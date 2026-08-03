Βρετανία: Σε κίνδυνο η παραγωγή τροφίμων καθώς η ξηρασία συνεχίζεται, προειδοποιούν οι αγρότες

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Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο η Βρετανία να αντιμετωπίσει έλλειψη ορισμένων τροφίμων μετά την καταστροφική ξηρασία σε περιοχές της Αγγλίας και του συνεχιζόμενου καύσωνα, απηύθυνε η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU).

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε οκτώ περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 °C σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η UKHSA ανέφερε ότι η άνοδος των θερμοκρασιών ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Τα αγροκτήματα σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν από πλημμύρες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γεγονός που κατέστησε την καλλιέργεια εξαιρετικά δύσκολη, ενώ τώρα σε πολλές περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, καθώς η άρδευση περιορίζεται λόγω της ξηρασίας.

Πρόκειται για την τρίτη ξηρασία σε πέντε χρόνια και οι αγροτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία. Οι καλλιεργητές σιταριού αναφέρουν ότι η σοδειά τους έχει φτάσει στο μισό του κανονικού ύψους, ενώ η Αγγλία βιώνει την πιο πρόωρη συγκομιδή στην ιστορία της, καθώς οι αγρότες αγωνίζονται να διασώσουν ό,τι μπορούν από την παραγωγή τους.

Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει βρέξει για πάνω από ένα μήνα, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού η χώρα έχει πληγεί από πολλαπλά κύματα καύσωνα που έσπασαν κάθε ρεκόρ, ξηραίνοντας το έδαφος.

Αποθήκευση νερού

Ο Τομ Μπράντσο, πρόεδρος της NFU, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη τροφίμων και ότι είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό να αναλάβει δράση. Σε δηλώσεις του στο BBC Radio 4, ανέφερε ότι θα πρέπει να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις στους αγρότες, ώστε να κατασκευάσουν συστήματα αποθήκευσης νερού στις εκτάσεις τους, προκειμένου να προετοιμαστούν για τα επόμενα χρόνια.

«Στις άλλες χώρες ανά τον κόσμο, στις οποίες βασιζόμαστε επί του παρόντος για την παραγωγή των τροφίμων και των λαχανικών μας, το κλίμα αλλάζει επίσης», είπε. «Φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες ελλείψεις σε [διατροφικά] προϊόντα».

“We need to prioritise the availability of water for farming and food production.” In an interview with @TimesRadio, NFU President Tom Bradshaw called on the government to take action to strengthen our water resilience👨‍🌾💧 pic.twitter.com/UzPmsALnaj — National Farmers’ Union (@NFUtweets) August 1, 2026

Ο Μπράντσοου δήλωσε: «Ας βάλουμε ένα όριο και ας διασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων, ώστε να επιτύχουμε ανάπτυξη σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Τα δημητριακά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι, έχουν πληγεί ιδιαίτερα, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ανάπτυξης Γεωργίας και Κηπουρικής (AHDB).

Πρόωρη συγκομιδή

Στην πρώτη έκθεσή του για τη συγκομιδή του 2026, το Συμβούλιο ανέφερε ότι ο καύσωνας είχε ως αποτέλεσμα την πιο πρόωρη συγκομιδή από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 2006, με πολλούς αγρότες στο νότο και την ανατολή της Αγγλίας να ολοκληρώνουν τη συγκομιδή δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ο Άντονι Χόπκινς, διευθυντής του τμήματος δημητριακών και ελαιούχων σπόρων του AHDB, δήλωσε: «Σε μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές άρχισαν να λειτουργούν νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, με πολλούς αγρότες να εργάζονται όλη τη νύχτα για να αποφύγουν τις πιο ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι αποδόσεις των δημητριακών έχουν γενικά κυμανθεί μέχρι στιγμής κάτω από τον μέσο όρο της δεκαετίας, ενώ ορισμένες εκμεταλλεύσεις παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις. Μετά από διαδοχικά έτη δυσμενών καιρικών συνθηκών και αυξανόμενου κόστους, οι οικονομικές πιέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο.»