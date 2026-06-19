Ευρωπαϊκές αγορές: Νέο ανοδικό κύκλο «βλέπουν» Barclays, Goldman και Citi

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Σημαντικά έχουν βελτιωθεί οι προοπτικές για τις ευρωπαϊκές αγορές το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τη σχετική έρευνα του Bloomberg να εντοπίζει αρκετές επί τα βελτίω αναθεωρήσεις από αναλυτές. Ο λόγος της βελτίωσης μάλιστα εντοπίζεται στην προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι Goldman Sachs, Barclays και Societe Generale συγκαταλέγονται μεταξύ των επενδυτικών οίκων που αύξησαν τους στόχους τους για τις ευρωπαϊκές αγορές. Η τελευταία έρευνα του Bloomberg, στην οποία συμμετείχαν 16 στρατηγικοί αναλυτές, προβλέπει ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 θα ολοκληρώσει το 2026 στις 640 μονάδες, επίπεδο που αντιστοιχεί στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά του.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αρκετοί κλάδοι και μεμονωμένες μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κάτω από τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη της γεωπολιτικής κρίσης, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες μέσω αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων τους.

Άνιση ανάκαμψη

«Η εικόνα που παρουσιάζει ο δείκτης αποκρύπτει μια περισσότερο άνιση ανάκαμψη κάτω από την επιφάνεια, καθώς πολλοί κλάδοι και αρκετές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδά τους», δήλωσε η επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της Citigroup, Μπεάτα Μάνθεϊ.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιβάλλον αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια «δεύτερη φάση ανάκαμψης», η οποία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εναλλαγή τοποθετήσεων μεταξύ κλάδων και ευρύτερη συμμετοχή της αγοράς στην ανοδική κίνηση. Παράλληλα, εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς, καθώς η ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών και των επενδύσεων θα συνεχίσει να στηρίζει τη δυναμική του κλάδου.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος διαδραματίζει και η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί έντονα μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στις κεντρικές τράπεζες να αποφύγουν, προς το παρόν, νέες αυξήσεις επιτοκίων για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

«Οι μακροοικονομικές προκλήσεις παραμένουν πολλές, όμως η μείωση του κινδύνου ενός παρατεταμένου σοκ στις τιμές του πετρελαίου και στα επιτόκια ανοίγει τον δρόμο για τη διεύρυνση της ανόδου, τη στιγμή που οι επενδυτικές τοποθετήσεις εξακολουθούν να είναι υπέρβαρες στην τεχνολογικά προσανατολισμένη αγορά των ΗΠΑ», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays, υπό τον Εμανουέλ Κο.

Οι στόχοι

Η Barclays αναβάθμισε τον στόχο της για τον Stoxx 600 κατά 50 μονάδες, στις 670 μονάδες, ευθυγραμμιζόμενη με την HSBC ως ένας από τους πλέον αισιόδοξους οίκους της έρευνας, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου σχεδόν 5%.

Οι αναλυτές της βρετανικής τράπεζας διατηρούν την προτίμησή τους στις εταιρείες που επωφελούνται από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στις τράπεζες. Παράλληλα, διαβλέπουν σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης στις μετοχές του καταναλωτικού κλάδου και ιδιαίτερα στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, όπου οι αυξημένες αρνητικές θέσεις (short positions) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ισχυρό «short squeeze», εάν οι επενδυτές αναγκαστούν να τις κλείσουν γρήγορα.

Από την πλευρά της Goldman Sachs, η ομάδα του Πίτερ Όπενχαϊμερ εκτιμά ότι οι συνθήκες θα παρουσιάσουν σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και αυξημένης αβεβαιότητας, οι επενδυτές θα πρέπει να προτιμήσουν κλάδους με διατηρήσιμη αναπτυξιακή δυναμική και υψηλή ορατότητα στα κέρδη.

Στις κορυφαίες επιλογές της Goldman Sachs περιλαμβάνονται η τεχνολογία, οι τράπεζες, οι αεροδιαστημικές και αμυντικές εταιρείες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και οι λεγόμενες μετοχές HALO, δηλαδή εταιρείες με σημαντικά πάγια περιουσιακά στοιχεία και χαμηλό κίνδυνο τεχνολογικής απαξίωσης. Αντίθετα, η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των χημικών, λόγω των πιέσεων στα περιθώρια κέρδους και του έντονου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Προσοχή…

Παρά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, οι εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί εμφανίζονται πλέον λιγότερο απαισιόδοξοι.

Η Societe Generale αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της για τον Stoxx 600 στις 600 μονάδες από 580 προηγουμένως, ενώ η TFS παραμένει ο πλέον απαισιόδοξος οίκος της έρευνας, προβλέποντας υποχώρηση του δείκτη κατά 8,5%, στις 585 μονάδες.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι οι αγορές θα δεχθούν πιέσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι προβλέψεις μας για την κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι πιο συγκρατημένες από το consensus και παραμένει ο κίνδυνος νέων εμπορικών εντάσεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της Societe Generale υπό τον Αλέν Μποκομπζά.

Η γαλλική τράπεζα εκτιμά ότι ο Stoxx 600 θα κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα τους επόμενους δώδεκα μήνες, διατηρώντας προτίμηση στον γερμανικό δείκτη DAX και στον βρετανικό FTSE 100. Παράλληλα, εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για το 2027, προβλέποντας ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και ο Stoxx 600 θα καταγράψει νέα άνοδο.