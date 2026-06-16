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Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

Business 16.06.2026, 18:24
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Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
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Στις 18 Ιουνίου (18/6) οριζεται η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ideal Holdings με ονομαστική αξία 1,20 ευρώ, μετά τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων  για την αύξηση και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,70 ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 24.06.2026.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Ideal Holdings έχει ως εξής :

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€19.601.372,35) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,55 σε €1,90 και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€39.202.744,70) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,90 σε €1,20 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,70 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (€67.204.705,20) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 η κάθε μία.
Με την υπ’ αριθμ. 4112384/ΑΠ/15-06-2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 16.06.2026 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και την επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,70 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την τελική ονομαστική αξία, €1,20 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού €0,70 ανά μετοχή την 18.06.2026 (ημερομηνία αποκοπής). Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Euronext Athens, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 19.06.2026.

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