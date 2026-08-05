Anduril: Εξετάζει επένδυση για ναυπήγηση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε προχωρημένες συνομιλίες με ένα λιμάνι του Μέριλαντ βρίσκεται η Anduril Industries για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής για τα drone σκάφη της εταιρείας, ένα σημάδι της αυξανόμενης στρατιωτικής ζήτησης για αυτόνομα θαλάσσια σκάφη και της δυνατότητας των νεοσύστατων επιχειρήσεων άμυνας να αναζωογονήσουν τις αμερικανικές βιομηχανικές υποδομές.

Η Anduril, με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια, υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με τους φορείς εκμετάλλευσης του ιστορικού ναυπηγείου Sparrows Point, μιας βιομηχανικής περιοχής περίπου 13.000 στρεμμάτων στην κομητεία της Βαλτιμόρης με λιμάνι βαθέων υδάτων και πλούσια ιστορία ναυπηγικής και χαλυβουργίας, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η επένδυση της Anduril στην κατασκευή ενός τμήματος του χώρου για την παραγωγή μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, ή USV, θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι πηγές. Η επιχείρηση θα περιλαμβάνει την κατασκευή και τη δοκιμή των σκαφών.

Το γραφείο του κυβερνήτη του Μέριλαντ, Δημοκρατικού Γουές Μουρ, έχει συμμετάσχει στις συζητήσεις και οποιαδήποτε συμφωνία πιθανότατα θα περιλαμβάνει κρατικά κίνητρα για την αντιστάθμιση του κόστους της Anduril, ανέφεραν οι πηγές των FT.

Η Anduril δεν έχει υπογράψει μίσθωση και οι πηγές προειδοποίησαν ότι οι συνομιλίες για τη συμφωνία θα μπορούσαν ακόμη να αποτύχουν.

Επενδυτές αγόρασαν τον χώρο, που κάποτε φιλοξενούσε τον βιομηχανικό κολοσσό Bethlehem Steel, ξεκινώντας το 2014 για ανακατασκευή και μετονομάζοντάς τον σε Tradepoint Atlantic. Η περιοχή στεγάζει πλέον κέντρα εκπλήρωσης και logistics για λιανοπωλητές όπως η Amazon και η Home Depot. Πριν από δύο χρόνια, έγινε κόμβος για την αναδρομολόγηση της παγκόσμιας ναυτιλίας και την ανάκτηση συντριμμιών όταν κατέρρευσε η γέφυρα Francis Scott Key, δημιουργώντας μια κρίση logistics και καθαρισμού.

H Anduril θέλει διπλασιασμό παραγωγικής ικανότητας

Μια πιθανή επέκταση στο Μέριλαντ έρχεται καθώς η Anduril, μόλις ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης αυτή την άνοιξη που αποτιμά την εταιρεία στα 61 δισεκατομμύρια δολάρια, πιέζει να διπλασιάσει περίπου την παραγωγική της ικανότητα σε όλη την παραγωγή οπλικών συστημάτων. Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας είναι ένα από τα νεότερα προϊόντα της Anduril. Έχει συνεργασίες με την Kraken Technology Group με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και την HD Hyundai Heavy Industries της Νότιας Κορέας για την κατασκευή των σκαφών.

Η Anduril έχει ανακαινίσει ένα ναυπηγείο στο Σιάτλ για παραγωγή χαμηλού ρυθμού. Πρωτότυπα του σκάφους της με την HD Hyundai κατασκευάζονται στην Κορέα. Μια μονάδα παραγωγής στην περιοχή της Βαλτιμόρης θα έδινε στην Anduril μια παρουσία στην κατασκευή σκαφών κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας και το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Ακτοφυλακής, γεγονός που θα επέτρεπε ευκολότερες δοκιμές και ενσωμάτωση με τον στόλο της Ακτοφυλακής, δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η είσοδος της Anduril στα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας φέρνει νέο ανταγωνισμό από έναν κατασκευαστή στρατιωτικού εξοπλισμού με μεγάλες τσέπες και καλές διασυνδέσεις σε ένα πεδίο νεοσύστατων επιχειρήσεων που διεκδικούν συμβόλαια του Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου κατασκευαστή με έδρα τη Βαλτιμόρη, της BlackSea Technologies. Η Anduril έχει επεκταθεί σταθερά σε σχεδόν όλες τις πτυχές των αμυντικών συμβάσεων, από αεριωθούμενα αεροσκάφη μέχρι υποβρύχια και συστήματα αντιαεροπορικών drones.

Η προσπάθεια της Anduril στα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας αντιμετώπισε ένα εμπόδιο όταν η εταιρεία έχασε πρόσφατα σε έναν διαγωνισμό του Ναυτικού για μεσαίου μεγέθους μη επανδρωμένα σκάφη. Ο διαγωνισμός απέκλεισε αρκετές εταιρείες που δεν κατάφεραν να προκριθούν, οδηγώντας στελέχη της αμυντικής τεχνολογίας να παραπονεθούν σε μέλη του Κογκρέσου και να μηνύσουν την κυβέρνηση, ανέφεραν ξεχωριστά άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Anduril δεν είναι μία από τις εταιρείες που μηνύουν.

Παρ’ όλα αυτά, η εποχή των μη επανδρωμένων σκαφών φαίνεται να έχει φτάσει για τους στρατούς σε όλο τον κόσμο. Η Ουκρανία τα έχει χρησιμοποιήσει με μεγάλη αποτελεσματικότητα εναντίον των Ρώσων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο αμερικανικός στρατός έκανε το ντεμπούτο του με μη επανδρωμένα σκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, όταν αυτόνομα σκάφη της Saronic διέσωσαν δύο μέλη πληρώματος ελικοπτέρων Apache μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους τους και ολοκλήρωσαν επιθέσεις στην υποδομή ναυτιλίας και υποβρυχίων του Ιράν. Η κύρια χρήση των σκαφών, ωστόσο, ήταν η επιτήρηση.

Τα σκάφη δυσκολεύτηκαν να επιτύχουν τους στόχους που τους τέθηκαν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών δοκιμών, με σκάφη από διαφορετικούς προμηθευτές κατά καιρούς να αναγνωρίζουν λανθασμένα αντικείμενα, να συγκρούονται με αντικείμενα, να απομακρύνονται ή να ακινητοποιούνται, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal και αξιωματούχους του Ναυτικού. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στρατός αντιμετώπισε δυσκολία στην ενσωμάτωση λογισμικού που να χειρίζεται αξιόπιστα τα μη επανδρωμένα σκάφη σε ανοιχτά νερά.