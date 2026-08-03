Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών

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Μέτρα για την στήριξη των οικογενειών θυμάτων καθώς και επιχειρήσεων και ιδιωτών σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές λαμβάνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι 4 τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ και συγκεκριμένα η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναλαμβάνουν τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1. Θα προβούν στην έναντι αυτών των 4 τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών, και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος τους στο Γύθειο στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.

2. Θα καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο, και το δυστύχημα στην Ψάθα.

Για την υλοποίηση των δύο αυτών μέτρων οι παραπάνω τράπεζες ορίζουν ως εντολοδόχο τους την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και συγκεκριμένα την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας [email protected], [email protected], με την οποία καλούνται να επικοινωνήσουν οι οικογένειες των θυμάτων.

3. Περαιτέρω όλες οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ ανακοινώνουν ότι για ιδιώτες και επιχειρήσεις, που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων. Τα μέτρα αυτά στήριξης θα αφορούν δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο πυρόπληκτων περιοχών, που θα ορίσει η Κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.