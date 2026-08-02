ΕΚΤ: Η κλιματική κρίση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η υποβάθμιση της φύσης αποτελούν έναν δραματικά αυξανόμενο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, δηλώνει στέλεχος της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με φόντο τις μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Ο Φρανκ Έλντερσον, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ανέφερε ότι η κεντρική ευρωπαική τράπεζα εντείνει την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταστροφή των «οικοσυστημικών υπηρεσιών», οι οποίες είναι διαδικασίες ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση και υποστηρίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα.

«Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι σταθερές, αλλά βρίσκονται σε ταχεία παρακμή. Γι’ αυτό μιλάμε για κλιματική και περιβαλλοντική κρίση», ανέφερε. «Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την εξάρτηση και γνωρίζοντας τις εκθέσεις των τραπεζών σε αυτούς τους κινδύνους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό».

Βαρύ οικονομικό κόστος απο τις πυρκαγιές

Σε ολόκληρη τη Γαλλία και την Ισπανία, οι πυρκαγιές μαίνονται εν μέσω θερμοκρασιών που σπάνε κάθε ρεκόρ, κατακαίγοντας εκτάσεις, επιχειρήσεις και κατοικίες, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα έχει βαρύ οικονομικό κόστος, πέρα από το άμεσο ανθρώπινο κόστος, σημειώνει o βρετανικός Guardian.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Guardian» πριν από τις πρόσφατες καταστροφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Έλντερσον δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι η αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελούσε απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την εκτίμηση του κινδύνου που προκύπτει από την κατάρρευση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, καθώς η εξάρτηση από τη φύση είναι πιο περίπλοκη να χαρτογραφηθεί σε σχέση με τον αντίκτυπο ενός μεμονωμένου ακραίου καιρικού φαινομένου.

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες ορίζονται ως οποιοδήποτε όφελος μπορεί να αντληθεί από μια φυσική δομή ή διαδικασία – για παράδειγμα, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη, ως πηγή ενέργειας μέσω της υδροηλεκτρικής ενέργειας ή για μεταφορές. Αποτελεί επίσης βιότοπο για τη θαλάσσια ζωή, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και βάση για υπηρεσίες αναψυχής.

«Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύση μπορούν να ενέχουν ουσιαστικούς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων μέσω των επιπτώσεών τους στον πιστωτικό κίνδυνο, την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και – μακροπρόθεσμα – την πιθανή χρηματοοικονομική αστάθεια», δήλωσε ο Έλντερσον.

Ο Φρανκ Έλντερσον της ΕΚΤ , Ολλανδός δικηγόρος και στέλεχος κεντρικής τράπεζας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του Δικτύου για την Οικολογικοποίηση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (NGFS) το 2017, μαζί με τον Mark Carney και τον François Villeroy de Galhau, τους τότε επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας και της Banque de France.

Διετέλεσε ιδρυτικός πρόεδρος της ομάδας των 114 κεντρικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών από όλο τον κόσμο, η οποία προωθεί την ανάπτυξη της διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων.