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Λας Βέγκας: Από τις οικονομικές αποδράσεις στα χρυσά πακέτα

Το Λας Βέγκας ήταν κάποτε ο ιδανικός φτηνός προορισμός για διακοπές στην Αμερική - Τώρα πια είναι προορισμός πολυτελείας

World 21.06.2026, 23:55
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Λας Βέγκας: Από τις οικονομικές αποδράσεις στα χρυσά πακέτα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Κάποτε ένα ταξίδι σε αυτή στο Λας Βέγκας σήμαινε εξαιρετικά φθηνά δωμάτια ξενοδοχείων και μπουφέδες, όλα επιδοτούμενα από τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια. Τώρα οι επισκέπτες οργανώνουν τα ταξίδια τους γύρω από μεγάλες εκδηλώσεις – και πληρώνουν ακριβά για όλα τα άλλα όσο βρίσκονται στην πόλη.

Το Λας Βέγκας μετά την πανδημία προσαρμόστηκε για να εξυπηρετεί τους εύπορους. Οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αγορά στις ΗΠΑ. Νέοι χώροι προσελκύουν επισκέπτες στην πόλη για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συναυλίες και αγώνες Φόρμουλα 1. Ένα μπουκάλι νερό αξίας 26 δολαρίων έγινε viral πέρυσι, αναφέρει η Wall Street Journal.

Πριν από λίγο καιρό, οικογένειες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα και νεαρά party animals με περιορισμένο προϋπολογισμό αποτελούσαν την πλειοψηφία των επισκεπτών στο Λας Βέγκας. Το 2019, το 28% των επισκεπτών ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαψήφιο εισόδημα, σύμφωνα με την αρχή επισκεπτών της πόλης. Πέρυσι, το 75% βρισκόταν σε αυτό το εισοδηματικό κλιμάκιο.

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990, ο Εντ Σάπλοου, ο οποίος ζει στη πολιτεία Ουάσιγκτον, επισκεπτόταν το Λας Βέγκας δύο φορές το χρόνο, μία για δουλειά και μία για διασκέδαση. Διευθύνει τρεις μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας φάρμας με φρούτα. Αυτός και η σύζυγός του μπορούσαν να οργανώσουν ένα ταξίδι πέντε διανυκτερεύσεων, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων, γευμάτων και πολλαπλών παραστάσεων, για λιγότερο από 1.000 δολάρια, αναφέρει η Journal.

Η τελευταία τους επίσκεψη ήταν το 2023, όταν έμειναν στο οικονομικό ξενοδοχείο Circus Circus. Ακόμα και τότε, το Λας Βέγκας άρχιζε να γίνεται απρόσιτο. Ο Σάπλοου εξεπλάγη από το τέλος θέρετρου του ξενοδοχείου (τώρα 45 δολάρια ανά διανυκτέρευση συν φόρους) και το υψηλό κόστος των καθημερινών ειδών σε όλη την πόλη. Μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μόνο μία λιγότερο δημοφιλή παράσταση σε ένα καζίνο.

Το ζευγάρι εξέτασε το ενδεχόμενο να το επισκεφτεί το περασμένο φθινόπωρο, αλλά αποθαρρύνθηκε από τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και του ξενοδοχείου.

Το Λας Βέγκας καθρέφτης της αμερικανικής οικονομίας

Το Λας Βέγκας συνήθως αντανακλά την αμερικανική οικονομία – και κάτι παραπάνω. Λίγα μέρη επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση του 2008-09 ή τα πρώτα lockdown της Covid. Η πόλη ανέκαμψε χάρη στην άνθηση των ταξιδιών και των δαπανών που ακολούθησε.

Τώρα, το Λας Βέγκας, όπως και η οικονομία γενικότερα, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις δαπάνες μιας μικρότερης ομάδας εύπορων ανθρώπων που συχνά επενδύουν στην ακμάζουσα χρηματιστηριακή αγορά. Σε εθνικό επίπεδο, τα νοικοκυριά που κερδίζουν περισσότερα από 125.000 δολάρια ετησίως ξόδεψαν σχεδόν 8% περισσότερα τον Μάρτιο από ό,τι τον Ιανουάριο του 2023, προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την Fed της Νέας Υόρκης. Όσοι κερδίζουν κάτω από 40.000 δολάρια ξόδεψαν περίπου 2% περισσότερα.

Ο αριθμός των επισκεπτών στο Λας Βέγκας μειώθηκε κατά 7,5% το 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των επισκεπτών με χαμηλότερο εισόδημα και του Καναδά, σύμφωνα με την Αρχή Συνθηκών και Επισκεπτών του Λας Βέγκας. Τα έσοδα σε ολόκληρη την πολιτεία από το μπακαρά, ένα παιχνίδι δημοφιλές στους πλούσιους, διπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο, ενώ τα έσοδα από τα κουλοχέρηδες αυξήθηκαν κατά 5,5%.

