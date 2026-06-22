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Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών

Ο Άλαν Γρίνσπαν διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για 19 χρόνια

World 22.06.2026, 14:25
Upd: 14:53
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Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών
Κείμενο Τζούλη Καλημέρη

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Σε ηλικία 100 ετών απεβίωσε ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο «Μαέστρος» που προήδρευσε της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για 19 χρόνια υπό τέσσερις προέδρους και κατείχε την τέχνη της συσκότισης, γνωστή ως Fedspeak.

Ο επιδραστικός οικονομολόγος πέθανε τη Δευτέρα από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον, δήλωσε η σύζυγός του, Άντρεα Μίτσελ, επικεφαλής ανταποκρίτρια στην Ουάσινγκτον και επικεφαλής ανταποκρίτρια εξωτερικών υποθέσεων για το NBC News, επί 29 χρόνια.

Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε πρόεδρος της Fed το 1987 από τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και διατήρησε τη θέση – μέσα από υφέσεις και εκρήξεις – μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη, τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ ΜακΤσέσνεϊ Μάρτιν, ο οποίος προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970.

«Ο Άλαν Γκρίνσπαν αξίζει να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους κεντρικούς τραπεζίτες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην » λέει στο Bloomberg ο Ρότζερ Φέργκιουσον, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της Federal Reserve από το 1999 έως το 2006. Ανέφερε ότι ο Γκρίνσπαν «ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν την επίδραση της τεχνολογίας στην αύξηση της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στην οικονομία να αναπτυχθεί ταχύτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει, χωρίς να προκληθεί πληθωρισμός».

H αινιγματική γλώσσα

Είχε χαρακτηριστεί «μάγος» για τον τρόπο με τον οποίο καθοδήγησε την τότε πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ αλλά είδε τη λάμψη του να εξασθενεί λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Ο πρόεδρος της Fed με τα γυαλιά έγινε σύμβολο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής σκηνής μέσω τηλεοπτικών ομιλιών και καταθέσεων στο Κογκρέσο που συχνά επηρέαζαν τις αγορές — μόλις οι χρηματιστές και οι δημοσιογράφοι αποκωδικοποιούσαν τη συχνά αινιγματική γλώσσα του και εστίαζαν σε μερικές επιλεγμένες λέξεις.

Η φράση «παράλογη ευφορία»

Σε μια στιγμή ασυνήθιστης ειλικρίνειας στην τηλεοπτική ομιλία του, στις 5 Δεκεμβρίου toy 1996, πυροδότησε μια μικρή «τρέλα» στις αγορές. Αναφερόμενος στις προκλήσεις που συνεπάγεται ο καθορισμός της νομισματικής πολιτικής, είπε:

«Πώς γνωρίζουμε πότε η παράλογη ευφορία έχει οδηγήσει σε αδικαιολόγητη αύξηση των αξιών των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια υπόκεινται σε απροσδόκητες και παρατεταμένες συρρικνώσεις, όπως συνέβη στην Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία; … Δεν πρέπει να υποτιμούμε ούτε να εφησυχάζουμε όσον αφορά την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αγορών περιουσιακών στοιχείων και της οικονομίας.»

Η φράση «παράλογη ευφορία» ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι ο Γκρίνσπαν θεωρούσε την αγορά υπερτιμημένη.Το χρηματιστήριο του Τόκιο, το οποίο ήταν ανοιχτό εκείνη τη στιγμή, έπεσε κατά 3% μετά από αυτό το σχόλιο, και στη συνέχεια κατέρρευσαν και άλλες αγορές

Η φράση εντάχθηκε στο εθνικό λεξιλόγιο λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι ακριβές μετοχές εταιρειών του Διαδικτύου κατέρρευσαν.

