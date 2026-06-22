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ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων

Η νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 22.06.2026, 18:32
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ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων
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Στη δημιουργία της νέας γενικής διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, η οποία αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού για τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, προχωρά η ΑΑΔΕ.

Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής από την ΑΑΔΕ

Η νέα γενική διεύθυνση εισάγει ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο ψηφιακής διοίκησης, το οποίο μετατοπίζει το κέντρο βάρους από την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, δεδομένων και έξυπνων συστημάτων για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο προληπτική λειτουργία της ΑΑΔΕ.

Σε σχέση με τη γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η νέα γενική διεύθυνση φέρνει πέντε ουσιαστικές αλλαγές:

· Ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της τεχνολογίας μέσα στην ΑΑΔΕ, ενοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες, πληροφοριακά συστήματα, δεδομένα και τεχνολογικές υποδομές κάτω από ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης.

· Εισάγει πιο συστηματικά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Big Data analytics και των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την πρόβλεψη κινδύνων, τη στόχευση ελέγχων και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

· Ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μέσω σύγχρονων APIs, ώστε η ανταλλαγή δεδομένων να γίνεται ταχύτερα, ασφαλέστερα και με λιγότερη επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις.

· Στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών πλατφορμών, όπως το myDATA, που αποτελεί βασικό πυλώνα ψηφιακής απεικόνισης της οικονομικής δραστηριότητας και ενισχύει τη διαφάνεια, τη φορολογική δικαιοσύνη και την έγκαιρη αξιοποίηση της πληροφορίας.

· Αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών υποδομών, με έμφαση σε σύγχρονες cloud υποδομές, προηγμένα συστήματα κυβερνοασφάλειας και μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων.

Ενιαίο κέντρο ψηφιακής διακυβέρνησης

Με τη νέα δομή, η ΑΑΔΕ αποκτά ένα ενιαίο κέντρο ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνολογικής ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει ταχύτερη υλοποίηση έργων, καλύτερο συντονισμό των συστημάτων, περιορισμό του κατακερματισμού και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η μετάβαση αυτή έχει άμεση σημασία για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς επιταχύνει τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ, μειώνει τη γραφειοκρατία, αυξάνει τις πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες και ενισχύει την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Παράλληλα, δίνει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να λειτουργεί πιο στοχευμένα και προληπτικά, με καλύτερη εικόνα των κινδύνων, των συναλλαγών και των αναγκών των φορολογουμένων.

Η νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων θα λειτουργήσει από τις 24 Αυγούστου 2026 και αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση της ΑΑΔΕ σε ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και ευφυές μοντέλο διοίκησης.

Ενίσχυση διαφάνειας

Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής «η μεταρρύθμιση αυτή έχει άμεσο και απτό αποτέλεσμα για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς μειώνει περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αυξάνει τις πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες και επιταχύνει τις συναλλαγές. Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων».

«Η ΑΑΔΕ», προσέθεσε, «αποκτά, έτσι, τη δυνατότητα να λειτουργεί με ταχύτητα, ακρίβεια και προληπτική προσέγγιση απέναντι στις εξελίξεις. Στόχος μας είναι μια διοίκηση που προβλέπει αντί να ακολουθεί τις εξελίξεις, μειώνει τα διοικητικά βάρη για τον πολίτη και στηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις».

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