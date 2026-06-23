Καύσιμα: Γιατί αργούν να πέσουν οι τιμές στη βενζίνη [πίνακας]

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι τιμές στα καύσιμα μετά και τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Μπορεί ο γεωπολιτικός κίνδυνος γύρω από τα Στενά του Ορμούζ να έχει κοπάσει μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, και οι διεθνείς τιμές να εμφανίζουν πτωτική πορεία, το ζητούμενο για την ελληνική αγορά είναι πότε και πόσο θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά πότε και πόσο.

Τα καύσιμα

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι χρειάζεται ακόμη καιρός για να περάσει η χαμηλότερη διεθνής τιμή σε όλη την αλυσίδα: αγορά αργού, μεταφορά, διύλιση, διανομή και ανανέωση αποθεμάτων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, οι τιμές λιανικής πώλησης πήραν την ανηφόρα, παρασύροντας το κόστος μετακίνησης και μεταφορών.

Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ της 27ης Φεβρουαρίου 2026 και της 22ας Ιουνίου 2026 αποκαλύπτει ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» αυξήσεων, το οποίο πυροδοτήθηκε από τη διεθνή άνοδο του αργού πετρελαίου αλλά και την υποτίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 7,5%, σκαρφαλώνοντας από τα 72,48 δολάρια στα 77,9 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου υποχώρησε από το 1,1805 στο 1,1456, γεγονός που σημαίνει ότι το ευρώ εξασθένησε έναντι του δολαρίου. Καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου γίνονται σε αμερικανικό νόμισμα, η υποτίμηση αυτή έκανε την αγορά ενέργειας ακόμη πιο ακριβή για την ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές Platts (έτοιμα προϊόντα διύλισης) κατέγραψαν άλμα, ξεπερνώντας κατά πολύ την ποσοστιαία άνοδο του αργού πετρελαίου. Συγκεκριμένα, η διεθνής τιμή της βενζίνης εκτινάχθηκε κατά 25,9% (από 727,19 δολάρια σε 915,25 δολάρια ανά τόνο), ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενισχύθηκε κατά 17,6% (από 763,00 δολάρια στα 897,25 δολάρια ανά τόνο).

Αυξήσεις διαφορετικών ταχυτήτων

Η πίεση από τις διεθνείς αγορές πέρασε άμεσα στην εγχώρια παραγωγή, αν και με διαφορετικές ταχύτητες. Στα ελληνικά διυλιστήρια, η τιμή της βενζίνης (προ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών) αυξήθηκε κατά 11,3%, φτάνοντας τα 1.401,18 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 1.259,48 ευρώ. Αντίθετα, στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος συγκρατήθηκε στο 1,9%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 1.111,01 ευρώ έναντι 1.090,52 ευρώ.

Στην αντλία, οι οδηγοί είδαν τη βενζίνη να ακριβαίνει κατά 9,5%. Η μέση τιμή λιανικής στο Νομό Αττικής εκτοξεύθηκε στο 1,900 ευρώ το λίτρο, από 1,735 ευρώ που ήταν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μικρότερη, αλλά αισθητή, ήταν η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 3,4%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,605 ευρώ το λίτρο από 1,552 ευρώ.

Πηγή πίνακα: Στοιχεία εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών

Ο ρόλος των έμμεσων φόρων

Την ίδια στιγμή, οι φόροι που επιβαρύνουν την τελική τιμή καταναλωτή πυροδοτούν ακόμα περισσότερο τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο ΕΦΚ και λοιποί φόροι αντιστοιχούν στο 57% της τελικής τιμής της βενζίνης και στο 44% της τελικής τιμής του ντίζελ κίνησης.

Ο ΦΠΑ στα καύσιμα ανέρχεται στο 24% από το 2016 και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης διαμορφώνεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για τη βενζίνη, με την κυβέρνηση να διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο να μπει στο τραπέζι για συζήτηση η μείωση των έμμεσων φόρων, παρά τις επανειλημμένες στοιχειοθετημένες εκκλήσεις τόσο της αντίπολίτευσης όσο και εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων.

Για την Ελλάδα, η υψηλή φορολογία καυσίμων αποτελεί διαχρονικά σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων. Ωστόσο, παράλληλα περιορίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των τιμών, ακόμη και όταν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν.

Οι προβλέψεις των αναλυτών για τις διεθνείς τιμές

Πρόσφατα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες προσάρμοσαν καθοδικά τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά όχι στα επίπεδα που ίσχυαν πριν τον πόλεμο, καθώς εκτιμούν ότι η αποκατάσταση των ροών θα χρειαστεί μήνες για να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα, μεταξύ άλλων και επειδή πρέπει να αναταχθούν ζημιές που υπέστησαν ενεργειακές υποδομές χωρών του Περσικού Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Goldman Sachs «ψαλίδισε» την πρόβλεψη της για την τιμή του μπρεντ στα 80 δολάρια για το δ’ τρίμηνο του 2026 από 90 δολάρια προηγουμένως και την πρόβλεψή της για τα μέσα επίπεδα του 2027 στα 75 από 80 δολάρια, αναμένοντας ότι οι εξαγωγές από τον Κόλπο θα επανέλθουν κατά τα τέλη Ιουλίου στα προπολεμικά επίπεδα. Η Morgan Stanley αναμένει επίσης το μπρεντ στα 80 δολάρια το δ’ τρίμηνο του 2026 από 95 δολάρια πριν, εκτιμώντας ότι η αύξηση της παραγωγής στον Κόλπο θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου και ότι το 80% της χαμένης παραγωγής θα έχει αποκατασταθεί έως τον Δεκέμβριο.

Χαμηλότερες τιμές αναμένει η Citi – 75 δολάρια για το γ’ τρίμηνο εφέτος και 70 δολάρια για το δ’ τρίμηνο. Από την άλλη πλευρά, η Barclays διατήρησε την πρόβλεψή της για μέση τιμή μπρεντ στα 100 δολάρια το 2026, τονίζοντας ότι ο αντίκτυπος από το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου δεν θα είναι ξεκάθαρος για πολλές εβδομάδες.