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Στενά του Ορμούζ: Πέρασαν τα πρώτα δεξαμενόπλοια στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Τρία υπερδεξαμενόπλοια πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 18.06.2026, 16:19
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Στενά του Ορμούζ: Πέρασαν τα πρώτα δεξαμενόπλοια στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
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Τρία υπερδεξαμενόπλοια υπό σημαία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών με στόχο την επίτευξη τελικής λύσης στον πόλεμο

Ωστόσο, στον Λίβανο, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές το πρωί της Πέμπτης, δημιουργώντας αμφιβολίες για το πόσο μακριά θα φτάσει ο Τραμπ προκειμένου να αναγκάσει τους συμμάχους του στον πόλεμο να σταματήσουν μια επίθεση που ο ίδιος έχει πλέον δεσμευτεί να τερματίσει.

Ο Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη το «μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό του πολέμου, όπως έκανε και ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, με αποτέλεσμα το μνημόνιο να τεθεί σε ισχύ δύο ημέρες νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Το μνημόνιο προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν.

Αν και οι ναυτιλιακές εταιρείες αναφέρουν ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος για να επανέλθει η διακίνηση μέσω του στενού θαλάσσιου περάσματος στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς πρέπει ακόμη να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση και να απομακρυνθούν οι νάρκες, υπήρξαν άμεσα σημάδια θετικών επιπτώσεων.

Πλοία που στο παρελθόν ενδεχομένως απέκρυπταν τη θέση τους απενεργοποιώντας τους πομποδέκτες τους, τώρα μεταδίδουν τη θέση τους, έτοιμα να διέλθουν από τα Στενά.

Οι τιμές αναφοράς των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν περαιτέρω πτώση κατά 2%, φτάνοντας κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Το μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών με στόχο την επίτευξη τελικής λύσης στον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν ζητά ρητά το τέλος του πολέμου στον Λίβανο

Ωστόσο, το Ισραήλ, το οποίο ξεκίνησε εισβολή τον Μάρτιο και έκτοτε έχει καταλάβει μια μεγάλη έκταση του νότιου Λιβάνου στην προσπάθειά του να εντοπίσει μαχητές της Χεζμπολάχ που άνοιξαν πυρ πέρα από τα σύνορα προς υποστήριξη του Ιράν, αποκλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν έχει πάντα υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο. Σε μια προφανή σημαντική παραχώρηση προς το Ιράν, το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τραμπ ζητά ρητά τον «μόνιμο τερματισμό» του πολέμου στον Λίβανο και τη διασφάλιση της «εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» του.

Με τον Λίβανο να αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα των ειρηνευτικών προσπαθειών, ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχει αρχίσει να ασκεί ανοιχτά κριτική στις επιχειρήσεις του συμμάχου του στην περιοχή, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι καταστρέφει χωρίς λόγο ολόκληρα κτίρια για να χτυπήσει μαχητές της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από τον Λίβανο, ό,τι κι αν διαπραγματευτεί ο Τραμπ. Την Πέμπτη δημοσίευσε έναν νέο χάρτη που δείχνει μια διευρυμένη περιοχή στο νότο που καταλαμβάνεται από τα στρατεύματά του, την οποία περιγράφει ως ζώνη ασφαλείας.

Δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος κοντά στον Νετανιάχου, δήλωσαν στο Reuters ότι το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον ως «επίμονες» και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει. Ο άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το αν ο Τραμπ «αποφασίσει να επιβάλει το θέμα» απειλώντας με συνέπειες το Ισραήλ.

Ενώ οι συγκρούσεις στο Λίβανο είχαν υποχωρήσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι είχε επιτευχθεί η συμφωνία, ‌έχουν ⁠αυξηθεί ξανά τις τελευταίες ημέρες και συνεχίστηκαν το πρωί της Πέμπτης μετά την υπογραφή του Τραμπ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Κφαρτεμπνίτ και Ζεμπντίν, στο νότιο Λίβανο, την Πέμπτη.

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