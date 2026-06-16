Accenture: Το HR του μέλλοντος θα εκπαιδεύει και θα αξιολογεί AI agents

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Μπροστά σε μια βαθιά αναδιάρθρωση των εταιρικών δομών βρίσκονται οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη παύει να αποτελεί απλώς ένα εργαλείο παραγωγικότητας και μετατρέπεται σε ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού. Στο νέο αυτό περιβάλλον, τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού αναμένεται να αποκτήσουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση τόσο των ανθρώπων όσο και των αυτόνομων συστημάτων AI που συμμετέχουν στις καθημερινές λειτουργίες των οργανισμών.

Αυτή την προοπτική περιγράφει στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της Accenture για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, Matt Prebble, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να επανεξετάσουν συνολικά τα μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Νέος ρόλος για το HR, λέει η Accenture

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι οργανισμοί του μέλλοντος δεν θα σχεδιάζονται αποκλειστικά γύρω από ανθρώπινες ομάδες εργασίας. Αντίθετα, οι διοικήσεις θα πρέπει να αναρωτηθούν πώς θα οργανώσουν ένα περιβάλλον όπου άνθρωποι, λογισμικό και AI agents θα συνεργάζονται στενά.

Η ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων, σύμφωνα με τον Prebble, δεν είναι απλή διαδικασία. Απαιτεί εκπαίδευση, παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση των ψηφιακών «εργαζομένων», όπως ακριβώς συμβαίνει και με το ανθρώπινο προσωπικό.

«Οι οργανισμοί που έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν αποτελεσματικά agentic AI διαπιστώνουν ότι οι agents χρειάζονται onboarding, εκπαίδευση και διαχείριση», σημειώνει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι σχετικές αρμοδιότητες να περάσουν στα τμήματα HR.

Ανατροπές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας

Η αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης δεν επηρεάζει μόνο τις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων, αλλά και τη δομή της ανώτατης διοίκησης.

Ο Prebble εκτιμά ότι τα διοικητικά συμβούλια βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η AI θα μετασχηματίσει τα μοντέλα ηγεσίας. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα περισσότερες εκτελεστικές και λειτουργικές αρμοδιότητες, ο ρόλος στελεχών όπως ο Chief Operating Officer (COO) αναμένεται να εξελιχθεί σημαντικά.

Οι επιχειρησιακοί ηγέτες θα κληθούν πλέον να λογοδοτούν όχι μόνο για τις επιδόσεις των ομάδων τους, αλλά και για τα αποτελέσματα που παράγουν τα συστήματα AI που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους.

Παράλληλα, αναδύεται η ανάγκη για νέες διοικητικές θέσεις που θα επικεντρώνονται στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Ο επικεφαλής της Accenture θεωρεί ότι η «εμπιστοσύνη» θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο μέλλον η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων διοικητικών θέσεων και ρόλων με αντικείμενο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης προς τα συστήματα AI και τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν.

Η Accenture αλλάζει μαζί με τους πελάτες της

Η ίδια η Accenture αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Η εταιρεία, η οποία συμβουλεύει χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο, έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στη δική της οργανωτική δομή.

Αντί να διατηρεί αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και άλλων δραστηριοτήτων, στρέφεται πλέον σε ευρύτερα έργα «επανεφεύρεσης» των επιχειρήσεων, ακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες της αγοράζουν και αξιοποιούν υπηρεσίες στην εποχή της AI.

Η απάντηση στις ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας

Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν προσεκτικά κατά πόσο οι εταιρείες συμβούλων θα ωφεληθούν ή θα απειληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Accenture έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων, καθώς ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η AI θα μπορούσε να αντικαταστήσει σημαντικό μέρος των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό της, ασκώντας παράλληλα πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών της.

Ο Prebble απορρίπτει αυτές τις εκτιμήσεις, τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν έχει μείνει στάσιμη απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι προσαρμόζεται διαρκώς στο νέο περιβάλλον.

Ενδεικτικό είναι ότι η Accenture σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40% τις προσλήψεις αποφοίτων στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη χρονιά. Όπως σημειώνει, η άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά περιττή τη νέα γενιά εργαζομένων βασίζεται σε μια περιορισμένη αντίληψη για την παραγωγικότητα.

Παρά τις αλλαγές που συντελούνται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, η ανάγκη για νέους επαγγελματίες, δεξιότητες και ανθρώπινο ταλέντο παραμένει ισχυρή. Στην εποχή της AI, το ζητούμενο δεν είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά η συνύπαρξη ανθρώπινου και ψηφιακού δυναμικού μέσα σε ένα εντελώς νέο εργασιακό μοντέλο.