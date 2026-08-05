Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

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Ελάχιστες αλλαγές παρουσίασε την Τρίτη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα η ναυτιλιακή κίνηση στα βασικά θαλάσσια σημεία διέλευσης στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Τα στοιχεία μπορεί να ανατραπούν μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι για πλήγμα σε πλοίο της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οκτώ πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων πέντε δεξαμενόπλοιων και τριών φορτηγών χύδην φορτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία ναυτιλίας από την Kpler, τα ίδια με την προηγούμενη ημέρα. Έξι από τα πλοία, τρία δεξαμενόπλοια και τρία φορτηγά χύδην φορτίου, εισέρχονταν στο στενό, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο εξέρχονταν, ανέφερε το Reuters

Επιπλέον, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου που ελέγχεται από την Abu Dhabi National Oil Co επανεμφανίστηκε έξω από το Στενό του Ορμούζ την Τρίτη, μεταφέροντας φορτίο φορτωμένο από το νησί Das, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και της Kpler.

Το δεξαμενόπλοιο Mubaraz αναχώρησε από το νησί Das, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις 14 Ιουλίου, αφού παρέλαβε ένα φορτίο εκεί, ανέφεραν τόσο η LSEG όσο και η Kpler. Τελευταία φορά που εθεάθη εντός του στενού στις 16 Ιουλίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται επί του παρόντος στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Ινδίας, σύμφωνα με τα στοιχεία και των δύο εταιρειών. Τα δεδομένα της LSEG δείχνουν μια τοποθεσία εκφόρτωσης του τερματικού σταθμού Dahej της Ινδίας στο Γκουτζαράτ, με ημερομηνία άφιξης την 5η Αυγούστου.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που το δεξαμενόπλοιο Mubaraz LNG εξέρχεται από το στενό μεταφέροντας φορτία από το νησί Das από την έναρξη του πολέμου. Τα δύο προηγούμενα φορτία παραδόθηκαν στην Κίνα και την Ινδία.

Η κίνηση στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή

Στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, 20 πλοία διέσχισαν το στενό την Τρίτη, με 10 να εισέρχονται και 10 να εξέρχονται από την πλωτή οδό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Kpler, όπως και την προηγούμενη ημέρα.

Έξι δεξαμενόπλοια, τρία πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην και ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου εισήλθαν στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ επτά δεξαμενόπλοια και τρία πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου εξήλθαν, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ορισμένα πλοία ενδέχεται να εξακολουθούν να πλέουν με τους αναμεταδότες τους απενεργοποιημένους, κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη στις καταμετρήσεις.

Το Κατάρ δήλωσε την Τρίτη ότι οι μεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, αν και η Τεχεράνη έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.