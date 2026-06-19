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Πετραλιάς: Στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους

Βασικός γνώμονας της μεταρρύθμισης είναι ο προσδιορισμός και ο προγραμματισμός των κρατικών αναγκών, είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς

Economy 19.06.2026, 10:04
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Πετραλιάς: Στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους
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Ημερίδα για την παρουσίαση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης διοργάνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην οποία μίλησε και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς

Μέσα από σειρά παρουσιάσεων, συζητήσεων σε panel και fireside chats με ειδικούς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αναδείχτηκαν οι πολλαπλές πτυχές, η πορεία προς την ολοκλήρωση και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας για μια μεταρρύθμιση που δύσκολα γίνεται αντιληπτή από τον πολίτη, αλλά αποτελεί τομή στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Βασικές θεματικές της ημερίδας ήταν η αξία της λογιστικής μεταρρύθμισης, η σημασία της για την καθημερινότητα των φορέων, οι εμπειρίες όσων έχουν δουλέψει για αυτήν και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα.

Ειδική αναφορά έγινε στα αποτελέσματα της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη γενική κυβέρνηση (ισολογισμός, απολογισμός), η οποία αποτελεί επιτυχημένο ορόσημο του TAA και έχει περιληφθεί στο όγδοο αίτημα πληρωμής.

Πετραλιάς

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς, ο Διευθυντής του Γραφείου ΥΠΕΘΟΟ κ. Χάρης Τσαβδάρης, εκ μέρους του Υπουργού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη και η διευθύντρια της Reform and Investment Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για το TSI, κυρία Judit Rosza, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Η σημασία της μεταρρύθμισης για τα δημόσια οικονομικά

Στο χαιρετισμό του ο κ. Πετραλιάς περιέγραψε τις βασικές αρχές της μεταρρύθμισης και την πορεία από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ένα νέο λογιστικό σύστημα μέχρι την ωρίμανση της μεταρρύθμισης.

Αναφέρθηκε ιδίως στο Μητρώο Παγίων, ένα νέο υποσύστημα που επιτρέπει για πρώτη φορά να αποτιμηθούν και να περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις του κράτους, τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία, αλλά και στο govERP, το νέο πληροφοριακό σύστημα που στηρίζει την όλη μεταρρύθμιση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «μέσω της λογιστικής μεταρρύθμισης απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους και της δημοσιονομικής σταθερότητας. Είναι βασικό να γνωρίζουμε και να μπορούμε να προγραμματίσουμε τις ανάγκες μας σαν κράτος», ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του ΓΛΚ και των φορέων γενικής κυβέρνησης που συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια.

Ο κ. Τσαβδάρης αναφέρθηκε στη σημασία της μεταρρύθμισης για τα δημόσια οικονομικά, λέγοντας: «Η λογιστική είναι για το δημόσιο, αλλά και για οποιονδήποτε οργανισμό, ό,τι είναι το νευρικό σύστημα για τον άνθρωπο. Είναι αυτό που μεταφέρει όλα τα σήματα εκεί που πρέπει να μεταφερθούν και αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση του οργανισμού. Λάθος αποτύπωση σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός, σημαίνει δεν ξέρουμε τι χρωστάμε, σημαίνει δεν ξέρουμε πόσοι είμαστε. Καλό λογιστικό σύστημα, καλό σύστημα δημοσιονομικής παρακολούθησης, σημαίνει ξέρω πού πατάω».

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Παυλίνα Καρασιώτου σε συζήτηση που είχε με την Καθηγήτρια Λογιστικής, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάνδρα Κοέν, αναφέρθηκε στα κέρδη που μπορεί να φέρει η μεταρρύθμιση σε όρους διαφάνειας, ορθής αποτύπωσης και οικονομικού σχεδιασμού.

Και οι δυο μίλησαν για τις προκλήσεις που είναι μπροστά μας, την τεχνολογική εξέλιξη και το AI, αλλά και το ότι η λογιστική θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες βιωσιμότητας (sustainability), αποτύπωσης κινδύνων και ορθής διακυβέρνησης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, πάνω από 550 στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ενώ το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Γενικού Λογιστηρίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/live/wpTfALbDQJk

Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε από έργο τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TSI – SG Reform), το οποίο συντονίζει η Expertise France.

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