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Σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για κατάργηση του πλαφόν και μειώσεις τιμών στα τρόφιμα

Κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ αναζητούν κοινό βηματισμό για να περιοριστούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά - Η δύσκολη εξίσωση για τη μείωση των τιμών

Τρόφιμα – ποτά 14.06.2026, 12:00
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Σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για κατάργηση του πλαφόν και μειώσεις τιμών στα τρόφιμα
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Η εμπορική πολιτική των βιομηχανικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων στην τρέχουσα συγκυρία μοιάζει με τον … «τετραγωνισμό του κύκλου»! Από την μία πλευρά οι επιχειρήσεις, όσο δεν ανακάμπτει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να συσσωρεύουν κοστολογικές επιβαρύνσεις. Ενώ η πρόσφατη ανατίμηση των επιτοκίων υποδηλώνει σαφώς ότι η οικονομία έχει επανέλθει σε μια νέα περίοδο υψηλών επιτοκίων, η οποία είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει, επιβαρύνοντας έτσι το χρηματοοικονομικό κόστος, κυρίως, των ελληνικών βιομηχανιών.

Κι από την άλλη πλευρά βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης και γενικότερα η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά περίοδο, να περιορίσει τις επιπτώσεις στο – ταλαιπωρημένο – καταναλωτικό εισόδημα. Και το μόνο εργαλείο που διαθέτει στην προκειμένη περίπτωση για να μπορέσει να … επιβληθεί, είναι η ισχύουσα ρύθμιση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους – η οποία όμως λήγει στις 30 Ιουνίου.

Η συνάντηση στην οδό Νίκης για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Την περασμένη εβδομάδα – το πρωί της Τρίτης και το μεσημέρι της Τετάρτης – ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε στο γραφείο του, στη οδό Νίκης, με την διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) με επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Γιάννη Γιώτη και ευάριθμη ομάδα μελών της και τον πρόεδρο της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) κ. Γιάννη Μασούτη, τον οποίο συνέδραμαν ο κ. Απόστολος Πεταλάς και ο νομικός σύμβουλος της ένωσης. Παρούσα όμως ήταν και η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη.

Οι δύο συναντήσεις έγιναν υπό την σκιά όχι μόνο του πολέμου, αλλά και του πληθωρισμού που πλέον κινείται άνω του 5%! Και οι δύο πλευρές εξήγησαν στον κ. Θεοδωρικάκο ότι οι κατηγορίες των επεξεργασμένων τροφίμων έχουν ελάχιστη επίδραση πλέον στη διαμόρφωση του πληθωρισμού – εν αντιθέσει με τα ενοίκια, το πετρέλαιο, τα οπωροκηπευτικά και το μοσχαρίσιο κρέας.

Η πρόταση που έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης στους δύο βασικούς εταίρους της αγοράς, ήταν ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το πλαφόν, αλλά οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν σε μειώσεις τιμών σε έναν ορισμένο αριθμό βασικών προϊόντων. Κι επειδή αυτό δεν έχει κανένα νόημα να γίνει κατακαλόκαιρα, ανέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος στην κυρία Τσαγγάρη να διαμορφώσει την λίστα και να συνεννοηθεί με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν τι προϊόντα σκοπεύουν να δώσουν και τι ποσοστό μείωσης, προκειμένου μετά από το δεκαπενταύγουστο να είναι έτοιμη και να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η δίμηνη παράταση για το πλαφόν

Στο ποσοστό της μείωσης που θα δώσει η βιομηχανία, το λιανεμπόριο θα προσθέσει επίσης μερικές μονάδες. Όμως Επειδή μεσολαβεί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με την λήξη της ρύθμισης του πλαφόν, ο υπουργός Ανάπτυξης τους ανακοίνωσε πως σκοπεύει να παρατείνει την διάρκεια της ρύθμισης επί δίμηνο και να καταργηθεί τελικά στις 31 Αυγούστου.

Εκόντες άκοντες οι επιχειρηματικοί συνομιλητές του υπουργείου Ανάπτυξης αποδέχθηκαν τα όσα τους είπε και πλέον η σκυτάλη έχει περάσει στην κυρία Τσαγγάρη. Την σπουδαιότητα όμως της συγκεκριμένης ρύθμισης, την επικύρωσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Όμως η εμπορική πολιτική των επιχειρήσεων συνεχίζει να παραμένει ως ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα, που δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσει η κάθε επιχείρηση – διότι πρέπει να λάβει υπόψη της και μία ουσιώδη ακόμη παράμετρο, ότι περίπου το 40% των καταναλωτών διαθέτει περιορισμένο εισόδημα…

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