Wall Street: Στάση αναμονής μετά το ράλι – Νέο άλμα για SpaceX

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Στάση αναμονής τηρεί σήμερα η Wall Street, με τους επενδυτές να επιχειρούν να αποτιμήσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την προοπτική μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,72% στις 52.041 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,08% στις 7.560 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,05% στις 26.670 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένει η SpaceX, η οποία ενισχύεται κατά 5%, επεκτείνοντας το εντυπωσιακό ράλι που ακολούθησε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία είχε τιμολογήσει τη δημόσια εγγραφή της στα 135 δολάρια ανά μετοχή, ενώ σήμερα η τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 208 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 54%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της χημικής βιομηχανίας Huntsman η οποία υποχωρεί περίπου 10%, μετά την ανακοίνωση συγχώνευσης με την ανταγωνίστρια Olin μέσω ανταλλαγής μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η νέα εταιρεία θα φέρει την επωνυμία OlinHuntsman.

Μεγάλες πιέσεις δέχεται και η Dave & Buster’s, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 14%, καθώς τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου απογοήτευσαν την αγορά. Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη μόλις 16 σεντς ανά μετοχή, σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς που ανέμεναν 60 σεντς.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος έχει διαδραματίσει πάντως η ανακοίνωση του Προέδρου Donald Trump ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει στη διακοπή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Donald Trump υποστήριξε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν από την Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε σε πτώση σχεδόν 5% στις τιμές του πετρελαίου κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ σήμερα το brent υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια.

Ο Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής της Truist Wealth, επισήμανε ότι η αντίδραση της αγοράς υπήρξε συνολικά θετική, προσθέτοντας ωστόσο ότι βραχυπρόθεσμα δεν αποκλείεται αυξημένη μεταβλητότητα.

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά της αγοράς αποτυπώνει την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στα προηγούμενα υψηλά του.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία της Automatic Data Processing (ADP) έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε κατά μέσο όρο 25.500 νέες θέσεις εργασίας σε εβδομαδιαία βάση κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 30 Μαΐου. Η επίδοση αυτή ήταν χαμηλότερη από τον προηγούμενο μέσο όρο των 29.000 θέσεων εργασίας.