 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας

O Λευκός Οίκος ζήτησε να κοπεί η πρόσβαση για όλους τους μη Αμερικανούς χρήστες - Η Anthropic απάντησε αποσύροντας τα μοντέλα και από τις ΗΠΑ.

Tεχνητή νοημοσύνη 14.06.2026, 23:15
Σχολιάστε
Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια πρωτοφανή κίνηση η αμερικανική Anthropic ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να «απενεργοποιήσει απότομα» το πιο προηγμένο μοντέλο της έπειτα από εντολή της κυβέρνησης Τραμπ να κόψει την πρόσβαση σε όλους τους μη Aμερικανούς πολίτες, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Στην εταιρεία επιβλήθηκε απαγόρευση εξαγωγών για τα μοντέλα Mythos και Fable, χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι η ανησυχία για την εθνική ασφάλεια, ανέφερε η Anthropic.

«Η πρακτική συνέπεια αυτής της εντολής είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να απενεργοποιήσουμε άμεσα το Fable 5 και το Mythos 5 για όλους τους πελάτες μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση. Η πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της Anthropic δεν θα επηρεαστεί» ανακοίνωσε.

Η εικόνα που προκύπτει, είπε η εταιρεία, είναι ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως υπάρχει τρόπος να παρακαμφθούν οι περιορισμοί (jailbraking) που εμποδίζουν το Fable να εντοπίζει κενά ασφάλειας τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από χάκερ.

Mythos και Fable

Το Mythos είναι το πιο προηγμένο μοντέλο της Anthropic, το οποίο εντόπισε χιλιάδες κενά ασφάλειας σε μεγάλα λειτουργικά συστήματα και διατέθηκε για δοκιμές μόνο σε μερικές εκατοντάδες κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους οργανισμούς.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση που πέσει σε λάθος χέρια, το Mythos θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κυβερνοεπιθέσεις, για παράδειγμα σε τράπεζες που χρησιμοποιούν συστήματα ηλικίας ολόκληρων δεκαετιών.

Το Fable είναι μια αποδυναμωμένη βερσιόν του Mythos που έκανε δημόσιο ντεμπούτο την περασμένη εβδομάδα.

Η Anthropic συγκρούστηκε φέτος με την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της άρνησης της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση των προϊόντων της για τη μαζική παρακολούθηση των αμερικανών πολιτών ή την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων. Η κυβέρνηση απάντησε απαγορεύοντας στο αμερικανικό δημόσιο και τους εργολάβους του να χρησιμοποιούν προϊόντα της Anthropic, μέτρο που αναμένεται να ενεργοποιηθεί αργότερα φέτος.

Η Antropic ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι έλαβε μόνο «προφορικές ενδείξεις για μια πιθανή, περιορισμένη και μη καθολική παράκαμψη των μηχανισμών ασφαλείας».

«Διαφωνούμε ότι η διαπίστωση μιας περιορισμένης πιθανής παράκαμψης των μηχανισμών ασφαλείας αποτελεί λόγο για την απόσυρση ενός εμπορικού μοντέλου που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους» υποστήριξε η εταιρεία.

Μέχρι και την Τετάρτη, σημειώνει το Reuters, η Anthropic ζητούσε αυστηρότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να εμποδίζεται η διάθεση μοντέλων που ενέχουν μη αποδεκτούς κινδύνους. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η εντολή για το Mythos και το Fable δεν συνάδει με τις αρχές μιας δίκαιης και βασισμένης σε πραγματικά στοιχεία ρυθμιστικής πολιτικής.

Την περασμένη εβδομάδα η Anthropic υπέβαλε αίτημα δημόσιας προσφοράς, έχοντας ξεπεράσει σε αποτίμηση της OpenAI που σχεδιάζει επίσης την είσοδό της στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters που δεν κατονομάζεται, στέλεχος της Amazon είχε προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο για τον κίνδυνο jailbrake.

«Απόδειξη υπηκοότητας»

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι επέβαλαν τους περιορισμούς «απρόθυμα» όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, «αρνήθηκε» να «διορθώσει την παράκαμψη των μηχανισμών ασφαλείας ή να αποσύρει το μοντέλο», έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς.

«Ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι η Anthropic θα αντιμετωπίσει το ζήτημα ασφάλειας, οι περιορισμοί εξαγωγών θα αρθούν και το Fable θα επανέλθει σε ευρεία διάθεση», έγραψε ο Σακς, ο οποίος είναι συμπρόεδρος του Συμβουλίου Συμβούλων του Τραμπ για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και πρώην επικεφαλής του Λευκού Οίκου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ντιν Μπολ, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που συνέβαλε στο Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Action Plan) που εξέδωσε η κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2025, έγραψε στο X ότι η εντολή υποδηλώνει πως όλοι οι «μη Αμερικανοί» δεν θα έχουν πρόσβαση στα μοντέλα της Anthropic ακόμη και αν κατοικούν στις ΗΠΑ.λ

«Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα πρέπει να αποδεικνύετε την υπηκοότητά σας για να χρησιμοποιείτε τα μοντέλα της Anthropic», έγραψε  ο Μπολ.

