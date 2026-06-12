Aγορά: Πρόστιμα για παραβίαση πλαφόν και απομιμητικά προϊόντα

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Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 295.898 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για αθέμιτη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις και διακίνηση απομιμητικών προϊόντων, μετά από ελέγχους σε κρίσιμα πεδία στην αγορά, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της.

Παραβίαση του πλαφόν

Ειδικότερα, στην εταιρεία Flora Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, στην κατηγορία προϊόντων βουτύρου, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 78.958€, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 6 κωδικούς προϊόντων.

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 24.257€ σε εταιρεία διανομής στην κατηγορία προϊόντων σοκολάτας, καθώς και πρόστιμο ύψους 16.433€ σε γαλακτοκομική εταιρεία.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παραπλανητικές εκπτώσεις

Επίσης, μετά από καταγγελίες καταναλωτών για παράνομες εκπτώσεις σε εμπορικά καταστήματα, η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Αρχής διενήργησε άμεσα ελέγχους σε 10 επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στο κέντρο της Αθήνας.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και των διατάξεων για τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής. Για τις παραβάσεις αυτές καταλογίζονται διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000€.

Παράλληλα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που αποτυπώνει στιγμιότυπα τιμών προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ως προς τις ανακοινώσεις εκπτώσεων. Σε 3 επιχειρήσεις επιβάλλονται πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000€ για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Κατάσχεση απομιμητικών προϊόντων

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε αποθήκη και κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.105 συσκευασίες, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονταν και αξεσουάρ του FIFA World Cup 2026. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 81.250€.

«Η Αρχή», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «εντείνει τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες καταναλωτών, ανάλυση στοιχείων τιμών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή, η τήρηση της νομιμότητας και η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού».