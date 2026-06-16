Πλαφόν: Και νέα πρόστιμα για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 389.339 ευρώ επιβλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά την ολοκλήρωση ελέγχων σε δύο διαφορετικά πεδία της αγοράς: την τήρηση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (πλαφόν) και την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σε ποια εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερβαση πλαφόν

Όπως αναφέρεται σχετικά οι έλεγχοι εντάσσονται στη συνεχή επιχειρησιακή δράση της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά.

Για υπέρβαση περιθωρίου μικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 309.339 ευρώ στην εταιρεία ΤΟΤΤΙS BINGO AEBE.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατασχέθηκαν 6.341 τεμάχια προϊόντων – «μαϊμού»

Εν τω μεταξύ σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.341 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων – αξεσουάρ – ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αρχή αξιοποιεί στοιχεία, πληροφορίες και στοχευμένους ελέγχους, «παρεμβαίνοντας όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τον καταναλωτή, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Η προστασία του καταναλωτή αφορά κάθε πτυχή της αγοράς: την τιμή, τη διαφάνεια, την αυθεντικότητα των προϊόντων και την εμπιστοσύνη ότι οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη».