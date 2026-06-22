«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

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Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

​Πληθυσμός-στόχος του «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» είναι κυρίως εξειδικευμένοι & καταρτισμένοι νέοι με επιχειρηματική ικανότητα και νοοτροπία για δραστηριοποίηση σε βιώσιμους & σύγχρονους τομείς (π.χ. ΤΠΕ, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά, Τουρισμός, κ.λπ.).

Πού απευθύνεται το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Υπο σύσταση και νεοσύστατες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/2016 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), καθώς και νέες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι ή εταιρικά/πολυμετοχικά σχήματα με νομικές μορφές) που έκαναν έναρξη μετά την 1/1/2025, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακ​όλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και όχι πέραν των 365 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

​Νεοσύστατες: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί από την 01/1/2025 έως και την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

​Μετά από πρόσφατη τροποποιητική απόφαση εντάχθηκαν και νέοι ΚΑΔ στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», που αφορούν σε ασφαλιστικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών, παροχής επενδυτικών συμβουλών, υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και συμβούλου, υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αναλογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Προμήθεια αναλωσίμων

Προμήθεια εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Αποσβέσεις παγίων

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

​​Και μοναδιαίου κόστους για την δημιουργία νέας/ων θέσης/εων απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας μία (1) ΕΜΕ.​

Ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του «Ξεκινώ Επιχερηματικά», ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής: