 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(19) "Real Estate | Other"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές

Έρευνα της RedataSet αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Ακίνητα 16.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η οικοδομή επιστρέφει, αλλά όχι παντού . Το 2026 χτίζονται στην αγορά κατοικίας κυρίως διαμερίσματα με επίκεντρο την Αττική. Αυτό προκύπτει από νέα ανάλυση της RedataSet στις αγγελίες νεόδμητων κατοικιών που διατέθηκαν προς πώληση το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου αποτυπώνονται οι περιοχές που προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια και ο νέος χάρτης των τιμών.

Τα στοιχεία της RedataSet δείχνουν ότι η οικοδομική δραστηριότητα επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα διαμερίσματα, με τις μεζονέτες να ακολουθούν και τις μονοκατοικίες να περιορίζονται σε αισθητά μικρότερο ποσοστό. Τα σπίτια και οι μεζονέτες αντιπροσωπεύουν το 30,2% της συνολικής προσφοράς, γεγονός που δείχνει πόσο έντονα έχει στραφεί η οικοδομική δραστηριότητα προς τα πολυώροφα κτίρια.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς. Η αξιοποίηση ενός οικοπέδου σε περιοχές υψηλής ζήτησης γίνεται πλέον αποτελεσματικότερα μέσω της ανάπτυξης διαμερισμάτων, ενώ και η αγοραστική βάση παραμένει ευρύτερη σε σχέση με τα μεγαλύτερα και ακριβότερα ακίνητα.

Η Νότια Αθήνα εξελίσσεται στο μεγαλύτερο υπο-αγοραστικό κέντρο της χώρας όσον αφορά τα νεόδμητα ακίνητα, αφήνοντας πίσω ακόμη και παραδοσιακά ισχυρές περιοχές της πρωτεύουσας

Οι περιφέρειες πρωταγωνιστές στην αγορά κατοικίας

Αν η αγορά των νεόδμητων κατοικιών είχε πρωταγωνιστές, αυτοί θα ήταν η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Οι δύο περιφέρειες συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα της νέας προσφοράς, αφήνοντας την υπόλοιπη χώρα να μοιράζεται ένα σαφώς μικρότερο κομμάτι της πίτας. Η Αττική από μόνη της απορροφά σχεδόν το 60% των νέων κατασκευών που διατίθενται προς πώληση. Η περιφέρεια εξακολουθεί να παράγει νέα έργα, ωστόσο η δραστηριότητα εμφανίζεται κατακερματισμένη. Αντίθετα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται συγκέντρωση κεφαλαίων και μεγαλύτερη ευκολία απορρόφησης των νέων κατοικιών από την αγορά.

Τα Νότια Προάστια στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την RedataSet, μέσα στην Αττική ξεχωρίζει πλέον μία περιοχή. Τα Νότια Προάστια εξελίσσονται στο μεγαλύτερο υπο-αγοραστικό κέντρο της χώρας όσον αφορά τα νεόδμητα ακίνητα, αφήνοντας πίσω ακόμη και παραδοσιακά ισχυρές περιοχές της πρωτεύουσας. Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, οι επενδύσεις που συνδέονται με το Ελληνικό, οι νέες υποδομές και η συνεχής ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλο ανάπτυξης εκτός Αττικής, συγκεντρώνοντας το 23,9% των νέων κατασκευών. Η πόλη διατηρεί ισχυρή δυναμική τόσο λόγω της τοπικής ζήτησης όσο και λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Η αύξηση της προσφοράς δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνότερα ακίνητα. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Η διάμεση τιμή των νεόδμητων κατοικιών πανελλαδικά κινείται πλέον πάνω από τα 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών είναι ιδιαίτερα έντονες. Στην κορυφή της αγοράς βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο, όπου το κόστος αγοράς νέας κατοικίας είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη Θεσσαλία, που καταγράφει τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των μεγάλων περιφερειών.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη διχοτόμηση της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι περιοχές με έντονο τουριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, όπου οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Από την άλλη, περιοχές με χαμηλότερη ζήτηση και περιορισμένη παρουσία ξένων κεφαλαίων.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα εντός Αττικής. Η Νότια, η Βόρεια και η Κεντρική Αθήνα έχουν διαμορφώσει μια ξεχωριστή κατηγορία τιμών, αισθητά υψηλότερη τόσο από τον εθνικό μέσο όρο όσο και από τις υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου. Η Νότια Αθήνα διατηρεί το προβάδισμα, με τις τιμές να βρίσκονται περίπου 5,2% υψηλότερα από εκείνες της Βόρειας Αθήνας.

Αν πριν από μερικά χρόνια η θέση στάθμευσης ή η αποθήκη θεωρούνταν επιπλέον πλεονέκτημα, σήμερα αποτελούν σχεδόν προϋπόθεση

Το νέο στάνταρ στις παροχές στην αγορά κατοικίας

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας και όσον αφορά στις παροχές  που πρέπει να διαθέτει ένα διαμέρισμα. Αν πριν από μερικά χρόνια η θέση στάθμευσης ή η αποθήκη θεωρούνταν επιπλέον πλεονέκτημα, σήμερα αποτελούν σχεδόν προϋπόθεση. Το 77% των νέων κατοικιών διαθέτει χώρο στάθμευσης, ενώ το 73% συνοδεύεται από αποθήκη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξημένη παρουσία ηλιακών θερμοσιφώνων, οι οποίοι εντοπίζονται σχεδόν στα μισά νεόδμητα ακίνητα, με ποσοστό 48%. Αντίθετα, οι πισίνες εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση παρά κανόνα, καθώς εμφανίζονται μόλις στο 11% των νέων κατοικιών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani
Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Ακίνητα
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου
Ακίνητα

Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του ΑΜΑ

Εάν η διάταξη εφαρμοστεί, περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες και οικογένειες εκτιμάται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός σημαντικού περιουσιακού και εισοδηματικού δικαιώματος, σύμφωνα με τον Stama Greece

Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τι επιδοτείται
Ακίνητα

Πρεμιέρα για το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» - Οι επιδοτήσεις

Το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου

Αγορά κατοικίας: Οι προκλήσεις και οι ευρωπαϊκές λύσεις
Ακίνητα

Αγορά κατοικίας: Οι προκλήσεις και οι ευρωπαϊκές λύσεις

Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης στην Ελλάδα δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στα νοικοκυριά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες δομικές παρεμβάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 15 Ιουνίου – Τι επιδοτείται
Ακίνητα

Ανοίγει το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» - Τι επιδοτείται

Το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου

ΠΟΜΙΔΑ: Οχι στη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρονίων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Οχι στη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρονίων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Για αυθαίρετη απομείωση της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας με τη συγκεκριμένη διάταξη κάνει λόγο η ΠΟΜΙΔΑ

Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies