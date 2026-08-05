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Πετρέλαιο: Ανεβαίνει και πάλι πάνω από τα 80 δολ.

Το πετρέλαιο ανακάμπτει μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι της Υεμένης για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας

Commodities 05.08.2026, 13:31
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Πετρέλαιο: Ανεβαίνει και πάλι πάνω από τα 80 δολ.
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το πετρέλαιο ανέκαμψε την Τετάρτη, αφότου οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς τιμών, διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά στα 80,32 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 1,2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate για παράδοση τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 0,67% στα 76,28 δολάρια, αναφέρει το CNBC.

Οι Χούθι, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, δήλωσαν ότι έπληξαν το δεξαμενόπλοιο με πύραυλο κοντά στις ακτές του Γιανμπού, ενός σημαντικού λιμανιού για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Η αναφερόμενη επίθεση και η επακόλουθη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, αναστάτωσαν τις αγορές και φάνηκαν να μειώνουν τις ελπίδες για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δεν ανέφερε πότε έλαβε χώρα η επίθεση, μεταδίσει το Reuters.

Το πετρέλαιο αλλάζει πορεία μέσα σε λίγες ώρες

Νωρίτερα την Τετάρτη, το πετρέλαιο είχε συνεχίσει τις απώλειές του μετά από τις απότομες πτώσεις στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές περίμεναν να δουν αν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ σημειώνουν πρόοδο.

Στις 05:30 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έβαιναν μειούμενα κατά 92 σεντς, ή περίπου 1,2%, στα 78,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα ενδιάμεσα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Δυτικού Τέξας των ΗΠΑ έχαναν 1,07 δολάρια, ή 1,4%, στα 74,70 δολάρια το βαρέλι και έχουν μειωθεί περισσότερο από 11% αυτή την εβδομάδα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε σε ανάρτησή της στο X αργά την Τρίτη ότι η νότια διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ήταν «ελεύθερη και ανοιχτή» για εμπορικά πλοία.

Αυτό ακολούθησε προηγούμενα σχόλια του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στο CNBC, στα οποία δήλωσε ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα της πλωτής οδού – μιας ζωτικής σημασίας διαδρομής διαμετακόμισης πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων βιομηχανικών προϊόντων – θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή την εβδομάδα.

Το πετρέλαιο έκλεισε με πτώση περίπου 6% την Τρίτη εν μέσω ελπίδων για επαναλειτουργία του Στενού. Οι τιμές έχουν σημειώσει πτώση τις τελευταίες ημέρες, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα υπέρ νέων διαπραγματεύσεων.

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