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Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του Ορμούζ από χιλιάδες πλοία και εγκλωβισμένους ναυτικούς με την άδεια όλων των εμπλεκομένων

World 23.06.2026, 21:30
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Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
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Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, κ. Αρσένιο Ντομίνγκεζ, εξέδωσε δήλωση σύμφωνα με την οποία χιλιάδες ναυτικοί, θα εκκενώσουν την περιοχή του Ορμούζ.

Ο οργανισμός έχει ήδη επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής, της ΗΠΑ και τον ναυτιλιακό κλάδο να δίνουν το «πράσινο φως» για την επιχείρηση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας έχει εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας και θα προχωρήσει στο σχέδιο με πλήρη γνώση των συνθηκών. Οι «συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας» όπως αναφέρεται στο επίσημο κείμενο, υπονοεί πως τα πλοία θα βγουν από το Ορμούζ από συγκεκριμένους και ταυτόχρονα εγκεκριμένους διαδρόμους οι οποίοι είναι 100% ασφαλείς και δεν υπάρχει ο φόβος ναρκών ή άλλων κινδύνων.

Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, 21 Ιουνίου 2026. Εξαιρετική αντίθεση ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via West Asia News Agency – WANA

Η ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας για την εκκένωση του Ορμούζ

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας – ΙΜΟ, κ. Αρσένιο Ντομίνγκεζ, εξέδωσε την παρακάτω δήλωση:

«Μετά από μήνες δυσκολιών και αγωνίας για χιλιάδες αθώους ναυτικούς, καθώς και αρνητικών επιπτώσεων για ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζω με βαθιά ικανοποίηση τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την αποκατάσταση της ναυτικής ασφάλειας και τον τερματισμό των απαράδεκτων επιθέσεων κατά της πολιτικής ναυτιλίας.

Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους δεκατέσσερις αθώους ναυτικούς που έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Η αφοσίωσή τους στην υπηρεσία του παγκόσμιου εμπορίου δεν θα ξεχαστεί.

Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Αυτή η επιχείρηση μεγάλης κλίμακας θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ναυτιλιακό κλάδο.

Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις.

Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των ναυτικών και της συνέχειας του παγκόσμιου εμπορίου».

Πηγή: in.gr

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