Ο Στιβ Χιλ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αρχής επισκεπτών, επισημαίνει το ζοφερό καταναλωτικό κλίμα για να εξηγήσει την πτώση των επισκεπτών.

Στο φθηνότερο Plaza Hotel and Casino στο κέντρο της πόλης, όπου τα δωμάτια κοστίζουν κατά μέσο όρο 110 δολάρια τη βραδιά συμπεριλαμβανομένου του τέλους θέρετρου, ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε κατά περίπου 3% φέτος, αν και αυτοί που έρχονται εξακολουθούν να ξοδεύουν σε τυχερά παιχνίδια και φαγητό.

Οι άνθρωποι που δεν εμφανίζονται είναι διεθνείς επισκέπτες και όσοι έφταναν στην πόλη με αυτοκίνητο από την Καλιφόρνια ή την Αριζόνα.

Εν τω μεταξύ, τα πολυτελή Wynn Resorts, όπου η μέση ημερήσια τιμή στο Λας Βέγκας είναι 592 δολάρια, ακμάζουν καθώς οι πλουσιότεροι πελάτες ξοδεύουν ελεύθερα. Ένα μέτρο κέρδους ανά δωμάτιο ξενοδοχείου εκεί αυξήθηκε από 87 δολάρια ανά δωμάτιο το 2019 σε 190 δολάρια το 2025. Τα στελέχη δήλωσαν στους επενδυτές στις πρόσφατες ανακοινώσεις κερδών της εταιρείας ότι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα χρεώνοντας λιγότερους πελάτες περισσότερο για τα δωμάτια ξενοδοχείων. Έχουν δηλώσει ότι το ακίνητο δέχεται ώθηση από τους επισκέπτες που έχουν βγάλει χρήματα από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Για να ανταποκριθεί στην έντονη ζήτηση από τους πλουσιότερους πελάτες, η Caesars μόλις ανακαίνισε τις δύο μεγαλοπρεπείς προεδρικές σουίτες και τις 29 «ουράνιες βίλες» που ξεκινούν από 1.500 δολάρια τη βραδιά.

Χαμήλωσαν το κιτς του Λας Βέγκας κατά την ανακαίνιση, αλλά τα αρχαιοπρεπή αγάλματα παραμένουν πανταχού παρόντα στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

Λας Βέγκας

LAS VEGAS

Τα έσοδα από τον τζόγο

Το Λας Βέγκας κάποτε προσέφερε φθηνά δωμάτια ξενοδοχείου και μπουφέδες ως ηγέτες απώλειας για να προσελκύσει τους τζογαδόρους στα καζίνο. Ωστόσο, τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν μια λιγότερο σημαντική πηγή εσόδων για την πόλη, η οποία κερδίζει περισσότερα χρήματα από εκδηλώσεις, εστιατόρια και ψώνια. Περίπου το 26% των εσόδων προέρχεται πλέον από τα τυχερά παιχνίδια, δήλωσε στην WSJ ο Τσαντ Μπέιον, αναλυτής της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών στην Macquarie.

Ορισμένα ξενοδοχεία προσπαθούν να προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές μετά την αναταραχή για το μπουκάλι νερό των 26 δολαρίων από το μίνι μπαρ Aria.

Ορισμένα καταλύματα χαμηλότερης κατηγορίας στη Στριπ προσφέρουν πακέτα all-inclusive για δωμάτιο, γεύματα και άλλες παροχές. Και ακόμη και τα πιο ωραία ξενοδοχεία μπορούν να έχουν καλές προσφορές εκτός εποχής. Τις καθημερινές του καλοκαιριού, οι επισκέπτες που είναι πρόθυμοι να αντέξουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών μπορούν συχνά να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο σε ένα πεντάστερο κατάλυμα για λιγότερο από 150 δολάρια τη βραδιά, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα τέλη του θέρετρου.

Αλλά οι παράγοντες που κρατούν μακριά τους ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό πολλαπλασιάζονται. Οι υψηλότερες τιμές βενζίνης κάνουν την διαδρομή από την Καλιφόρνια ή την Αριζόνα πιο ακριβή. Η κατάρρευση της Spirit Airlines νωρίτερα φέτος εξάλειψε πολλές από τις φθηνότερες πτήσεις προς την πόλη.

Ταυτόχρονα, το Λας Βέγκας έχει στραφεί προς πιο πολυτελείς προσφορές. Τα εγκαίνια του Sphere το 2023, όπου μουσικά συγκροτήματα εμφανίζονται παράλληλα με πρωτοποριακά οπτικά εφέ σε έναν καθηλωτικό θόλο, επιτάχυναν τη μετατροπή της πόλης σε μια πόλη που βασίζεται σε εκδηλώσεις.

Ο αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού της Φόρμουλα 1 ήρθε στην πόλη την ίδια χρονιά, προσφέροντας πολλά επίπεδα εισιτηρίων που ανέρχονται σε χιλιάδες δολάρια. Τα ακριβότερα έως 27.000 δολάρια ήταν τα πρώτα που εξαντλήθηκαν.

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