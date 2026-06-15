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Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, πλήττοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Παγκόσμιες ζημιές άνω των 200 δισ.

Τεχνολογία 15.06.2026, 21:26
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Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
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Οι απάτες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων εξελίσσονται σε μια σοβαρή και διαρκώς εντεινόμενη οικονομική απειλή, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που επηρεάζονται, σύμφωνα με νέα έρευνα της Kaspersky. Η μελέτη καταγράφει ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την οικονομική αβεβαιότητα, τον πληθωρισμό και την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας για να αποσπούν μεγάλα ποσά από ανυποψίαστους χρήστες, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο οι απώλειες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 200 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η εταιρία, οι χρήστες στην Ελλάδα χάνουν κατά μέσο όρο 609 δολάρια ανά περιστατικό, ενώ για το 23% των θυμάτων οι απώλειες ξεπερνούν τα 1.350 δολάρια. Η Kaspersky σημειώνει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν αποτυπώνεται πλήρως στα επίσημα στοιχεία, καθώς μόνο το 24% των θυμάτων ενημερώνει την αστυνομία και το 25% την τράπεζά του.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι απάτες αυτές έχουν λάβει χαρακτήρα μαζικό και επαναλαμβανόμενο. Πάνω από τις μισές περιπτώσεις (52%) καταγράφηκαν μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες, ενώ το 28% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει γίνει στόχος τρεις ή περισσότερες φορές. Η Kaspersky επισημαίνει ότι το φαινόμενο έχει ξεπεράσει τα όρια της ευκαιριακής απάτης και έχει εξελιχθεί σε οργανωμένο έγκλημα μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η έκθεση στο γεγονός ότι οι επιθέσεις εκτυλίσσονται μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες, γεγονός που τις καθιστά πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες. Για την Ελλάδα, οι συνηθέστερες μορφές είναι η παραποίηση γνωστών εμπορικών σημάτων (36%), οι επενδυτικές απάτες (34%) και οι ψεύτικες ειδοποιήσεις παράδοσης δεμάτων (30%).

Η Kaspersky αναφέρει ότι οι απατεώνες αξιοποιούν την αίσθηση του επείγοντος, την εμπιστοσύνη και την οικειότητα των χρηστών με τα μηνύματα που λαμβάνουν, ώστε να τους οδηγήσουν σε βιαστικές αποφάσεις πριν προλάβουν να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα του περιεχομένου. Παράλληλα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η απειλή δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς τα θύματα κατανέμονται σχεδόν ισόποσα μεταξύ Gen Z, Millennials και Gen X.

Η δημοσιοποιημένη έρευνα φέρνει στο προσκήνιο και τη μακροοικονομική διάσταση του προβλήματος. Με βάση υπολογισμούς της Kaspersky, αν επηρεαστεί μόλις το 10% από τα 3 δισεκατομμύρια χρήστες εφαρμογών μηνυμάτων παγκοσμίως, οι συνολικές απώλειες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 219,9 δισ. δολάρια. Η εταιρία χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή όχι μόνο ζήτημα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ζήτημα οικονομικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των συστάσεών της, η Kaspersky καλεί τους χρήστες να επαληθεύουν κάθε απρόσμενο μήνυμα μέσω επίσημων καναλιών, να διατηρούν το λογισμικό ασφαλείας ενημερωμένο και να ενισχύουν την προστασία των συσκευών και των κωδικών πρόσβασής τους. Για τις επιχειρήσεις, προτείνει εργαλεία παρακολούθησης και εντοπισμού κατάχρησης εμπορικών σημάτων, προκειμένου να περιορίζονται οι επιθέσεις πλαστοπροσωπίας.

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