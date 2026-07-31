Enel: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας παρά τις πιέσεις στην Ιταλία

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Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Enel για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της να υπερκαλύπτει την ασθενέστερη επίδοση στην ιταλική αγορά.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε επίσης ότι αναμένει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2026 να διαμορφωθούν στο ανώτερο όριο του εύρους των προβλέψεών της.

Τα μεγέθη της Enel

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 40,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,3% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA στα 11,84 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,2%, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να κινούνται στα 3,93 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,8%.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) άγγιξαν τα 0,40 ευρώ, αυξημένα κατά 5,3%. Ενώ ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 61,0 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,7% έναντι του τέλους του 2025.

Η αύξηση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες δικτύων και διανομής στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, την ισχυρή επίδοση της εμπορικής δραστηριότητας στην Ισπανία και τις υψηλότερες επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίθετα, η Ιταλία επηρεάστηκε από τις χαμηλότερες τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, τα μειωμένα περιθώρια στις πωλήσεις ενέργειας και τη χαμηλότερη υδροηλεκτρική παραγωγή λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας υδάτων.

Οι επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 13,6%, στα 5,14 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (69% των επενδύσεων) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (18%).

Η Enel διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το 2026:

Προσαρμοσμένο EBITDA: 23,1–23,6 δισ. ευρώ.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 7,1–7,3 δισ. ευρώ.

EPS: περίπου 0,74 ευρώ, στο ανώτερο άκρο του εύρους καθοδήγησης. Παράλληλα, συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα 53 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2028, με έμφαση στα δίκτυα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας