Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος

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Να ηγηθεί του έργου για να κατασκευαστεί ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος νέας γενιάς επιδιώκει η Γερμανία. Δύο ημέρες αφότου Παρίσι και Βερολίνο παραδέχθηκαν ότι το Future Combat Air System (FCAS), έπειτα από πολλά μπρος-πίσω, ακυρώνεται, οι Financial Times αναφέρουν ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μόνη της.

Το FCAS κατέρρευσε έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία προσπαθειών, διότι οι εταιρείες Dassault και Airbus δεν μπορούν να συμφωνήσουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, η Γερμανία προτίθεται να αναζητήσει άλλους εταίρους. Και θα τους δώσει «ρόλο ανάλογα με την οικονομική συνεισφορά» τους.

Η βρετανική εφημερίδα έχει δει ένα προσχέδιο της νέας στρατηγικής για πολεμική αεροπορία της Γερμανίας. Σε αυτό, η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι εξακολουθεί να δεσμεύεται να αποκτήσει ένα σύστημα όπλων έκτης γενιάς. Στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το πολεμικό αεροσκάφος.

Επίσης, αναφέρει ότι είτε θα ηγηθεί ενός παρόμοιου έργου με άλλους Ευρωπαίους εταίρους είτε θα συμμετάσχει σε ένα υπάρχον. Το δεύτερο θα συμβεί, εάν ο ρόλος της Γερμανίας είναι «ουσιαστικός» και αντιστοιχεί στην «οικονομική συνεισφορά της».

«Η βιομηχανία μας διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη για να ηγηθεί ενός τέτοιου προγράμματος σε ένα ευρωπαϊκό ή διεθνές πλαίσιο ή να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του», αναφέρει το έγγραφο. «Η συμμετοχή της γερμανικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας θα πρέπει να αντιστοιχεί στην οικονομική συνεισφορά της Γερμανίας τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα», προσθέτει.

Επανεξοπλισμός και οικονομία

Το πολεμικό αεροσκάφος έκτης γενιάς δεν είναι το μοναδικό σχέδιο που κυνηγάει η Γερμανία. Το Βερολίνο έχει αποφασίσει να επενδύσει περισσότερα από 750 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, το Βερολίνο παίζει κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια επανεξοπλισμού της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Αφορμή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και σταδιακή απομάκρυνση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, με αυτήν την απόφαση, έχει διπλό στόχο. Πέρα από την ενίσχυση της άμυνας της Γερμανίας, θέλει να δώσει ώθηση και στην οικονομίας με ενίσχυση της αντίστοιχης βιομηχανίας. Η γερμανική οικονομία παραμένει στο μεταίχμιο μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης τα τελευταία έξι χρόνια.

Ήδη, μεγάλες βιομηχανίες όπως η Volkswagen και η ReichMetall στρέφουν μέρος της παραγωγής τους στην άμυνα.

Τι μπορεί να κάνει η Γερμανία

Είναι σαφές ότι η Γερμανία επιθυμεί να προχωρήσει το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος. Αλλά, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, οι επιλογές της είναι περιορισμένες.

Η πρώτη θα μπορούσε να είναι η ένταξή της στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αεροπορικής Μάχης (GCAP). Το σχέδιο για αυτό το πολεμικό αεροσκάφος, στο οποίο μετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ιαπωνία, είναι ήδη σχετικά προηγμένο.

Μια άλλη πιθανότητα θα ήταν να συνεργαστεί με τη σουηδική Saab, τον κατασκευαστή του μαχητικού αεροσκάφους Gripen.

Η τρίτη επιλογή θα μπορούσε να είναι να προσπαθήσει να ξεκινήσει το δικό της έργο με επικεφαλής την Airbus. Ο ευρωπαϊκός όμιλος αεροσκαφών, του οποίου επικεφαλής είναι ένας Γάλλος, έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στη γερμανική κυβέρνηση για να τερματίσει το FCAS. Επίσης, έχει επιδιώξει να συσπειρώσει μια ομάδα γερμανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των MTU Aero Engines και του κατασκευαστή αισθητήρων και ραντάρ Hensoldt, για να σχηματίσουν το πρότυπο μιας νέας κοινοπραξίας. Η Ισπανία, η οποία είχε ενταχθεί στο FCAS το 2019, θα μπορούσε επίσης να συμμετάσχει.

«Κυριαρχία»

Η στρατηγική αεροπορίας του Βερολίνου περιγράφει επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη ολοκλήρωση του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Υποστηρίζει την ανάγκη ελέγχου όλων των σταδίων κατασκευής για την επίτευξη «κυριαρχίας». Πέρα από το ίδιο το πολεμικό αεροσκάφος, να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής.

Στο προσχέδιο που είδαν οι Financial Times αναφέρεται το εξής: «Ένας ισχυρός βιομηχανικός πυρήνας με τις δικές του δυνατότητες και εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση σύνθετων αεροπορικών συστημάτων είναι κρίσιμος για την κυριαρχία».

Τι ήταν το FCAS

Το πλέον ανενεργό Future Combat Air System (FCAS) ξεκίνησε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στη συνέχεια τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ το 2017. Το είχαν παρουσιάσει ως εμβληματικό ευρωπαϊκό αμυντικό έργο. Το πολεμικό αεροσκάφος προοριζόταν να αντικαταστήσει τους στόλους Rafale της Γαλλίας και Eurofighter της Γερμανίας περί το 2040.

Ωστόσο, το έργο, ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνάντησε διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών. Της γαλλικής Dassault Aviation και του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού ομίλου Airbus, που εκπροσωπεί γερμανικά και ισπανικά συμφέροντα. Οι διαφωνίες αφορούσαν την ηγεσία και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγράμματος.

Η Dassault φέρεται να επέμεινε να είναι ο επικεφαλής εταίρος στην ανάπτυξη του πολεμικού αεροσκάφους, προκειμένου να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία. Η Airbus πίεζε για μια πιο ισότιμη συνεργασία, που θα περιελάμβανε σημαντικές μεταφορές τεχνολογίας.

Γαλλία και Γερμανία, επίσης, φέρονται ότι βρίσκονται σε διαμάχη για τον τύπο του αεροσκάφους.

Πηγή: in.gr