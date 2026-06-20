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Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή – Ρυθμίσεις στον Περιφερειακό

Οι ρυθμίσεις στον Περιφερειακό θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί της Κυριακής - Επανεκκινούν τα δρομολόγια στο Μετρό Θεσσαλονικής

Μεταφορές 20.06.2026, 10:40
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Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή – Ρυθμίσεις στον Περιφερειακό
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Σε κανονική εμπορική λειτουργία και με ωράριο λειτουργίας 5.15 το πρωί με 11 το βράδυ επανήλθε από σήμερα το πρωί η βασική γραμμή στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η λειτουργία του Μετρό είχε διακοπεί τον Μάιο λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Μετρό δεν λειτούργησε (29/5 έως και 19/6) μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους στα εκδοτήρια των εξής σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου», «Νέα Ελβετία».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό

Από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ5 (Ευκαρπίας) και Κ6 (Μετεώρων), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

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