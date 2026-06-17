Vodafone: Επένδυση άνω των 15 εκατ. για τον μετασχηματισμό των καταστημάτων

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Η Vodafone Ελλάδας επενδύει πάνω από 15 εκατ. ευρώ για τον συνολικό μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων της, με στόχο να δημιουργήσει μια νέα γενιά προορισμών τεχνολογίας και να αναβαθμίσει την εμπειρία του φυσικού καταστήματος. Η εταιρεία έχει ήδη ανακαινίσει περισσότερα από 45 καταστήματα και σχεδιάζει σταδιακά την ανανέωση του συνόλου των 244 σημείων της σε όλη τη χώρα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, ο μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων αποτελεί «στρατηγική επένδυση» με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και αναβαθμισμένης εμπειρίας για τον πελάτη, ενώ η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης συνδεσιμότητας, ψηφιακών λύσεων και τεχνολογίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η ανανέωση του δικτύου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι σήμερα η Vodafone έχει ανακαινίσει περισσότερα από 45 καταστήματα, με στόχο τα επόμενα χρόνια να αναβαθμιστεί σταδιακά το σύνολο των 244 καταστημάτων της. Η νέα αρχιτεκτονική μετατρέπει κάθε σημείο σε ολοκληρωμένο χώρο τεχνολογίας, με τα προϊόντα να παρουσιάζονται ως οικοσυστήματα ανά κατασκευαστή, ώστε οι επισκέπτες να εντοπίζουν πιο εύκολα λύσεις που ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής τους.

Στα αναβαθμισμένα καταστήματα διατίθεται ευρύτερη γκάμα προϊόντων, όπως smartphones, tablets, accessories, wearables, smarthome, laptops, gaming και gadgets, από κορυφαία brands της αγοράς. Παράλληλα, η Vodafone ενισχύει και την κατηγορία των αξεσουάρ, καλύπτοντας ανάγκες προστασίας, φόρτισης, ήχου, smart living, άθλησης και ψυχαγωγίας, ενώ προσφέρει και δυνατότητα αγοράς με έως 36 άτοκες δόσεις μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex.

Ιδιαίτερη θέση στο νέο εμπορικό μοντέλο κατέχει η κατηγορία «Τεχνολογία για Παιδιά», με λύσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά και γονείς, περιορίζοντας την πρόσβαση σε social media, μηχανές αναζήτησης και ακατάλληλο περιεχόμενο.

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική έχει και το κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο σύγχρονο flagship tech store της αλυσίδας και του ομίλου Vodafone παγκοσμίως. Στο νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, σε κάθε κατάστημα λειτουργεί ειδικός χώρος της ομάδας Tech Heroes, που παρέχει προσωποποιημένη υποστήριξη, άμεση αποκατάσταση προβλημάτων και βοήθεια σε όλα τα στάδια, από την επιλογή συσκευής έως την προστασία και τη συντήρησή της.

Η Vodafone εμπλουτίζει επίσης το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της με εργαλεία όπως το Vodafone Tech Insurance για ασφάλιση smartphones και tablets, το Vodafone Tech Protect για προστασία οθόνης με μεμβράνη που κόβεται επί τόπου, και το Vodafone Tech Service για γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επιχειρεί να προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, που φέρνει πιο κοντά προϊόντα, υπηρεσίες και ανθρώπους.