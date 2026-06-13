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Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη ο όμιλος Ηρακλής ενισχύει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα - Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό του πλάνο

Business 13.06.2026, 21:40
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Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Ο κ. Δημήτρης Χανής CEO ομίλου Ηρακλής
Newsroom

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Σε επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2030 στοχεύει μέσω του σχεδίου NextGen Growth ο όμιλος Ηρακλής, ο οποίος διανύει τον δεύτερο αιώνα στην ιστορική του διαδρομή, δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, τη γεωγραφική επέκταση, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και έχοντας στο ραντάρ νέες εξαγορές, που θα έρθουν να «εμπλουτίσουν» περαιτέρω το στρατηγικό του «αφήγημα».

Ομιλος Ηρακλής: Καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό

Ήταν το 1911 όταν από μία μικρή βιοτεχνία στη Δραπετσώνα μπήκαν τα θεμέλια της μεγαλύτερης εταιρείας τσιμέντου στην Ελλάδα – της ΑΓΕΤ Ηρακλής – που έμελλε να καθιερωθεί ως συνώνυμο της βιομηχανικής ανάπτυξης. Αναζητώντας το «κλειδί» της διάρκειας στον χρόνο και της ανάπτυξης ο CEO του ομίλου Ηρακλής κ. Δημήτρης Χανής ανέδειξε στο πλαίσιο του 7ου OT FORUM δύο κρίσιμες παραμέτρους: την επένδυση στην καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως εξήγησε ο κ. Δημήτρης Χανής μία επιχείρηση στον δρόμο προς την ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματώνει την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε προκλήσεις χωρίς την ίδια στιγμή ο οργανισμός να παρεκλίνει από τις αξίες που τον χαρακτηρίζουν και τη στρατηγική του.

Προς τούτο έφερε ως παράδειγμα την εξαγορά προ διετίας επιχειρηματικής μονάδας ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμάτων που αν και δεν σχετίζεται με το βασικό παραγωγικό του αντικείμενο, εντούτοις συνάδει με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, των νέων υλικών και πρώτων υλών, έχει οδηγήσει στην παραγωγή πλήθους διαφοροποιημένων προϊόντων.

Η δεύτερη κρίσιμη παράμετρος για τον CEO του ομίλου Ηρακλής, είναι οι εργαζόμενοι. «Η ψυχή του οργανισμού», όπως χαρακτηριστικά είπε. Και προσέθεσε ότι «έχουμε μία ευθύνη απέναντι στις παλαιότερες γενιές αλλά και στις επόμενες», τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της εταιρικής μνήμης.

«Πράσινος» μετασχηματισμός

Ενδεικτικό της πρακτικής του ομίλου είναι το έργο «OLYMPUS» που αφορά στον πράσινο μετασχηματισμό του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Μηλάκι Ευβοίας σε εγκατάσταση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (net zero carbon), με αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture Storage – CCS).

Το 2023, το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Innovation Fund) επέλεξε να χρηματοδοτήσει σημαντικό μέρος του έργου δέσμευσης CO2 . Πρόκειται για επένδυση συνολικού ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το Ταμείο Καινοτομίας θα συμμετέχει με χρηματοδότηση ύψους 124,5 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη

Η στρατηγική του ομίλου, που είναι μέλος της πολυεθνικής Holcin, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά του μεγέθη καταγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία. Ο κύκλος εργασιών σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μία τετραετία, φτάνοντας τα 501 εκατ. ευρώ το 2025 από 255 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 95 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ πριν από τέσσερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι ετήσιες επενδύσεις αυξήθηκαν στα 42,8 εκατ. ευρώ, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του oμίλου ξεπερνά πλέον τα 1.180 άτομα.

Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε τριπλασιασμό του όγκου πωλήσεων, από τα 600.000 κυβικά μέτρα το 2021, στα 1.761.000 κυβικά μέτρα το 2025, ενώ από μόλις 14 μονάδες παραγωγής το 2021, διαθέτει σήμερα πανελλαδικό δίκτυο 45 μονάδων. Με βάση τις προβλέψεις για το 2026, αναμένονται πωλήσεις στα επίπεδα των 540-550 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 110 εκατ. ευρώ.

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