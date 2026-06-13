Loulis Food Ingredients: Σύγχρονες πρακτικές και στρατηγικός σχεδιασμός οδηγούν την ανάπτυξη

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Με στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, η Loulis Food Ingredients εστιάζει στη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η Loulis Food Ingredients και η 7η γενιά στο «τιμόνι»

Παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται η 7η γενιά της οικογένειας Λούλη, εκτιμά ότι η ισχυρή παραγωγική βάση, η οργανωτική ευελιξία και η χρηματοοικονομική επάρκεια του ομίλου διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής του πορείας.

Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων που στην μακροβιότητα τους έχουν να επιδείξουν μία εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και ταυτόχρονα μία ζωηρή κινητικότητα που κάθε φορά τις αναδείκνυε σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα απ’ ότι ήταν στην προηγούμενη φάση τους. Και την ίδια ώρα να μπορούν να συνδυάσουν τον οικογενειακό χαρακτήρα, την δημόσια «ιδιοκτησία» τους και τις στρατηγικές συνεργασίες.

Μια ιστορία 244 ετών…

Ξεκινώντας το 1782 – όταν ο Ζώης Λούλης εγκαθίσταται στην Αετοράχη Ιωαννίνων και κατασκευάζει έναν πετρόμυλο – σήμερα απευθύνεται στους επαγγελματίες της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του HO.RE.CA με διαφορετικά είδη αλεύρων και σιμιγδαλιού με την επωνυμία Loulis Mills και μια ποικιλία από διαφορετικές πρώτες ύλες και μείγματα με την επωνυμία Kenfood & Kaizen. Προσφέρει επίσης στους καταναλωτές μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με την επωνυμία St. George Mills & Easy Bake.

Σε περίπου έξι χρόνια από τώρα η οικογένεια Λούλη, διά της Loulis Food Ingredients, θα συμπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 250 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας και όχι μόνον πλέον.

Ποιο είναι το μυστικό της μακροβιότητας και της ανάπτυξης; Το στίγμα έδωσε από το βήμα του 7ου OT FORUM ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Νίκος Κ. Λούλης, μέλος της 7ης γενιάς της οικογένειας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών) καθώς και της Ανωτέρας Ειδικής Τεχνικής Σχολής Μηχανικών Κυλινδρόμυλων της Ελβετίας.

Από τη θέση του επικεφαλής έπεσε κατευθείαν στα «βαθιά», καθώς ανέλαβε το 2010 εν μέσω οικονομικής κρίσης και σε ηλικία μόλις 24 ετών. Γεγονός που τον υποχρέωσε να αντιμετωπίσει άμεσα συνθήκες διαρκούς διαχείρισης κρίσεων.

Η συνταγή της ανταγωνιστικότητας

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο 7o OT FORUM, το βασικό στοιχείο που επέτρεψε στην εταιρεία τόσες δεκαετίες να παραμείνει ανταγωνιστική, ήταν η προσαρμοστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στον μετασχηματισμό της από αμιγώς αλευροβιομηχανία σε οργανισμό που παράγει εξειδικευμένες πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, ενισχύοντας παράλληλα τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, όμως υιοθέτησε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, στρατηγικό σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες και ισχυρότερες δομές εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σε θεσμικό επίπεδο ο κ. Νίκος Κ. Λούλης είναι υποψήφιος για το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ για τον οποίο αναφέρει πως διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπροσώπηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στον κοινωνικό διάλογο.

Ο ίδιος, όπως σημείωσε, επιθυμεί να συμβάλει με την εμπειρία του αλλά και με τη διάθεση της νεότερης γενιάς επιχειρηματιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ανανέωση και η είσοδος νέων στελεχών μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο του ΣΕΒ στην επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Εξαγωγές και επενδύσεις

Σήμερα ο όμιλος Loulis Food Ingredients διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στη Σούρπη, το Κερατσίνι, τη Θήβα και το Τόσεβο της Βουλγαρίας.

Με ένα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο διανομής, εξυπηρετεί τους πελάτες της από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, ενώ επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και αναβαθμίζει την παραγωγή της. Με τον κύκλο εργασιών της να διαμορφώνεται στα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ, η εταιρεία – η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1951 και αποτελεί μάλιστα την 28η παλαιότερη στο ΧΑ – εστιάζει και στις εξαγωγές.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Loulis Food Ingredients αυξάνεται σταθερά με ρυθμούς της τάξης του 7%, μέσω νέων στρατηγικών προώθησης προϊόντων και νέων συνεργασιών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξάγει σε περισσότερες από 26 χώρες.