Οι επενδυτές απέκτησαν την πεποίθηση ότι ο Γκρίνσπαν θα χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, για να στηρίξει τη χρηματιστηριακή αγορά κατά τη διάρκεια σημαντικών πτώσεων. Αυτή η ιδέα — γνωστή με τη συντομογραφία «Greenspan put», από την επενδυτική τακτική που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό πιθανών ζημιών — κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε ηθικό κίνδυνο, κάνοντας την επικίνδυνη συμπεριφορά της αγοράς να φαίνεται ασφαλέστερη από ό,τι θα έπρεπε.

Ένας κεντρικός τραπεζίτης στη χρυσή περίοδο ανάπτυξης

Η θητεία του Γκρίνσπαν ήταν η δεύτερη μακροβιότερη για πρόεδρο της Fed, μετά από εκείνη του Γουίλιαμ ΜακΤσέσνι Μάρτιν Τζούνιορ. Συνέπεσε με την πιο σταθερή περίοδο οικονομικής ανάπτυξης από την ίδρυση της κεντρικής τράπεζας το 1913, μια δεκαετία που εκτυλίχθηκε μεταξύ μιας ύφεσης που έληξε τον Μάρτιο του 1991 και μιας άλλης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001. (Η περίοδος ανάπτυξης του 2009-2020 θα ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ.)

Ο δείκτης Standard & Poor’s 500 σχεδόν τετραπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,5%. Το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 5,5% και έφτασε το 3,8% τον Απρίλιο του 2000, το οποίο τότε ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από το 1969.

Η φούσκα ακινήτων

Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις εντείνονταν τα τελευταία χρόνια της θητείας του Γκρίνσπαν.

Σε ορισμένους αγοραστές ακινήτων εγκρίθηκαν υποθήκες υψηλού κινδύνου (subprime) που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Άλλοι δανείστηκαν μεγάλα ποσά με εγγύηση την αξία της κατοικίας τους. Οι επενδυτικοί τραπεζίτες συσκεύασαν δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκες σε τίτλους, ενώ εταιρείες πωλούσαν προστασία από την αθέτηση πληρωμών σε αυτό το χρέος. Ο μηχανισμός συνέχιζε να λειτουργεί μέχρι που το καύσιμό του — οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές των ακινήτων — τελικά εξαντλήθηκε.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Fed το 2005 έδειξαν ότι το προσωπικό και οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας είχαν εντοπίσει μια φούσκα στην αγορά ακινήτων. Ο Γκρίνσπαν έκρινε ότι «όποια φούσκα και αν υπάρχει στην αγορά ακινήτων, αυτή τη φάση περιορίζεται, και περιορίζεται κυρίως επειδή τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν ανέβει και αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο».

Στα μέσα του 2007, η δανειοδότηση μεταξύ των τραπεζών παρέλυσε, πυροδοτώντας γεγονότα που κορυφώθηκαν με την πτώχευση της Lehman Brothers Holdings Inc. τον Σεπτέμβριο του 2008. Η κρίση έσπρωξε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και τον διάδοχο του Γκρίνσπαν στην προεδρία, Μπεν Μπερνάνκι, σε αχαρτογράφητα νερά.

Ο Γκρίνσπαν, ο οποίος για πολύ καιρό είχε τιμηθεί για τη διαχείριση της οικονομίας, βρέθηκε στην ασυνήθιστη θέση να πρέπει να αντιμετωπίσει επικριτές που ισχυρίζονταν ότι η μη παρεμβατική του προσέγγιση απέναντι στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις φούσκες — ειδικότερα εκείνη του τομέα των ακινήτων που διογκωνόταν καθώς αποχωρούσε από το αξίωμα — είχε θέσει τα θεμέλια για τη χειρότερη οικονομική κατάρρευση από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης.

Προωθώντας την αύξηση της παραγωγικότητας ως ένδειξη της λεγόμενης «νέας οικονομίας», ο Γκρίνσπαν «συνέβαλε και υποκίνησε τη μεγαλύτερη φούσκα της χρηματιστηριακής αγοράς στην ιστορία αυτής της χώρας», όπως το έθεσε το 2010 ο Πολ Κασριέλ, πρώην αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που τότε εργαζόταν στην Northern Trust Co. στο Σικάγο.

