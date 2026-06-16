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Τραμπ: Ενδεχόμενο χρηματοδότησης 300 δισ. δολ. για το Ιράν εάν τηρηθεί η συμφωνία

Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνδέσει τα κίνητρα με την «απόδοση» της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και των πυρηνικών συνομιλιών

World 16.06.2026, 08:41
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Τραμπ: Ενδεχόμενο χρηματοδότησης 300 δισ. δολ. για το Ιράν εάν τηρηθεί η συμφωνία
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Τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν σκέφτεται η κυβέρνηση Τραμπ, εάν η Τεχεράνη συμφωνήσει σε μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει μια πυρηνική συμφωνία.

Aνώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι η Ουάσινγκτον συζήτησε την πιθανότητα άρσης των κυρώσεων και «ενός μεγάλου ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας τους». Τα κίνητρα θα συνδέονται με την «απόδοση» του Ιράν όσον αφορά την τήρηση του μνημονίου συμφωνίας που πρόκειται να υπογραφεί επίσημα στην Ελβετία την Παρασκευή.

Μια πηγή δήλωσε στους FT ότι η σύσταση του ταμείου θα εξαρτηθεί από μια τελική διευθέτηση που αποτελεί μέρος του Μνημονίου Συνεργασίας και θα ακολουθήσει μια παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και περαιτέρω διαπραγματεύσεις για μια πυρηνική συμφωνία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ταμείο δεν θα προέρχεται από κυβερνήσεις. Θα δημιουργηθεί για εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στη ενεργειακά πλούσια χώρα των 90 εκατομμυρίων με άφθονους ενεργειακούς πόρους. Η δομή και η διαχείριση του ταμείου δεν ήταν άμεσα σαφείς.

«Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, πολλές στην Ασία, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία κ.λπ., καθώς και από αμερικανικές εταιρείες και επιχειρήσεις», ανέφερε το άτομο. «Εάν αρθούν οι κυρώσεις, αυτό το ταμείο θα είναι ένα σημαντικό ποσό και θα είναι τεράστιο».

Το ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα είναι «το είδος του πράγματος στο οποίο [το Ιράν] θα μπορούσε να έχει πρόσβαση… εφόσον τηρήσει ττις υποχρεώσεις μέχρι τέλους», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς στο CBS News.

Ιράν

Ο Τραμπ επικρίνει τα μέτρα Ομπάμα, ενώ υπόσχεται περισσότερα

Το μέγεθος των οικονομικών κινήτρων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για το Ιράν υπήρξε ένα αμφιλεγόμενο θέμα στις διαπραγματεύσεις. Ήταν επίσης ένα από τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή απεχθάνεται να θεωρείται ότι ανταμείβει το ισλαμικό καθεστώς.

Ο Τραμπ επέκρινε έντονα την απόφαση της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα να ενταχθεί σε άλλες παγκόσμιες δυνάμεις στην υπογραφή μιας πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, η οποία παρείχε ευρεία ανακούφιση από τις κυρώσεις, κατηγορώντας τον ότι έστειλε «παλέτες με μετρητά» στην Τεχεράνη.

Οι επικριτές του Μνημονίου Συνεργασίας έχουν δηλώσει ότι τα υπό συζήτηση οικονομικά κίνητρα θα ανέλθουν σε πολύ περισσότερα από αυτά που συμφωνήθηκαν υπό τον Ομπάμα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι «μηδενικά» δολάρια έχουν εισρεύσει στο Ιράν από τότε που ο Τραμπ, ο Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υπέγραψαν εξ αποστάσεως το έγγραφο.

Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας, οποιαδήποτε ανακούφιση από κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται στο εξωτερικό, θα παρασχεθεί σταδιακά και θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των πυρηνικών συνομιλιών και μια τελική διευθέτηση.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν «μικρές χειρονομίες» οικονομικής ανακούφισης «στην αρχή» ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν επίσης ότι οι αποφάσεις για την πρόσβαση του Ιράν στο μεγαλύτερο πακέτο κεφαλαίων θα είναι υποκειμενικές και δεν θα βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Η άρση των κυρώσεων

«Η ανακούφιση από τις κυρώσεις δεν συνδέεται συγκεκριμένα με κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Συνδέεται γενικά με την κατάλληλη συμπεριφορά τους. Και προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα».

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου βάσει ενός συμφωνημένου μηχανισμού. Η ελάχιστη δέσμευση είναι όλο το ουράνιο να αραιώνεται επί τόπου, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Το πρόγραμμα αυτό έχει «ήδη καταστραφεί συστηματικά», δήλωσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στον βομβαρδισμό των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ εναντίον της δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση θα ήθελε να δει μέτρα για να διασφαλίσει ότι «δεν θα το ανοικοδομήσουν».

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