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Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 15.06.2026, 07:00
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Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην αγορά εργασίας.

Η εικόνα που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει παραβατικότητα σε υψηλά ποσοστά, και επιβλήθηκαν πρόστιμα που έφθασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ.

Την ώρα που η ψηφιακή κάρτα καλύπτει πάνω από 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την καθολική εφαρμογή της, οι παραβάσεις – κυρίως – στη αποτύπωση του ωραρίου εργασίας, αλλά και στην αδήλωτη εργασία εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά.

Η εικόνα που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει παραβατικότητα σε υψηλά ποσοστά, και επιβλήθηκαν πρόστιμα που έφθασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραβιάσεις, παρά τις διαφορετικές τους μορφές, συγκλίνουν στην ίδια πρακτική, δηλαδή την απόκρυψη πραγματικού χρόνου εργασίας και του αντιστοίχου εργασιακού κόστους.

Οι παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 2.994 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Ακολούθησαν οι παραβάσεις ωραρίου (2.332), η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (1.410) και η αδήλωτη εργασία (1.372). Στους κλάδους όπου η παραβατικότητα είναι υψηλή ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας συγκαταλέγονται οι εξής: λιανεμπόριο, σουπερμάρκετ, τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τουρισμός και ξενοδοχεία, εστίαση, βιομηχανικές μονάδες και Logistics – μεταφορές. Η αδήλωτη απασχόληση συχνότερα εμφανίζεται στους κλάδους τουρισμός και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Εστίαση (καφέ, εστιατόρια, μπαρ, κέντρα διασκέδασης), κατασκευές και τεχνικά έργα, επιχειρήσεις καθαρισμού, εταιρείες φύλαξης (security), συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων και αγροτικές όπως και εποχικές εργασίες.

Υψηλά επίπεδα

Τα πρώτα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι η παραβατικότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα – κοντά στο 27,15% – κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Με άλλα λόγια, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Στην κορυφή βρίσκονται σταθερά οι παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν συνοδεύεται πάντα από ορθή χρήση. Ακολουθούν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη καταβολή δεδουλευμένων και επιδομάτων, οι ελλείψεις στους πίνακες προσωπικού – που συχνά υποκρύπτουν αδήλωτες υπερωρίες – καθώς και η αδήλωτη εργασία. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία παραβάσεων που αφορούν άρνηση συνεργασίας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στοιχείο που καταδεικνύει τις δυσκολίες στην επιτόπια εποπτεία. Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κλάδο, με αυξημένη παραβατικότητα να εντοπίζεται σε δραστηριότητες όπως η ιδιωτική υγεία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας, οι τηλεπικοινωνίες και μια σειρά προσωπικών υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Πρόκειται για κλάδους στους οποίους η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος.

Η επέκταση

Ηδη από τις αρχές του Ιουνίου με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους και σε συνολικά 476.000 επιπλέον εργαζομένους, ανεβάζοντας το σύνολο των απασχολουμένων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Σε πρώτη φάση η επέκταση θα εφαρμοστεί πιλοτικά για το χρονικό διάστημα από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι εξής κλάδοι:

• Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων ιατρών.

• Δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης.

• Τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

• Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Ακολουθεί η πιλοτική εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου για τους κλάδους:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου. Επισκευές.

• Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

• Διαχείριση νερού και λυμάτων.

• Και τυχερά παίγνια.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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