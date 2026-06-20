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Γουόρς: Η νέα εποχή στη Fed φέρνει λιγότερα λόγια και περισσότερα ερωτήματα

Ο Κέβιν Γουόρς επιχειρεί να επαναφέρει το μοντέλο της «σιωπηλής» κεντρικής τράπεζας, αλλά οι αγορές δείχνουν ότι ο κόσμος του 2026 ίσως απαιτεί περισσότερες απαντήσεις

World 20.06.2026, 18:25
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Γουόρς: Η νέα εποχή στη Fed φέρνει λιγότερα λόγια και περισσότερα ερωτήματα
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Λιγότερες λέξεις, αυστηρότερα μηνύματα και μια διαφορετική φιλοσοφία διακυβέρνησης συνθέτουν το νέο σκηνικό στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, καθώς ο Κέβιν Γουόρς έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος της Federal Reserve, αφήνοντας ήδη έντονο το αποτύπωμά του στη νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό την ηγεσία του δεν έφερε αλλαγές στα επιτόκια, τα οποία παρέμειναν στο εύρος 3,50%-3,75%, όμως το ύφος, η γλώσσα και η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολούθησε προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στους οικονομικούς κύκλους.

Για πολλούς αναλυτές, ο Γουόρς επιχειρεί να επιστρέψει σε ένα μοντέλο κεντρικής τραπεζικής που θυμίζει τη δεκαετία του 1990, όταν οι διοικητές της Fed μιλούσαν ελάχιστα και άφηναν τις αγορές να ερμηνεύουν μόνες τους τις προθέσεις τους, αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ του.

Το μήνυμα του Γουόρς που αναστάτωσε τις αγορές

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση την Τετάρτη, ο νέος πρόεδρος της Fed έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον πληθωρισμό, αποφεύγοντας ωστόσο να εξηγήσει με σαφήνεια ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αύξηση επιτοκίων.

O νέος πρόεδρος της Fed έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον πληθωρισμό

Η στάση αυτή ερμηνεύθηκε από τους επενδυτές ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να κινηθεί πιο επιθετικά τους επόμενους μήνες. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η περιορισμένη επικοινωνία του Γουόρς λειτούργησε ως πολλαπλασιαστής της αβεβαιότητας. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, οι οποίοι συνήθιζαν να εξηγούν αναλυτικά τη στρατηγική και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της Fed, ο νέος πρόεδρος προτίμησε να αφήσει αρκετά ερωτήματα αναπάντητα.

Επιστροφή στο μοντέλο Γκρίνσπαν

Η επίσημη ανακοίνωση της Fed μετά τη συνεδρίαση θύμισε έντονα τις λιτές ανακοινώσεις της εποχής του Άλαν Γκρίνσπαν. Το κείμενο ήταν σύντομο, χωρίς εκτεταμένες επεξηγήσεις και χωρίς τις λεπτομερείς αναφορές που είχαν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η επιστροφή σε πιο συνοπτικές ανακοινώσεις δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη σαφήνεια. Αντίθετα, αρκετές από τις νέες διατυπώσεις δημιούργησαν πρόσθετες απορίες σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής της Fed.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά στον πληθωρισμό. Ενώ επί προεδρίας Τζερόμ Πάουελ η διατύπωση ήταν απλή —«ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός»— η νέα ανακοίνωση ανέφερε ότι ο πληθωρισμός είναι υψηλός «σε σχέση με τον στόχο του 2% της Επιτροπής». Η διαφοροποίηση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους αναλυτές ως ένδειξη μεγαλύτερης ανοχής σε επίπεδα πληθωρισμού που βρίσκονται κοντά στον στόχο.

Νέα προσέγγιση στην αγορά εργασίας

Αλλαγές υπήρξαν και στην αξιολόγηση της αγοράς εργασίας. Αντί να περιγράφει απλώς την πορεία της απασχόλησης, η νέα ανακοίνωση τόνισε ότι οι θέσεις εργασίας αυξάνονται με ρυθμό που συμβαδίζει με το εργατικό δυναμικό.

Η επιλογή αυτής της διατύπωσης φαίνεται να αποφεύγει ορισμένες δύσκολες συζητήσεις που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα γύρω από τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις ανάγκες της οικονομίας σε νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ο Γουόρς απέφυγε να αναφερθεί εκτενώς σε αυτά τα ζητήματα, διατηρώντας τη στρατηγική της περιορισμένης δημόσιας τοποθέτησης.

Έμφαση στην παραγωγικότητα και τις επενδύσεις

Ακόμη πιο εμφανής ήταν η αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης της συνολικής οικονομικής εικόνας. Η Fed επικεντρώθηκε στην παραγωγικότητα και στις επενδύσεις κεφαλαίου, δύο τομείς που ο νέος πρόεδρος θεωρεί κρίσιμους για τη μελλοντική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Αντίθετα, απουσίαζαν εκτενείς αναφορές στην κατανάλωση, στις εμπορικές εντάσεις, στους δασμούς ή στο δημόσιο χρέος, θέματα που συχνά αποτελούσαν αντικείμενο ανάλυσης στις προηγούμενες ανακοινώσεις.

Επιπλέον, αφαιρέθηκε πλήρως η αξιολόγηση των κινδύνων ανάμεσα στους δύο βασικούς στόχους της Fed —τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη απασχόληση. Στη θέση της προστέθηκε μια ξεκάθαρη διακήρυξη: «Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών».

Οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει

Ο Γουόρς δεν περιορίστηκε μόνο στις αλλαγές επικοινωνίας. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία πέντε ειδικών ομάδων εργασίας που θα εξετάσουν πιθανές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της κεντρικής τράπεζας.

O Γουόρς δεν περιορίστηκε μόνο στις αλλαγές επικοινωνίας αλλά ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία πέντε ειδικών ομάδων εργασίας που θα εξετάσουν πιθανές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της κεντρικής τράπεζας

Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν την επικοινωνιακή στρατηγική της Fed, τη διαχείριση του ισολογισμού της, το πλαίσιο αντιμετώπισης του πληθωρισμού, την παραγωγικότητα της οικονομίας και την αξιοποίηση εναλλακτικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τη λήψη αποφάσεων.

Οι οικονομολόγοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον αν αυτές οι επιτροπές θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές ή αν θα περιοριστούν σε μια επανάληψη παλαιότερων συζητήσεων που είχαν μείνει χωρίς αποτέλεσμα.

Το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον νέο επικεφαλής της Fed είναι αν το μοντέλο που προωθεί μπορεί να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον πολύ πιο σύνθετο από εκείνο των προηγούμενων δεκαετιών.

Οι αγορές σήμερα λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, οι πληροφορίες διαχέονται με ταχύτητα και οι επενδυτές έχουν συνηθίσει να λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση από τους κεντρικούς τραπεζίτες.

Παράλληλα, οι κρίσεις των τελευταίων ετών —από τη χρηματοπιστωτική αναταραχή του 2008 μέχρι την πανδημία— έχουν μετατρέψει τη Fed σε πρωταγωνιστή της οικονομικής πολιτικής.

Ο Γουόρς φαίνεται αποφασισμένος να περιορίσει αυτόν τον διευρυμένο ρόλο και να επαναφέρει την κεντρική τράπεζα σε μια πιο παραδοσιακή αποστολή.

Το εάν η στρατηγική αυτή θα αποδειχθεί αποτελεσματική ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις αγορές είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί τους επόμενους μήνες.

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