Κεκαλυμένο «Mea culpa»

Ο Γκρίνσπαν ήταν αντίθετος στην αυξανόμενη κυβερνητική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού κλάδου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μετά την σχεδόν κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είπε σε μαρτυρίες και ομιλίες στο Κογκρέσο ότι οι ρυθμιστικές αρχές είχαν «αποτύχει» και ότι το «τσουνάμι πίστωσης που συμβαίνει μια φορά τον αιώνα» έδειξε ότι η ιδεολογία του για την ελεύθερη αγορά μπορεί να ήταν λανθασμένη.

«Όσοι από εμάς έχουμε στραφεί στο συμφέρον των δανειοδοτικών ιδρυμάτων για την προστασία των μετοχών των μετόχων, συμπεριλαμβανομένου και εμού, βρισκόμαστε σε κατάσταση σοκαρισμένης δυσπιστίας», δήλωσε στους νομοθέτες το 2008.

Σε κατάθεση ενώπιον της διορισμένης από το Κογκρέσο Επιτροπής Έρευνας για την Οικονομική Κρίση, ο Γκρίνσπαν είπε: «Είχα δίκιο το 70% των περιπτώσεων, αλλά έκανα λάθος το 30% των περιπτώσεων».

Στην τελική της έκθεση, η επιτροπή ανέφερε: «Πάνω από 30 χρόνια απορρύθμισης και εξάρτησης από την αυτορρύθμιση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που υποστηρίχθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Άλαν Γκρίνσπαν και άλλους, υποστηρίχθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις και Κογκρέσα και προωθήθηκαν ενεργά από τον ισχυρό χρηματοπιστωτικό κλάδο σε κάθε βήμα, είχαν αφαιρέσει βασικές διασφαλίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει στην αποφυγή της καταστροφής».

Το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του Charles Ferguson, Inside Job, παρουσίασε τον Γκρίνσπαν ως έναν από τους ενόχους της χρηματοπιστωτικής κρίσης, λόγω της αντίθεσής του στην ομοσπονδιακή ρύθμιση των αγορών στεγαστικών δανείων και παραγώγων τη δεκαετία του 1990. Ο Γκρίνσπαν αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη για την ταινία.

«Η Κρίση»

Ο Γκρίνσπαν παρουσίασε την υ«Η Κρίση»περάσπισή του το 2010 σε μια μελέτη 63 σελίδων με τίτλο «Η Κρίση». Αναδρομικά, είπε, οι τράπεζες ανέλαβαν υπερβολικό κίνδυνο και διέθεταν πολύ λίγα κεφάλαια στα οποία να μπορούν να βασιστούν όταν τα πράγματα πήγαν στραβά. Απορρίπτει την άποψη ότι ήταν ρόλος της Fed να αποτρέψει τη δημιουργία φούσκας στην αγορά ακινήτων αυξάνοντας τα επιτόκια.

«Με κάποιο επιτόκιο, η νομισματική πολιτική μπορεί να συντρίψει οποιαδήποτε φούσκα», έγραψε. « Αν όχι 6,5%, δοκιμάστε το 20%, ή ακόμα και το 50%. Οποιαδήποτε φούσκα μπορεί να καταστραφεί, αλλά η ευημερία θα είναι το αναπόφευκτο θύμα.»

Ο Γκρίνσπαν γεννήθηκε στην περιοχή Washington Heights της Νέας Υόρκης στις 6 Μαρτίου 1926. Ο πατέρας του, Χέρμπερτ, ήταν χρηματιστής. Η μητέρα του, Ρόουζ, ήταν νοικοκυρά. Το ζευγάρι χώρισε όταν ο Γκρίνσπαν ήταν στο λύκειο.

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Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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