Αρκετά βασικά στελέχη της Anthropic, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής Κρις Όλαχ, ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης Αντρέι Καρπάθι και η φιλόσοφος Αμάντα Άσκελ, έχουν γεννηθεί εκτός των ΗΠΑ. Το

Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει το καθεστώς υπηκοότητάς τους, ενώ εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει εάν τα συγκεκριμένα στελέχη θα χάσουν την πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΣΕΒ: Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν
Business

Το restart του ΣΕΒ με άρωμα ανανέωσης
Επιχειρηματικά deals: Πατάει γκάζι η αγορά
Business

Πατάει γκάζι η αγορά για νέα επιχειρηματικά deals
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις
Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Tεχνητή νοημοσύνη

Συνέχεια στη διαμάχη της Anthropic με τον Τραμπ
Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου
Μεταφορές

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου
Σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για κατάργηση του πλαφόν και μειώσεις τιμών στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Το πλαφόν, ο πληθωρισμός και ένας... δύσκολος συμβιβασμός

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
Επιχειρηματικά deals: Πατάει γκάζι η αγορά
Business

Πατάει γκάζι η αγορά για νέα επιχειρηματικά deals

Γιατί ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή δεν εμποδίζει τα επιχειρηματικά deals

Γιώργος Μανέττας
Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο […]

Λάμπρος Καραγεώργος
Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ΣΕΒ: Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν
Business

Το restart του ΣΕΒ με άρωμα ανανέωσης

Η αναμενόμενη επανεκλογή Θεοδωρόπουλου, η είσοδος του CEO της Alpha και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη διοίκηση του ΣΕΒ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Tεχνητή νοημοσύνη

Συνέχεια στη διαμάχη της Anthropic με τον Τραμπ

O Λευκός Οίκος ζήτησε να κοπεί η πρόσβαση για όλους τους μη Αμερικανούς χρήστες - Η Anthropic απάντησε αποσύροντας τα μοντέλα και από τις ΗΠΑ.

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου
Μεταφορές

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη

Σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για κατάργηση του πλαφόν και μειώσεις τιμών στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Το πλαφόν, ο πληθωρισμός και ένας... δύσκολος συμβιβασμός

Κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ αναζητούν κοινό βηματισμό για να περιοριστούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά - Η δύσκολη εξίσωση για τη μείωση των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
World

Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τι περιλαμβάνει
World

Χαιρετίζει την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης»

Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου
Markets

Ράλι στις αγορές, βουτιά για το πετρέλαιο φέρνει το deal ΗΠΑ – Ιράν

Η είδηση έστειλε το πετρέλαιο σε πτωτική πορεία και αποδυνάμωσε το δολάριο, ενώ ανακούφιση και άνοδος παρατηρήθηκε στις ασιατικές αγορές

Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ξεκινά τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις

Ελληνικές εξαγωγές: Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Economy

Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία

Στα 62,37 εκατ. ευρώ και σε 17,96 χιλιάδες τόνους διαμορφώθηκαν το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων και σνακς προς τη Γερμανία

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση
World

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση

Πλοιοκτήτες και έμποροι αναρωτιούνται τι ακριβώς θα σημαίνει η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ στην πράξη

Μέση Ανατολή: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου
World

Λευκός καπνός στη Μέση Ανατολή - Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν - Τι σημαίνει για τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον πλανήτη - Στις 19 Ιουνίου οι υπογραφές

Μελίνα Ζιάγκου
Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος
World

Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος

Μετά την κατάρρευση του γαλλογερμανικού σχεδίου για ένα ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος που θα αντικαθιστούσε Rafale και Eurofighter, το Βερολίνο επιμένει

Αρχοντία Κάτσουρα
Πετρέλαιο: Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή - Αμεσα αντέδρασαν οι επενδυτές στο πετρέλαιο

Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Εξοικονομώ: Κίνδυνος να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
Εξοικονόμηση

SOS για τα έργα και τους πόρους του «Εξοικονομώ»

Παράταση στα προγράμματα Εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ζητούν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ

Μάχη Τράτσα
Υδρογονάνθρακες: Στην Αθήνα η Chevron – Κλειδώνει το Block 10
Φυσικό αέριο

Στην Αθήνα η Chevron - Κλειδώνει με Παπασταύρου το Block 10

Τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 στο τραπέζι Παπασταύρου - Chevron - Στην Αθήνα στελέχη της Big Oil

Χρήστος Κολώνας
Ρευματοκλοπές: Βελτίωση βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ – Ανεβάζει τον πήχη η ΡΑΑΕΥ
Ηλεκτρισμός

Η μάχη με τις ρευματοκλοπές περνά σε νέα φάση - Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ

Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τον ΔΕΔΔΗΕ η επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και υπογειοποίησης του δικτύου - Πώς θα αποφευχθούν οι ρευματοκλοπές

Μάχη Τράτσα
Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η e-κάρτα επεκτείνεται, η παραβατικότητα στην εργασία ανθεί...

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Κώστας Παπαδής
Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;
Experts

Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;

Η εφαρμογή τεχνολογιών AI στο Μουντιάλ 2026

Μιχάλης Κρητικός
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Opinion

Συνταγματικό φρένο στην ακρίβεια

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Δημήτρης Στεργίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies