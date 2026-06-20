Στενά του Ορμούζ: H αποναρκοθέτηση μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο [γράφημα]

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Τα Στενά του Ορμούζ ειναι απο τις βασικές ναυτιλιακές οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο και το κλείσιμό τους ήταν απο τις σημαντικότερες συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Γρήγορα, εκατοντάδες πλοία εγκλωβίστηκαν στην περιοχή δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών κυρίως με πετρέλαιο και φυσικό αέριο γεγονός που εκδηλώθηκε με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, την προσφυγή αρκετών κρατών στα στρατηγικά αποθέματα αλλά και με την κατακόρυφη αύξηση των αεροπορικών καυσίμων.

Η συνέχεια περιελάμβανε πετροχημικά, λιπάσματα καθώς και αλουμίνιο που παράγονται στις χώρες της περιοχής και εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες.

Το Μνημόνιο Κατανοησης (MoU) που υπέγραψαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ και ο Ιρανός Μασουντ Πεζεσκιάν άνοιξε το δρομο για μια συμφωνία ειρήνης στην περιοχή αλλα και την ομαλοποίηση των συνθηκών στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το μνημόνιο συμφωνίας αναφέρει ότι «η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως». Αλλά αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες και τα εμπόδια στο Στενό, κάτι που λέει ότι θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών από τη συμφωνία.

Η διαδικασία αποναρκοθέτησης θα είναι αργή και δαπανηρή. Και η εκκαθάριση ναρκοπεδίων θα πρέπει να συνδυαστεί με την απομάκρυνση των μη πυροδοτημένων πυρομαχικών που έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η επιχείρηση με τη χρήση συμβατικών ναρκαλιευτών και υπερσύγχρονων υποβρύχιων drone θα μπορούσε να διαρκέσει 40 έως 50 ημέρες, προτού πολλές ασφαλιστικές, ναυτιλιακές ή πετρελαϊκές εταιρείες αισθανθούν αρκετά σίγουρες ώστε να διέλθουν από την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις πέντε δυτικών πηγών στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας. Ακόμα, όπως φαίνεται και στο γράφημα η διαδικασία θα απαιτήσει ειδικά πλοία αλλά και εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό.

Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει καθυστέρηση στην αποστολή δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, επιπλέον του εφοδιασμού πετρελαίου από τον Κόλπο που έχει ήδη διακοπεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στις ροές πριν από τον πόλεμο.

Ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ για την απομάκρυνση των ναρκών

Δεν είναι σαφές πόσες νάρκες ενδέχεται να έχει τοποθετήσει το Ιράν στο στενό , το οποίο διακινούσε το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες που ανέφερε ο Guardian, στο κέντρο του Στενού υπάρχουν 80 νάρκες.

Το Ιράν, το οποίο έχει επιδιώξει να επιβάλει τον έλεγχό του επί της θαλάσσιας οδού κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει απειλήσει να τοποθετήσει ναυτικές νάρκες, χωρίς να σχολιάσει εάν οι δυνάμεις του τις έχουν ήδη τοποθετήσει, ανέφερε το Reuters.

Σε κάθε περίπτωση, ήδη γίνονται συνενοήσεις για τη ναυτική δύναμη που θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στην περιοχή αλλά και τα μέσα και το προσωπικό που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό.

Ο γερμανικός στρατός, οπως ανέφερε η DW , προετοιμάζεται για μια πιθανή αποστολή εκκαθάρισης ναρκών στο Στενό του Ορμούζ. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το ναρκαλιευτικό Fulda και το πλοίο Mosel, που είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως στην ανατολική Μεσόγειο, είχαν ήδη περάσει από τη Διώρυγα του Σουέζ.