήτηση για το γάλλιο, ένα κρίσιμο μέταλλο που χρησιμοποιείται σε προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ η προσφορά εκτός Κίνας θα παραμείνει περιορισμένη.

Με βάση αυτές τις παραδοχές, προβλέπει ότι η τιμή του μετάλλου θα αυξάνεται κατά περίπου 4% ετησίως, οδηγώντας το EBITDA στα 149 εκατ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η METLEN θα επενδύσει σε νέα παραγωγική δυναμικότητα ώστε να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση και τα υψηλά περιθώρια κέρδους, ενώ θεωρεί εφικτή και μια μείωση κατά 10% του λειτουργικού κόστους.

Υπό αυτό το σενάριο, το EBITDA από τη δραστηριότητα του γαλλίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 236 εκατ. ευρώ το 2031, συνεχίζοντας να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 3,5% έως το 2040. Από εκεί και μετά, η Piraeus Securities ενσωματώνει στο βασικό της σενάριο σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, κατά περίπου 50%, θεωρώντας ότι η παγκόσμια προσφορά θα αρχίσει σταδιακά να καλύπτει τη ζήτηση.

Αποτίμηση έως 2,7 δισ. ευρώ

Για την αποτίμηση της επένδυσης στο γάλλιο, η Piraeus Securities χρησιμοποιεί μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) έως το 2055, με προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 9%. Με βάση το βασικό σενάριο, η αξία της επένδυσης υπολογίζεται στα περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Ως βασικό κίνδυνο η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει μια απότομη πτώση των τιμών του γαλλίου, σε περίπτωση που η Κίνα αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της στις διεθνείς αγορές.

Ακόμη και στο δυσμενές σενάριο, ωστόσο, εκτιμά ότι η METLEN θα έχει εξασφαλίσει μέσω των μακροπρόθεσμων συμβολαίων επαρκή προστασία από τις υψηλές σημερινές τιμές, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της επένδυσης να παραμένει κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την παραγωγή στους 50 τόνους.

Στο αισιόδοξο σενάριο, όπου οι τιμές του γαλλίου συνεχίζουν να αυξάνονται και η εταιρεία επεκτείνει περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα, η αποτίμηση της δραστηριότητας μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 2,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Piraeus Securities.