Wall Street: Ισχυρή άνοδος μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

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Με ισχυρά κέρδη αρχίζουν την πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου οι αμερικανικοί δείκτες, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει τις προγραμματισμένες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, εξέλιξη που οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,15% στις 53.090 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,55% στις 7.530 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,51% στις 25.502 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα επαναληφθούν σήμερα, Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει την Παρασκευή πως ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για νέο κύμα επιθέσεων, καθώς εξασθενούσαν οι ελπίδες για διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης και οι τιμές της ενέργειας εκτινάσσονταν.

Η αλλαγή στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης προκάλεσε έντονες πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί κατά περίπου 6%, στα 82,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει απώλειες σχεδόν 7%, στα 78,93 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, αποκλιμακώθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχώρησαν. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,67%.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, οι επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τη διάρκεια της αποκλιμάκωσης.

«Οι επενδυτές συγκρατούν τον ενθουσιασμό τους, καθώς “έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο” και είναι πιθανό η σύγκρουση να έχει ακόμη δρόμο μέχρι να υπάρξει οριστική λύση – αν υπάρξει ποτέ», σχολίασε ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι.

Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί την έναρξη του Αυγούστου, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να επιχειρούν να σταθεροποιηθούν έπειτα από έναν ιδιαίτερα ευμετάβλητο Ιούλιο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα κρίσιμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, με τα στοιχεία της Παρασκευής για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (non-farm payrolls) και το ποσοστό ανεργίας του Ιουλίου να είναι στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε η FactSet, η αμερικανική οικονομία εκτιμάται ότι δημιούργησε 87.500 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, έναντι 57.000 τον Ιούνιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί οριακά στο 4,3%, από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.