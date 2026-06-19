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Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 19.06.2026, 19:14
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Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
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Τουλάχιστον 25 πετρελαιοφόρα έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν άρχισαν να ανοίγουν εκ νέου τη θαλάσσια οδό στην εμπορική ναυτιλία, σύμφωνα με την εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler.

Οι αμφίδρομες ροές πλοίων υποδηλώνουν ότι το εμπόριο ιρανικού αργού επιστρέφει σταδιακά σε πιο κανονικά πρότυπα λειτουργίας

Οι επαληθευμένες διελεύσεις των Στενών του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Kpler, έφτασαν τις 25 στις 18 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αύξηση της καθημερινής ναυτιλιακής δραστηριότητας. Η κυκλοφορία κατανεμήθηκε ομοιόμορφα και στις δύο κατευθύνσεις, με τα περισσότερα πλοία να ακολουθούν τα καθιερωμένα ιρανικά μοτίβα διαδρομών.

Μεταξύ των διελεύσεων καταγράφηκαν πέντε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ δεν έχουν επιβεβαιωθεί περαιτέρω φυσικές επιθέσεις από τις 10 Μαΐου. Τα τελευταία στοιχεία συμπίπτουν με τις συζητήσεις σχετικά με τη φάση εφαρμογής του πλαισίου του μνημονίου 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση της εκεχειρίας, στη στήριξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού και στη διευκόλυνση ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Ενώ αυτή η ημερήσια αύξηση υποδηλώνει βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, οι ανεπίλυτες λεπτομέρειες εφαρμογής και οι συνεχιζόμενες «σκοτεινές» διελεύσεις υποδηλώνουν ότι οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό προσοχής, όπως υπογραμμίσει η Kpler.

Ωστόσο, η κίνηση παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν περισσότερα από 100 πλοία, μεταξύ των οποίων δεκάδες πετρελαιοφόρα, διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ.

Η κυκλοφορία έχει αυξηθεί μετά την άρση του αποκλεισμού του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη επιτρέπει στα πλοία να διασχίζουν το Ορμούζ για 60 ημέρες χωρίς να καταβάλλουν διόδια.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι Ιρανοί μέχρι στιγμής «τηρούν τη δική τους πλευρά της δέσμευσης».

«Η κυκλοφορία ήταν γενικά ισορροπημένη, με 13 διελεύσεις από Δύση προς Ανατολή και 12 από Ανατολή προς Δύση», δήλωσε ο Matt Smith, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων της Kpler.

Τρία υπερδεξαμενόπλοια από τη Σαουδική Αραβία και ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, σύμφωνα με την Kpler. Αυτά τα τεράστια πλοία, γνωστά ως «πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου» (VLCC), μπορούν να μεταφέρουν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Τα ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια ενεργοποιούν τους πομποδέκτες τους, αφού είχαν απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανέφεραν οι αναλυτές της Kpler στους πελάτες τους σε σημείωμα που εξέδωσαν την Παρασκευή. Πέντε ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με πετρέλαιο παρατηρήθηκαν να αποπλέουν από την περιοχή την Παρασκευή, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ενισχύονται οι αμφίδρομες ροές πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

«Οι αμφίδρομες ροές πλοίων υποδηλώνουν ότι το εμπόριο ιρανικού αργού επιστρέφει σταδιακά σε πιο κανονικά πρότυπα λειτουργίας», ανέφεραν οι αναλυτές.

Δεκαοκτώ πλοία που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ακολούθησαν τη διαδρομή που όρισε το Ιράν, σύμφωνα με την Kpler. Μόνο ένα πλοίο χρησιμοποίησε τη διαδρομή που έχει καθοριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Οι διαδρομές που χρησιμοποίησαν έξι πλοία δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν, ανέφερε η Kpler.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ. Μετά τη λήξη της περιόδου 60 ημερών χωρίς διόδια, το Ιράν θα διεξαγάγει συνομιλίες με το Ομάν και τα κράτη του Κόλπου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Στενών, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Αυτό φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στο μέλλον.

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Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
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Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

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