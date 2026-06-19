Maserati: Ανανεώνει τη γκάμα της και προετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή στην πολυτελή αυτοκίνηση

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Λίγο πριν αποκαλύψει το νέο της στρατηγικό πλάνο, η Maserati στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά: η αναγέννησή της περνά μέσα από την ανανέωση των μοντέλων της και την ενίσχυση του χαρακτήρα της ως αμιγώς πολυτελούς μάρκας.

Η ιστορική ιταλική εταιρεία παρουσίασε τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των GranTurismo, GranCabrio και Grecale, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα προς μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Η νέα στρατηγική της Maserati

Η παρουσίαση έρχεται λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη ημέρα κεφαλαιαγοράς του ομίλου Stellantis, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το Reuters, εκεί αναμένεται να αποκαλυφθεί το μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη Maserati, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στις πωλήσεις και την κερδοφορία της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα, έχει ήδη προαναγγείλει ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της Maserati ως premium και αποκλειστικά πολυτελούς μάρκας, ενώ στα πλάνα περιλαμβάνονται και δύο νέα μεγάλα μοντέλα.

Αναβαθμίσεις σε επιδόσεις και ηλεκτροκίνηση

Οι αλλαγές στα ανανεωμένα μοντέλα επικεντρώνονται τόσο στις επιδόσεις όσο και στην ηλεκτροκίνηση. Οι νέες GranTurismo και GranCabrio αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία στις ηλεκτρικές εκδόσεις τους, ενώ εφοδιάζονται και με αναβαθμισμένο εξακύλινδρο κινητήρα ισχύος 590 ίππων.

Παράλληλα, η Grecale θα διατίθεται πλέον με εξακύλινδρο κινητήρα σε όλες τις βενζινοκίνητες εκδόσεις της. Το SUV παραμένει διαθέσιμο σε βενζινοκίνητες, υβριδικές αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ μια εντελώς νέα γενιά του μοντέλου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της το 2027.

Στη γκάμα της εταιρείας εξακολουθεί να βρίσκεται και το σπορ MCPura, καθώς και οι περιορισμένης παραγωγής ειδικές εκδόσεις του.

Αναζητά συνεργασίες, αλλά όχι αγοραστή

Την ίδια στιγμή, η Stellantis εξετάζει πιθανές στρατηγικές συνεργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Maserati.

Σύμφωνα με τον Φιλόζα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με δύο σημαντικούς υποψήφιους εταίρους που μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία, τεχνολογία και νέες ιδέες.

Ο επικεφαλής της Maserati, Σάντο Φιτσίλι, τόνισε ότι η εταιρεία αναζητά κορυφαίες λύσεις σε τομείς όπως η ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και η προμήθεια εξειδικευμένων εξαρτημάτων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τις Jaguar Land Rover και Tata Motors.

Παράλληλα, η διοίκηση της Stellantis διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια πώλησης της Maserati, τα οποία είχαν ενισχυθεί από φήμες περί ενδιαφέροντος κινεζικών ομίλων.

«Η Maserati δεν πωλείται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιλόζα, τονίζοντας ότι η μάρκα παραμένει βασικό στοιχείο της στρατηγικής του ομίλου.