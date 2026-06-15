Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τι περιλαμβάνει

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Την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία προβλέπει «άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», την «επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», καθώς και «ένα πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Σε δήλωση που αποδίδεται στον Εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή «αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης».

Γκουτέρες: Ανανεωμένη ελπίδα για τον τερματισμό της σύγκρουσης

Παράλληλα, εκφράζει «βαθιά εκτίμηση» για τον «εποικοδομητικό ρόλο» που διαδραμάτισαν το Πακιστάν, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής, στηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης».

Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως τονίζεται στη δήλωση, παραμένουν έτοιμα «να στηρίξουν τα μέρη στην επίτευξη μιας διαρκούς και συνολικής ειρήνης».

Οι συμφωνίες ΗΠΑ – Ιράν

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», γνωστοποίησε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ μέσω X πως «επιτεύχθηκε» συμφωνία.

Η συμφωνία των δύο κυβερνήσεων προβλέπει «το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε από την πλευρά του στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών ενόψει της σύναψης οριστικής συμφωνίας», είπε ακόμη ο κ. Γαριμπαμπαντί, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με «δυσπιστία» τις ΗΠΑ.

Εφόσον έτσι γίνουν τα πράγματα και ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, θα είναι ένα πρώτο βήμα για την άμβλυνση μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Το μνημόνιο συναντίληψης επί του οποίου θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας από περιφερειακούς μεσολαβητές, ενώ δεν σταμάτησαν οι συγκρούσεις που απείλησαν προς μια ολοκληρωτική αναζωπύρωση.