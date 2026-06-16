Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa

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Την θέση της ενισχύει η Ελλάδα στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στη χώρα μας.

Οι νέες υποδομές cloud, οι επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς και η προοπτική να αποκτήσει η ελληνική γλώσσα μεγαλύτερη παρουσία στις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες της Amazon αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Panos Panay, Senior Vice President της Amazon.

Νέα Local Zone της AWS στην Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Panay ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services (AWS) που αφορά τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο κοινό από τον Ιούλιο.

Η νέα υποδομή αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός της χώρας. Παράλληλα, θα μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές με ιδιαίτερα χαμηλούς χρόνους απόκρισης, αξιοποιώντας προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης.

Η λειτουργία της Local Zone εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ψηφιακή αυτονομία επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων.

Ελληνικά σε Kindle και Alexa

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συζήτηση γύρω από την ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα συσκευών και λογισμικού της Amazon.

Σύμφωνα με τον Panay, η ελληνική αλφάβητος αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον. Όπως σημείωσε, η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας θα σχεδιαστεί με τρόπο που να αποτυπώνει τη φυσική χρήση της, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών της Amazon από τους Έλληνες χρήστες, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των δημοφιλών πλατφορμών της εταιρείας.

Νέες επενδύσεις σε δορυφορικό internet και πράσινη ενέργεια

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι υφιστάμενες επενδύσεις της Amazon στην Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω επέκτασής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πιθανές επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές για την υπηρεσία δορυφορικής παροχής διαδικτύου της εταιρείας (Amazon Leo), αλλά και σε έργα που αφορούν την πράσινη ενέργεια και την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων υψηλής τεχνολογίας.

Οι συγκεκριμένοι τομείς θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Το ελληνικό ταλέντο ως επενδυτικό πλεονέκτημα

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Όπως ανέφερε, η ισχυρή δεξαμενή ταλέντου έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, αλλά και στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών μονάδων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Amazon για την ελληνική αγορά, σε μια συγκυρία όπου η χώρα επιδιώκει να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών, καινοτομίας και τεχνολογικών επενδύσεων.