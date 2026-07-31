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Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη από μετοχές

Τα κέρδη από μετοχές και το φράγκο αντιστάθμισαν τις απώλειες από τον χρυσό

World 31.07.2026, 12:16
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Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη από μετοχές
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανακοίνωσε σταθερά κέρδη εξαμήνου, καθώς η άνοδος της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς και το ασθενέστερο φράγκο αντιστάθμισαν την πτώση της αξίας των αποθεμάτων της σε χρυσό.

Η SNB κατέγραψε κέρδη 25,2 δισ. φράγκα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο την πληρωμή στο τέλος του έτους προς την ελβετική κυβέρνηση μετά το πρώτο τρίμηνο που είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή ζημία.

Κέρδη από μετοχές και τα αρνητικά επιτόκια

Το απόθεμα περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας σε ξένα νομίσματα συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου χαρτοφυλακίου μετοχών της  απέφερε κέρδη 31,7 δισεκατομμυρίων φράγκων. Η αξία του χρυσού που κατέχει η κεντρική τράπεζα μειώθηκε κατά 6,4 δισεκατομμύρια φράγκα καθώς οι τιμές των χρυσών νομισμάτων υποχώρησαν.

Οι θέσεις σε ελβετικά φράγκα δημιούργησαν κέρδος 0,1 δισ.φράγκων. Αυτά τα κέρδη περιλαμβάνουν αρνητικούς τόκους που επιβάλλονται σε υπερμεγέθη αποθεματικά εμπορικών τραπεζών που τηρούνται στην SNB. Οι καταθέσεις όψεως που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο υπόκεινται σε αυτό, καθώς η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο μηδέν πέρυσι.

Το αποτέλεσμα ξεπερνά τις προσδοκίες, με τους οικονομολόγους της UBS να έχουν προβλέψει κέρδος μεταξύ 18 και 23 δισ. φράγκων.

Τα αποτελέσματα της SNB δεν επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, με τα τριμηνιαία στοιχεία συχνά να έχουν μικρή επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα του έτους.

Είναι, ωστόσο, δημοσιονομικά σημαντικά για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα καντόνια ή τα κρατίδια της Ελβετίας. Σε περιπτώσεις ετήσιων ζημιών, η κεντρική τράπεζα κατά καιρούς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές, κάτι που είναι ιδιαίτερα επώδυνο για τις μικρότερες ελβετικές περιοχές.

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