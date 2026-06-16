Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές

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Η οικοδομή επιστρέφει, αλλά όχι παντού . Το 2026 χτίζονται στην αγορά κατοικίας κυρίως διαμερίσματα με επίκεντρο την Αττική. Αυτό προκύπτει από νέα ανάλυση της RedataSet στις αγγελίες νεόδμητων κατοικιών που διατέθηκαν προς πώληση το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου αποτυπώνονται οι περιοχές που προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια και ο νέος χάρτης των τιμών.

Τα στοιχεία της RedataSet δείχνουν ότι η οικοδομική δραστηριότητα επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα διαμερίσματα, με τις μεζονέτες να ακολουθούν και τις μονοκατοικίες να περιορίζονται σε αισθητά μικρότερο ποσοστό. Τα σπίτια και οι μεζονέτες αντιπροσωπεύουν το 30,2% της συνολικής προσφοράς, γεγονός που δείχνει πόσο έντονα έχει στραφεί η οικοδομική δραστηριότητα προς τα πολυώροφα κτίρια.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς. Η αξιοποίηση ενός οικοπέδου σε περιοχές υψηλής ζήτησης γίνεται πλέον αποτελεσματικότερα μέσω της ανάπτυξης διαμερισμάτων, ενώ και η αγοραστική βάση παραμένει ευρύτερη σε σχέση με τα μεγαλύτερα και ακριβότερα ακίνητα.

Η Νότια Αθήνα εξελίσσεται στο μεγαλύτερο υπο-αγοραστικό κέντρο της χώρας όσον αφορά τα νεόδμητα ακίνητα, αφήνοντας πίσω ακόμη και παραδοσιακά ισχυρές περιοχές της πρωτεύουσας

Οι περιφέρειες πρωταγωνιστές στην αγορά κατοικίας

Αν η αγορά των νεόδμητων κατοικιών είχε πρωταγωνιστές, αυτοί θα ήταν η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Οι δύο περιφέρειες συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα της νέας προσφοράς, αφήνοντας την υπόλοιπη χώρα να μοιράζεται ένα σαφώς μικρότερο κομμάτι της πίτας. Η Αττική από μόνη της απορροφά σχεδόν το 60% των νέων κατασκευών που διατίθενται προς πώληση. Η περιφέρεια εξακολουθεί να παράγει νέα έργα, ωστόσο η δραστηριότητα εμφανίζεται κατακερματισμένη. Αντίθετα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται συγκέντρωση κεφαλαίων και μεγαλύτερη ευκολία απορρόφησης των νέων κατοικιών από την αγορά.

Τα Νότια Προάστια στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την RedataSet, μέσα στην Αττική ξεχωρίζει πλέον μία περιοχή. Τα Νότια Προάστια εξελίσσονται στο μεγαλύτερο υπο-αγοραστικό κέντρο της χώρας όσον αφορά τα νεόδμητα ακίνητα, αφήνοντας πίσω ακόμη και παραδοσιακά ισχυρές περιοχές της πρωτεύουσας. Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, οι επενδύσεις που συνδέονται με το Ελληνικό, οι νέες υποδομές και η συνεχής ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλο ανάπτυξης εκτός Αττικής, συγκεντρώνοντας το 23,9% των νέων κατασκευών. Η πόλη διατηρεί ισχυρή δυναμική τόσο λόγω της τοπικής ζήτησης όσο και λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Η αύξηση της προσφοράς δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνότερα ακίνητα. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Η διάμεση τιμή των νεόδμητων κατοικιών πανελλαδικά κινείται πλέον πάνω από τα 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών είναι ιδιαίτερα έντονες. Στην κορυφή της αγοράς βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο, όπου το κόστος αγοράς νέας κατοικίας είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη Θεσσαλία, που καταγράφει τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των μεγάλων περιφερειών.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη διχοτόμηση της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι περιοχές με έντονο τουριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, όπου οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Από την άλλη, περιοχές με χαμηλότερη ζήτηση και περιορισμένη παρουσία ξένων κεφαλαίων.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα εντός Αττικής. Η Νότια, η Βόρεια και η Κεντρική Αθήνα έχουν διαμορφώσει μια ξεχωριστή κατηγορία τιμών, αισθητά υψηλότερη τόσο από τον εθνικό μέσο όρο όσο και από τις υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου. Η Νότια Αθήνα διατηρεί το προβάδισμα, με τις τιμές να βρίσκονται περίπου 5,2% υψηλότερα από εκείνες της Βόρειας Αθήνας.

Αν πριν από μερικά χρόνια η θέση στάθμευσης ή η αποθήκη θεωρούνταν επιπλέον πλεονέκτημα, σήμερα αποτελούν σχεδόν προϋπόθεση

Το νέο στάνταρ στις παροχές στην αγορά κατοικίας

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας και όσον αφορά στις παροχές που πρέπει να διαθέτει ένα διαμέρισμα. Αν πριν από μερικά χρόνια η θέση στάθμευσης ή η αποθήκη θεωρούνταν επιπλέον πλεονέκτημα, σήμερα αποτελούν σχεδόν προϋπόθεση. Το 77% των νέων κατοικιών διαθέτει χώρο στάθμευσης, ενώ το 73% συνοδεύεται από αποθήκη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξημένη παρουσία ηλιακών θερμοσιφώνων, οι οποίοι εντοπίζονται σχεδόν στα μισά νεόδμητα ακίνητα, με ποσοστό 48%. Αντίθετα, οι πισίνες εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση παρά κανόνα, καθώς εμφανίζονται μόλις στο 11% των νέων κατοικιών.