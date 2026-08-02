Πετρέλαιο: Οι επενδυτές κέρδισαν από την άνοδο της αγοράς λόγω του πολέμου στο Ιράν

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Τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας στον ενεργειακό τομέα κατέδειξαν πόσο σημαντικά συνέβαλε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις των μεγάλων παικτών στην αγορά πετρελαίου — καθώς και στα κέρδη των χαρτοφυλακίων των επενδυτών που επικεντρώθηκαν σε ευκαιρίες αγοράς μετοχών του κλάδου.

Τα ποσά είναι τεράστια, αλλά το να κρατήσει κανείς αυτά τα κέρδη για πολύ καιρό θα μπορούσε να αποδειχθεί λάθος, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα των επενδύσεων.

Η ExxonMobil και η Chevron ανακοίνωσαν την Παρασκευή τα τριμηνιαία κέρδη τους, τα οποία σημείωσαν ραγδαία άνοδο λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές του πετρελαίου, με τα κέρδη της Exxon να διπλασιάζονται σε ετήσια βάση στα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά έσοδα της Chevron να αυξάνονται κατά σχεδόν 400%.

«Λειτουργούμε σε πλήρη ισχύ, κάτι που είναι θετικό, καθώς ο κόσμος το έχει ανάγκη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Mike Wirth στην Becky Quick του CNBC την Παρασκευή.

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού πετρελαίου κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από τα 92 δολάρια, σημειώνοντας τριμηνιαία αύξηση 27%.

Υψηλά κέρδη στα διυλιστήρια

Η δυναμική στις εταιρείες διύλισης ήταν ακόμη ισχυρότερη. Τα κέρδη της Valero Energy αυξήθηκαν κατά πάνω από 400% για το τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι, σε ένα περιβάλλον όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Valero, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα πέντε εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στην παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης και έλλειμμα άνω των 100 εκατομμυρίων βαρελιών στα αποθέματα πετρελαίου.

Ο τομέας διύλισης της Chevron σημείωσε άνοδο κερδών κατά 500% εν μέσω της αύξησης των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ.

Μια αγορά ενέργειας που καθοδηγείται από γεωπολιτικούς παράγοντες — όχι μόνο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και αυτόν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας — έχει προσελκύσει κεφάλαια σε ETF (χρηματιστηριακά αμοιβαια κεφάλαια) που σχετίζονται με το πετρέλαιο και τον πετρελαϊκό κλάδο, δημιουργώντας παράλληλα μεγάλους νικητές.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις φέτος, ιδίως από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος εναλλάσσεται μεταξύ εξάρσεων και ηρεμίας.

Επένδυση με ρίσκο

Από τις αρχές Μαρτίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου έφτασε στο υψηλό των σχεδόν 120 δολαρίων, έπεσε στα 72 δολάρια και παρουσίαζε διακυμάνσεις — μερικές φορές καθημερινά — εντός αυτού του εύρους.

«Αν επενδύετε στο πετρέλαιο λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων σε μια περίοδο έξι μηνών, δεν επενδύετε· παίζετε», δήλωσε ο Ντέιβ Νάντιγκ του ETF.com. «[Οι συναλλαγές αυτές ήταν] κυριολεκτικά ενδοημερήσιες αντιδράσεις σε γεγονότα που εκτυλίσσονταν στον Περσικό Κόλπο.»

Οι έμποροι και οι επενδυτές με εκτεταμένη γνώση των αγορών ενέργειας μπορούν να επιλέξουν τη σωστή χρονική στιγμή για τέτοιου είδους συναλλαγές, βασιζόμενοι στην κατανόηση της παραγωγής πετρελαίου και της δυναμικότητας διύλισης, καθώς και στην προηγούμενη εμπειρία τους από συναλλαγές σε περιόδους μεταβλητότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νάντιγκ, οι περισσότεροι επενδυτές που ακολουθούν τη στρατηγική «αγορά και διακράτηση» συνήθως αποτυγχάνουν παταγωδώς στην επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής. «Ιστορικά, οι ιδιώτες επενδυτές υφίστανται βαριές απώλειες [σε αυτό το είδος περιβάλλοντος]», ανέφερε.